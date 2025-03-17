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"Chique, chiquíssima"

Cíntia Chagas desembarca em Vitória para palestra sobre elegância e sofisticação

Coach de etiqueta e influenciadora vai ensinar a evitar gafes e usar a comunicação a favor da imagem pessoal e profissional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Março de 2025 às 13:15

Cintia Chagas
Cintia Chagas esteve no ES em 2024 Crédito: Cacá Lima
A influenciadora e especialista em comunicação Cíntia Chagas estará em Vitória no dia 31 de março para a palestra "Chique, chiquíssima – os pilares de quem se comunica com elegância". O evento vai ensinar como evitar gafes e usar a comunicação a favor da imagem pessoal e profissional. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 165.
Com mais de 7 milhões de seguidores, Cíntia se tornou referência em etiqueta contemporânea, abordando o tema com um tom didático e bem-humorado. Recentemente, seu nome ganhou ainda mais projeção após um embate com a atriz Marina Ruy Barbosa nas redes sociais. A coach de imagem criticou a postura da artista em um evento internacional, o que gerou uma troca de farpas que envolveu até a mãe da atriz.
Apesar da repercussão da polêmica, Cíntia mantém seu foco no trabalho. Em sua palestra, ela abordará os pilares da comunicação elegante, trazendo orientações práticas para quem deseja melhorar a forma de se expressar, seja no ambiente profissional ou nas interações sociais.

De volta ao ES

Em agosto de 2024, Cíntia Chagas esteve no ES com a palestra "Oratória da elegância".
"Não há Rolex, não há carro importado ou bolsa de marca que vá salvar sua imagem de seus erros de português", disse ela no evento.

Serviço

  • Palestra: "Chique, chiquíssima – os pilares de quem se comunica com elegância"
  • Data: 31 de março, às 20h
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro, na Av. Roza Helena Schorling Albuquerque,  Goiabeiras, Vitória
  • Ingressos: a partir de R$ 165 no site Blueticket

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