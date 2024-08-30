Fenômeno da internet, Cíntia Chagas dá dicas de oratória em Vitória

Autora da teoria "falar direito e comunicar-se bem é chiquíssimo!", Cíntia Chagas, sensação na Internet, lotou o Espaço Patrick Ribeiro, nesta quarta-feira (28) na palestra “Oratória da Elegância”, que abrange a postura, figuras de linguagem e cuidados para o uso correto da língua portuguesa. "Não há Rolex, não há carro importado ou bolsa de marca que vá salvar sua imagem de seus erros de português", disse. A influenciadora lembrou dos verões passados em Guarapari – como uma boa mineira que é – e contou que sua avó é de Itaguaçu, cidade do interior do Espírito Santo. Antes da apresentação de Cintia Chagas, a dermatologista Priscila Passamani recebeu convidadas, que foram presenteadas com um pré-evento com coquetel by Luciano Victal, make assinada por Ricardo Silveira e um ensaio fotográfico com Jackie Campos. Veja as fotos do happening na galeria de Cacá Lima e Gustavo Forattini.