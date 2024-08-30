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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Fenômeno da internet, Cíntia Chagas dá dicas de oratória em Vitória

Publicado em
30 ago 2024 às 03:00
Cintia Chagas
Cintia Chagas apresentou a palestra “Oratória da Elegância”, nesta quarta-feira (28), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória Crédito: Cacá Lima

Noite chiquíssima!

Autora da teoria "falar direito e comunicar-se bem é chiquíssimo!", Cíntia Chagas, sensação na Internet, lotou o  Espaço Patrick Ribeiro, nesta quarta-feira (28) na palestra “Oratória da Elegância”, que abrange a postura, figuras de linguagem e cuidados para o uso correto da língua portuguesa.  "Não há Rolex, não há carro importado ou bolsa de marca que vá salvar sua imagem de seus erros de português", disse. A influenciadora  lembrou dos verões passados em Guarapari – como uma boa mineira que é – e contou que sua avó é de Itaguaçu, cidade do interior do Espírito Santo.  Antes da apresentação de Cintia Chagas, a dermatologista Priscila Passamani recebeu convidadas, que foram presenteadas com um pré-evento com coquetel by Luciano Victal, make assinada por Ricardo Silveira e um ensaio fotográfico com Jackie Campos. Veja as fotos do happening na galeria de Cacá Lima e  Gustavo Forattini.

BELEZA

Karina Mazzini
Karina Mazzini, Rubia Galvão e Ana Cecília Cardoso foram convidadas para um bate-papo sobre Tricologia na loja Mulher Ativa. Após o evento, as três posaram para um clique com a equipe da loja Aline Eisenlohr, Gabrielle Santos e Maria do Rosário Acursio Crédito: Divulgação

Em Ribeirão

O ortopedista Lourimar Tolêdo desembarcou em Ribeirão Preto, São Paulo, nesta quinta-feira (29), para um encontro dos membros da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC). Durante o evento, o médico capixaba, que é Chefe do Serviço de Cirurgia de Coluna e Coordenador da Especialização em Cirurgia de Coluna do Hospital Meridional Serra, vai atuar como examinador oral da Prova de Título da SBC. Já nos dias 30 e 31 de agosto, o especialista irá participar do Congresso Técnicas Modernas e Avanços na Cirurgia da Coluna Vertebral, onde serão discutidas inovações mais recentes na área.

Monte Alvo em Vitória

Primeira escola de Educação Personalizada em Vila Velha, Monte Alvo terá a sua primeira unidade na capital capixaba. A escola ocupará o antigo endereço da Escola Upuerê, tradicional instituição que durante mais de 30 anos foi referência na Educação Infantil do Espirito Santo. As pré-matrículas estão abertas e já podem ser feitas no site da instituição de ensino.

PALESTRA

Levy Neto, Luciana Almeida e Eduardo Ferreira
Levy Neto, Luciana Almeida e Eduardo Ferreira: na plateia do arquiteto Sig Bergamin, em Vitória Crédito: Cacá Lima

Em Paris

Angelita Rodrigues segue para mais uma viagem internacional. Desta vez, a consultora de imagem e estilo segue para Paris, no próximo dia 13 de setembro, onde vai participar do Curso de Moda Paris Style Week, promovido por Valéria Doustaly. Recentemente Angelita se tornou Embaixadora Master de Visagismo no Brasil.

Saúde e bem-estar

Para celebrar o primeiro ano de sua Spindola Estética Humanizada, Denise Spindola e Emili Negrelli recebem convidados especiais, no próximo dia 14 de setembro, em um evento voltado a saúde e bem-estar, na Marina Lounge, em Jardim da Penha.

Novo single

Protagonista de uma estreia memorável na música eletrônica, que aconteceu em Vitória, Zatto retorna a sua cidade natal para celebrar seu aniversário e lançar o novo single "You Know”. A comemoração vai rolar durante seu show no palco do Barlavento nesta sexta-feira (30), marcando uma nova fase musical. O artista capixaba tem caído nas graças do público por trazer em suas composições elementos de funk e de batidas características dos anos 2000, remetendo a cultura brasileira.

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