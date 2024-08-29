Sig Bergamin apresenta palestra para arquitetos e designers do ES

“Gosto de coleção e não de decoração. Cada uma das peças que eu garimpo é importante e cada projeto tem uma história”, contou Sig Bergamin, um dos mais prestigiados arquitetos do mundo em palestra, nesta terça-feira (27), no Shopping Vitória. O encontro, promovido pelo Prêmio Vix Design, reuniu profissionais da arquitetura, decoração e design do ES. Em mais de 40 anos de carreira, Bergamin criou uma marca única em seus projetos, que chamam atenção pela grandiosidade, ecletismo e refinamento. Ainda no encontro, Sig autografou para convidados seu livro “Maximalism” e degustou uma saborosa moqueca. Confira tudo nas fotos de Cloves e Arthur Louzada e Cacá Lima.