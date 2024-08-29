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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sig Bergamin apresenta palestra para arquitetos e designers do ES

Publicado em
29 ago 2024 às 03:00
Cledina Freire, Sig Bergamin e Andreia Biccas
Cledina Freire, Sig Bergamin e Andreia Biccas Crédito: Arthur Louzada

Sig em Vix

“Gosto de coleção e não de decoração. Cada uma das peças que eu garimpo é importante e cada projeto tem uma história”, contou Sig Bergamin, um dos mais prestigiados arquitetos do mundo em palestra, nesta terça-feira (27),  no Shopping Vitória. O encontro, promovido pelo Prêmio Vix Design, reuniu profissionais da arquitetura, decoração e design do ES. Em mais de 40 anos de carreira, Bergamin criou uma marca única em seus projetos, que chamam atenção pela grandiosidade, ecletismo e refinamento. Ainda no encontro, Sig autografou para convidados seu livro “Maximalism” e degustou uma saborosa moqueca. Confira tudo nas fotos de Cloves e Arthur Louzada e Cacá Lima.

CAFÉ DA MANHÃ

Breno Peixoto, Flávia Abaurre e Diocélio Grasselli na coletiva de lançamento de um novo empreendimento, em Vitória, o Sand Ocean Front
Breno Peixoto, Flávia Abaurre e Diocélio Grasselli na coletiva de lançamento de um novo empreendimento, em Vitória, o Sand Ocean Front: no  lançamento do novo empreendimento de Vitória o Sand Ocean Front, na Praia de Camburi Crédito: Divulgação

Conquista inédita

O escritório Allemand Consultoria e Advocacia Empresarial alcançou conquista inédita e significativa ao ser certificado pela ABNT/PE-451.01 – Certificação de Sistemas de Gestão da Proteção e Privacidade de Dados Pessoais. A certificação, desenvolvida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, atesta que os processos do escritório atendem às mais altas exigências e requisitos em gestão da proteção e privacidade de dados pessoais. O advogado Luiz Cláudio Allemand destaca que a certificação reforça o compromisso do escritório com a conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Nº 13.709/2018 e evidencia o esforço contínuo em proteger a privacidade e a segurança dos dados de seus clientes, colaboradores e parceiros.

INAUGURAÇÃO

Márcia Gabriella Mule e Padre Anderson Gomes
Márcia Gabriella Mule e Padre Anderson Gomes: na inauguração da mais nova unidade de sua Odonto Scan, em Cariacica Crédito: Thais Loureiro Koffler

Girl power

Nos dias 30 e 31 de agosto, São Paulo será o palco do Expert 2024, o maior festival de investimentos do mundo, promovido pela XP Investimentos. Um dos temas de maior relevância que será discutido é “Mulheres na Liderança: Equidade de Gênero e Negócios”, onde Cecília Perini, líder da XP para Espírito Santo e Minas Gerais, destaca a importância da participação feminina no mercado financeiro.

Aceleração de startups

O programa Ignição do Base27 está com duas vagas abertas para quem deseja acelerar seu negócio com trilhas de conhecimento, networking com a comunidade B27 e mentoria especializada oferecida pela Ventiur. O ciclo de aceleração conta com recursos do Edital Habitats de Inovação Capixaba, financiado pelo Sebrae/ES e pela Fapes, e apoio do MCI, com o objetivo de fortalecer o ecossistema de empreendedorismo e inovação no Espírito Santo. As inscrições vão até o dia 31 de agosto, e podem ser feitas no site ventiur.net/ignicao.

SEMINÁRIO

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