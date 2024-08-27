Iate Clube do ES celebra 78 anos com posse de comodoro em Vitória

O Iate Clube do Espírito Santo celebrou o aniversário de 78 anos com a posse do comodoro Fabiano Pereira para mais um biênio de gestão nesta sexta-feira (23). Em seu discurso, Fabiano Pereira ressaltou o compromisso em fortalecer o esporte náutico, além de reforçar a responsabilidade social e ambiental do clube. Ele também destacou os planos de continuidade das melhorias na infraestrutura e modernização do ICES ao longo dos próximos dois anos. A trilha sonora da noite ficou por conta da dupla Evandro e Raniery e banda Ubando. A nova Comodoria conta com Abner Garcia Romano, como vice-comodoro, e Luciano Secchin, como contra-comodoro. Veja as fotos!