Iate Clube do ES celebra 78 anos com posse de comodoro em Vitória

O Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac está de olho em novas estratégias para ampliar seu relacionamento institucional com sindicatos, entidades governamentais, empresariais e do terceiro setor. Por isso, Idalberto Moro, presidente da federação, anunciou a criação da Gerência de Projetos e Relações Institucionais, que ficará a cargo de Ana Isabella Almeida, que atuou durante quase 17 anos na Rede Gazeta. O novo setor ficará responsável também por fomentar projetos e eventos estratégicos para a federação, promover diálogos e parcerias com o mercado e reforçar a integração da entidade com Sesc-ES e Senac-ES.