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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Iate Clube do ES celebra 78 anos com posse de comodoro em Vitória

Publicado em
27 ago 2024 às 03:00
Carlos e Corina Moschen, e Karina Machado e Fabiano Pereira
Carlos e Corina Moschen e Karina Machado e Fabiano Pereira: na posse do comodoro e festa de 78 anos Crédito: Camilla Baptistin e Ítalo Spagnol.

Na pista do Iate

O Iate Clube do Espírito Santo celebrou o aniversário de 78 anos com a posse do comodoro Fabiano Pereira  para mais um biênio de gestão nesta sexta-feira (23). Em seu discurso, Fabiano Pereira ressaltou o compromisso em fortalecer o esporte náutico, além de reforçar a responsabilidade social e ambiental do clube. Ele também destacou os planos de continuidade das melhorias na infraestrutura e modernização do ICES ao longo dos próximos dois anos. A trilha sonora da noite ficou por conta da dupla Evandro e Raniery e banda Ubando. A nova Comodoria conta com Abner Garcia Romano, como vice-comodoro, e Luciano Secchin, como contra-comodoro. Veja as fotos!

ALMOÇO

Matheus, Carlos e Lane Marianelli com Natália Meireles e Ju Reissinger
Matheus, Carlos e Lane Marianelli. Natália Meireles e Ju Reissinger:  em palestra exclusiva sobre o DEXperience, uma inovadora plataforma de relacionamento da Deca, votada para arquitetos e designers Crédito: Thuanny Louzada

Em Campinas

A pró-reitora da FAESA, professora Carla Letícia Alvarenga Leite, esteve em Campinas na quinta (22) e sexta-feira (23), representando o Centro Universitário capixaba no XI Programa de Formação de Gestores, realizado pelo Consórcio Sthem Brasil. O evento contou com dois dias de imersão, reunindo gestores de todo o Brasil que atuam na educação para discutir o planejamento e a transformação das instituições de ensino superior do futuro.

Estratégias em foco

O Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac está de olho em novas estratégias para ampliar seu relacionamento institucional com sindicatos, entidades governamentais, empresariais e do terceiro setor. Por isso, Idalberto Moro, presidente da federação, anunciou a criação da Gerência de Projetos e Relações Institucionais, que ficará a cargo de Ana Isabella Almeida, que atuou durante quase 17 anos na Rede Gazeta. O novo setor ficará responsável também por fomentar projetos e eventos estratégicos para a federação, promover diálogos e parcerias com o mercado e reforçar a integração da entidade com Sesc-ES e Senac-ES. 

Summer 25

Martha Paiva convida para o lançamento Summer.25 com a presença exclusiva de Viviane Furrier apresentando a sua nova coleção “Dualismo”, nesta quinta-feira (29), a partir das 15h. 

NO RIO

Ori Hilal, Rafael Fortes ( curador da exposição), Vanda Klabin, Hilal e Thais Hilal, Márcia Lontra e Marcus Lontra (curador da exposição
Ori Hilal, Rafael Fortes, Vanda Klabin, Hilal Sami Hilal, Thais Hilal, Márcia Lontra e Marcus Lontra: na abertura da exposição "Lugar de Passagem", nosso Hilal, na Casa França Brasil, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Em São Paulo

A assessora de comunicação Denise Klein, diretora da agência capixaba Tríade Comunicação, participa nos dias 27 e 28, em São Paulo, do encontro anual das agências que compõem a Rede Brasileira de Gestão de Imagem (RBGI). O grupo atua de forma colaborativa, com uma empresa representante em cada Estado do país e o objetivo de fortalecimento mútuo e atendimento conjunto de demandas dos clientes.

São José no Mestre

O superintendente do Shopping Mestre Álvaro, Gustavo Figueiredo, comemora a recente chegada do Supermercado São José ao empreendimento, uma rede tradicional com mais de 100 anos no mercado. “É uma grande satisfação termos sido escolhidos pelo São José. A chegada desta nova operação, reflete a crescente tendência dos shoppings em se tornarem centros de conveniência multifuncionais”, ressalta.

EM GUARAPARI

EM DOMINGOS MARTINS

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