Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Karla Leal celebra 60 anos com festa 'only for women' em Vila Velha

Publicado em
24 ago 2024 às 03:00
Karla Leal
Karla Leal festejou seus 60 anos nesta quinta-feira (22), em seu apê, em Vila Velha Crédito: Thuanny Louzada

A noite de Karla

Querida de RR, Karla Leal "sessentou" com festa nesta quinta-feira (22), em seu apê, na Praia da Costa. Ao lado da família, a aniversariante reuniu as amigas para dançar ao som da DJ Larissa Tantan. O menu foi assinado pela chef Claudia Moulin. Veja as fotos de Thuanny Louzada.

MODA

Vanessa Cardoso, Marina Giubert e Ivana Izoton
Vanessa Cardoso, Marina Giubert e Ivana Izoton: em chá de apresentação da coleção Corações da marca infantil Olli Petit. As peças infantis de couro, desenhadas por Vanessa, brilharam ao lado das joias da designer Ivana Crédito: Divulgação

Canoa Havaiana 1

 A equipe Vila Va’a, que está no Havaí (EUA) participando do Campeonato Mundial de Canoa Havaiana, nas categorias V6 e V12 Open Masculino, conta com o apoio da operadora capixaba de internet Loga. A marca, que também apoia outras modalidades esportivas, como beach tênis e futevôlei, torce agora pelas boas condições de tempo por lá e para que os atletas Alef Alves, Luciano Beite, Cauã Medeiros, Clailton Junior, Raul Marques e Carlo Castiglioni saiam-se bem. As provas acontecem até este  sábado, dia 24.

Canoa Havaiana 2

 O projeto Canoa Viva Vitória iniciou suas atividades no início de agosto com um propósito inovador: oferecer aulas gratuitas de canoa havaiana para crianças em situação de vulnerabilidade social. Este é o primeiro projeto do tipo no Estado e vai beneficiar 96 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. As aulas acontecem de segunda a quinta, nas águas da Curva da Jurema.

DEBATE

Saneamento em pauta

 Lucilaine Medeiros, presidente da Aegea ES, integrou o painel "Saneamento Básico" no 3º Seminário Nacional Gestão da Água, a convite da OAB ES, na Assembleia Legislativa. Foi um sucesso!

Em Itaúnas

Itaúnas se prepara para receber a 7ª edição do Festival de Frutos do Mar, promovido pela empresária Kamilla Benjamim. O evento, que se tornou uma tradição no calendário local, será realizado neste sábado (24)), na pousada Ka 347. Os participantes poderão degustar de um menu sofisticado com lagosta, camarão VG e badejo, preparados com ingredientes frescos e de alta qualidade. 

INAUGURAÇÃO

Gabriel Mielke, Rogério Santos e Willian Ortega
Gabriel Mielke, Rogério Santos e Willian Ortega: NA inauguração da primeira franquia da Academia da Face no Espírito Santo, que abriu as portas em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Arthur Louzada

A Gazeta integra o

Saiba mais
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança