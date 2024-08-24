Karla Leal celebra 60 anos com festa 'only for women' em Vila Velha

A equipe Vila Va’a, que está no Havaí (EUA) participando do Campeonato Mundial de Canoa Havaiana, nas categorias V6 e V12 Open Masculino, conta com o apoio da operadora capixaba de internet Loga. A marca, que também apoia outras modalidades esportivas, como beach tênis e futevôlei, torce agora pelas boas condições de tempo por lá e para que os atletas Alef Alves, Luciano Beite, Cauã Medeiros, Clailton Junior, Raul Marques e Carlo Castiglioni saiam-se bem. As provas acontecem até este sábado, dia 24.