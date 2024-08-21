Vale Música encanta o público em noite de jazz e MPB; veja fotos

O concerto "Vale Música Jazz Band convida Luiza Dutra e André Prando" encantou o público que lotou o Teatro Universitário, em Vitória, na noite desta terça-feira (2). Com regência do maestro Eduardo Lucas, a big band apresentou repertório baseado em clássicos da MPB, reunindo canções de Edu Lobo, João Bosco, Tom Jobim, Chico Buarque, Belchior, Lô Borges e Nelson Ayres. As interpretações de Luiza Dutra para "Upa Neguinho", sucesso na voz de Elis Regina, e de André Prando para "O Trem Azul", canção emblemática do Clube da Esquina, estiveram entre os números mais aplaudidos. A plateia contou com a presença de músicos, estudantes, familiares dos alunos e representantes da Vale e da Estação Conhecimento Serra. O evento teve patrocínio do Instituto Cultur al Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, com entrada gratuita.