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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Vale Música encanta o público em noite de jazz e MPB; veja fotos

Publicado em
21 ago 2024 às 13:55
Maestro da Vale Musica Jazz Band, Eduardo Lucas, com os cantores convidados Andre Prando e Luiza Dutra.
Maestro da Vale Musica Jazz Band, Eduardo Lucas, com os cantores convidados Andre Prando e Luiza Dutra. Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
O concerto "Vale Música Jazz Band convida Luiza Dutra e André Prando" encantou o público que lotou o Teatro Universitário, em Vitória, na noite desta terça-feira (2). Com regência do maestro Eduardo Lucas, a big band apresentou repertório baseado em clássicos da MPB, reunindo canções de Edu Lobo, João Bosco, Tom Jobim, Chico Buarque, Belchior, Lô Borges e Nelson Ayres. As interpretações de Luiza Dutra para "Upa Neguinho", sucesso na voz de Elis Regina, e de André Prando para "O Trem Azul", canção emblemática do Clube da Esquina, estiveram entre os números mais aplaudidos. A plateia contou com a presença de músicos, estudantes, familiares dos alunos e representantes da Vale e da Estação Conhecimento Serra. O evento teve patrocínio do Instituto Cultur al Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, com entrada gratuita. 
Maestros Marcelo Dutra e Celio Paula marcando presenca no concerto da Vale Musica Jazz Band, no Teatro da Ufes
Maestros Marcelo Dutra e Celio Paula marcando presenca no concerto da Vale Musica Jazz Band, no Teatro da Ufes Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Alvaro Albergaria, gerente de Relacoes Institucionais da Vale, e Ana Angelica Motta, diretora da Estacao Conhecimento Serra
Alvaro Albergaria, gerente de Relacoes Institucionais da Vale, e Ana Angelica Motta, diretora da Estacao Conhecimento Serra Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Maestro da Vale Musica Jazz Band, Eduardo Lucas, com a cantora convidada Luiza Dutra
Maestro da Vale Musica Jazz Band, Eduardo Lucas, com a cantora convidada Luiza Dutra Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Maestro da Vale Musica Jazz Band, Eduardo Lucas, com o professor de saxofone Tiago Veloso
Maestro da Vale Musica Jazz Band, Eduardo Lucas, com o professor de saxofone Tiago Veloso Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

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