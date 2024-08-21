Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Buda gigante de Ibiraçu ganhará museu sensorial

21 ago 2024 às 03:00
A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, no Buda Gigante
A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, no Buda Gigante Crédito: Divulgação
Buda gigante de Ibiraçu ganhará um museu sensorial. Quem anuncia a novidade é a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, que cuida dos restauros em andamento no Theatro Carlos Gomes e na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Viana.
Os estudos e projetos técnicos, patrocinados pela ArcelorMittal, unidade Tubarão, via Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), já foram concluídos e serão entregues por Erika Kunkel na solenidade em comemoração aos 50 anos de fundação do Mosteiro Zen Morro da Vargem, no dia 31 de agosto.
Localizado no interior da estátua do Grande Buda, o museu oferecerá uma experiência imersiva nas ações desenvolvidas no Mosteiro Zen Budista, permitindo aos visitantes analisar e interagir com suas práticas diárias. “Este museu pretende promover uma reflexão contínua sobre a figura de Buda e o Mosteiro Zen Morro da Vargem”, afirma.
O Grande Buda, erguido na Praça Torii, às margens da BR-101 Norte, entre 2018 e 2020, é um monumento impressionante. Com 35 metros de altura e cerca de 350 toneladas de concreto, aço e ferro, é a maior estátua de Buda já esculpida no Ocidente.

WORKSHOP

Mulheres no Porto

Acontece nesta quinta-feira (22), na Vports, o terceiro encontro do Programa Mulheres no Porto. Conduzido pela consultora e professora Andrea Salsa, o projeto é uma trilha pensada especialmente para discutir desafios inerentes à vida e à carreira feminina. 

O trabalho, uma iniciativa do time de gestão de pessoas, liderado por Larissa Aquino, tem colocado em pauta temas como mercado de trabalho, liderança, performance, diversidade cultural e geracional, entre outros.

Arquitetura em livro

Será lançado no próximo dia 29, na  Galeria Matias Brotas, o livro "Arquitetura Hipermoderna"., de Marcos Solon Kretli da Silva. O prefácio é de Lucia Santaella. 

Noite de arte, moda e joias

Sandra Matias e Lara Brotas abrem as portas de sua Matias Brotas nesta quinta (22), para um evento conectando arte, moda e joias. 

Com produção da gestora de imagem Renata Cani, haverá um desfile exclusivo para convidados com peças do designer alemão Philipp Plein, que tem mais de 25 anos de história. 

Adornando as peças, o desfile vai contar com joias da marca capixaba Karla Fine Jewelry, idealizada pela talentosa designer Karla Bautz.

20 anos formando líderes

No próximo dia 30, a CDL Jovem Vitória comemora duas décadas de inovação e liderança, destacando-se como um núcleo essencial para a formação de jovens empresários. “Desde 2004, nossa missão é promover o empreendedorismo, a capacitação e o networking, criando oportunidades e inspirando novas gerações de líderes no Espírito Santo. 

Estamos muito contentes com essa trajetória e prontos para seguir inovando e estimulando o desenvolvimento sustentável”, comentou Chris Badke, presidente da instituição que, a dois mandatos consecutivos, é liderada por mulheres.

Coleção Corações

Nesta quarta-feira (21), das 13h às 19h, a talentosa designer de joias Ivana Izoton abrirá as portas do seu espaço na Praia do Canto para um chá da tarde repleto de charme e encanto para apresentar a nova coleção "Corações" da Olli Petit, marca de bolsas, sapatos e acessórios infantis em couro, criada pela talentosa mãe empreendedora Vanessa Cardoso.

FESTIVAL GASTRONÔMICO

Alessandro Eller, Hany Lara, Elba Sanidei, Davi Santos
Alessandro Eller, Hany Lara, Elba Sanidei, Davi Santos: a Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM) iniciou os preparativos para a 17ª edição do Festival Gastronômico Manguinhos Goumert Crédito: Márcio Scheppa

BATE-PAPO

Karla Giaretta e Leticia Finamore
Karla Giaretta e Leticia Finamore: em encontro de arquitetos e decoradores em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Veja Também

Veja como foi a festa do 37º Prêmio Colibri, o Oscar da publicidade do ES

Veja quem circulou pelo festival Movimento Cidade em Vila Velha

Veja quem circulou pelo Vital 2024, a maior micareta do Sudeste

