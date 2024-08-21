Buda gigante de Ibiraçu ganhará museu sensorial

O Buda gigante de Ibiraçu
ganhará um museu sensorial. Quem anuncia a novidade é a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, que cuida dos restauros em andamento no Theatro Carlos Gomes e na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Viana.
Os estudos e projetos técnicos, patrocinados pela ArcelorMittal, unidade Tubarão, via Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), já foram concluídos e serão entregues por Erika Kunkel na solenidade em comemoração aos 50 anos de fundação do Mosteiro Zen Morro da Vargem, no dia 31 de agosto.
Localizado no interior da estátua do Grande Buda, o museu oferecerá uma experiência imersiva nas ações desenvolvidas no Mosteiro Zen Budista, permitindo aos visitantes analisar e interagir com suas práticas diárias. “Este museu pretende promover uma reflexão contínua sobre a figura de Buda e o Mosteiro Zen Morro da Vargem”, afirma.
O Grande Buda, erguido na Praça Torii, às margens da BR-101 Norte, entre 2018 e 2020, é um monumento impressionante. Com 35 metros de altura e cerca de 350 toneladas de concreto, aço e ferro, é a maior estátua de Buda já esculpida no Ocidente.