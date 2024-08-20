Veja quem circulou pelo festival Movimento Cidade em Vila Velha

O festival Movimento Cidade, carinhosamente chamado de MC, consolidou seu lugar como um grande festival de artes integradas do Espírito Santo com mais uma edição de sucesso de público e crítica, neste final de semana, no Parque da Prainha, em Vila Velha. O festival reuniu nomes como Marina Sena, Silva, Criolo, Tasha e Tracie, Don L, Tuyo, Vandal de Verdade, Kaê Guajajara, Boogarins, Alaídenegão, Banda Eddie e muitas outras atrações em dois palcos – o Petrobras e o CarangoNAV. Foram cerca de 30 mil pessoas nos três dias, segundo a organização, curtindo, além dos shows, mostras de cinema e intervenções artísticas.
Léo Alves e Luisa Costa, sócios diretores do Movimento Cidade, receberam patrocinadores, convidados, autoridades e jornalistas. Veículos como Folha de S.Paulo e UOL estiveram no Estado para cobrir o evento. A atriz Alice Braga, a presidenta da Funarte Maria Marighella, e a influenciadora Alane Dias também foram ao MC.
E representantes dos principais festivais de música do Brasil prestigiaram o nosso grande festival capixaba. Foram eles: Ismael Fagundes, Diretor Artistico do Afropunk Brasil (BA), Luciana Simões, Diretora Executiva do Festival BR135 (MA), Reinaldo Gomes, Produtor Geral do Festival COMA (BsB), Marcus Preto, Diretor artistico do Festival Coala (SP), Manuela Dantas Coelho, Diretora de Resp. Social do Rock In The Mountain (RJ), Fabricio Nobre, Editor do Toca Uol e Diretor executivo do Festival Bananada (GO) e Jeft Dias, Diretor executivo do Festival Psica (PA). Confira a galeria de fotos.