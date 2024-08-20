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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem circulou pelo festival Movimento Cidade em Vila Velha

Publicado em
20 ago 2024 às 03:00
Bianca Brunow Dalla e Renato Costa Neto no festival Movimento Cidade
Bianca Brunow Dalla e Renato Costa Neto:  no festival Movimento Cidade, no Parque da Prainha, em Vila Velha Crédito: Thompson Griffo
O festival Movimento Cidade, carinhosamente chamado de MC, consolidou seu lugar como um grande festival de artes integradas do Espírito Santo com mais uma edição de sucesso de público e crítica, neste final de semana, no  Parque da Prainha, em Vila Velha. O festival reuniu nomes como Marina Sena, Silva, Criolo, Tasha e Tracie, Don L, Tuyo, Vandal de Verdade, Kaê Guajajara, Boogarins, Alaídenegão, Banda Eddie e muitas outras atrações em dois palcos – o Petrobras e o CarangoNAV. Foram cerca de 30 mil pessoas nos três dias, segundo a organização, curtindo, além dos shows, mostras de cinema e intervenções artísticas.
Léo Alves e Luisa Costa, sócios diretores do Movimento Cidade, receberam patrocinadores, convidados, autoridades e jornalistas. Veículos como Folha de S.Paulo e UOL estiveram no Estado para cobrir o evento. A atriz Alice Braga, a presidenta da Funarte Maria Marighella, e a influenciadora Alane Dias também foram ao MC.
E representantes dos principais festivais de música do Brasil prestigiaram o nosso grande festival capixaba. Foram eles: Ismael Fagundes, Diretor Artistico do Afropunk Brasil (BA), Luciana Simões, Diretora Executiva do Festival BR135 (MA), Reinaldo Gomes, Produtor Geral do Festival COMA (BsB), Marcus Preto, Diretor artistico do Festival Coala (SP), Manuela Dantas Coelho, Diretora de Resp. Social do Rock In The Mountain (RJ), Fabricio Nobre, Editor do Toca Uol e Diretor executivo do Festival Bananada (GO) e Jeft Dias, Diretor executivo do Festival Psica (PA). Confira a galeria de fotos.

Movimento Cidade 2024

MODA

Lilia Coutinho, Brenda Riva, Déborah Fabris e Bianca Riva
Lilia Coutinho, Brenda Riva, Déborah Fabris e Bianca Riva: no lançamento da coleção de sapatos para a primavera/verão 2025 Crédito: Vitor Carvalho

Planejamento patrimonial

Luciana Júdice falará sobre "Planejamento Patrimonial e Estruturas Financeiras", nesta terça-feira (21), na Valor Investimentos, ao lado de Leonardo Pastore. A advogada explicará sobre a necessidade da criação de estruturas patrimoniais e financeiras capazes de evitar conflitos, facilitar processos de sucessão e alcançar eficiência tributária e econômica em todos os campos.

Direito Imobiliário

Administração de imóveis e negócios imobiliários. Este será o tema da palestra da especialista em locações imobiliárias, Raquel Queiroz no 3º Congresso de Direito Imobiliário da OAB-MG que acontece nesta quarta-feira (21), às 9h, em Belo Horizonte.

90 anos de história

Este ano o Sindicato da Construção Civil, Sinduscon, faz 90 anos e a data vai ser lembrada nesta quinta-feira (22) em sessão solene na Assembleia Legislativa, com homenagens a quem faz parte da história da construção civil capixaba. Douglas Vaz, que preside a entidade, será um dos homenageados. A sessão é proposta pelo presidente da Casa, deputado estadual Marcelo Santos.

No Iate

A cerimônia de posse da Comodoria que irá gerir o Iate Clube do Espírito Santo pelo próximo biênio 2024-2026 será realizada na sexta-feira (23). O clube, reconhecido pela sua relevância social e histórica, manterá sua tradição ao conduzir Fabiano Pereira para mais um mandato como comodoro. A cerimônia, que contará com a presença de associados e autoridades, terá início às 20h. A nova Comodoria é composta por Abner Garcia Romano, vice-comodoro, e Luciano Secchin, contra-comodoro.

ANIVERSÁRIO

Renata Erler, a aniversariante Erica Neves, Nazaré Neves, Walter Siquara, Walter Siquara Júnior Siquara e Luiza Siquara
Renata Erler, a aniversariante Erica Neves, Nazaré Neves, Walter Siquara, Walter Siquara Júnior Siquara e Luiza Siquara: celebrando 50 anos em Vitória Crédito: Renata Rasseli

Nova clínica

Os empresários Rogério Santos e Karina Azevedo recebem nesta quinta (22), para inauguração oficial da primeira unidade da Academia da Face no Espírito Santo, em Jardim Camburi. Diretamente de São Paulo, os sócios da rede o cirurgião-dentista especializado em harmonização facial,  Willian Ortega,  e o CEO Thiago Palazzini,  também marcam presença no evento.

Tatame internacional

O atleta capixaba, Davi Camponez, de apenas 15 anos, está se preparando para competições importantes na carreira. Em outubro acontece o Campeonato Panamericano de Jiu-jitsu, em São Paulo; no final de 2024, o Mundial de Jiu-jitsu em Abu Dhabi; e o Europeu de Jiu-jitsu em Portugal, que acontece em janeiro de 2025. Davi, que é patrocinado pela Farmácia Mônica, compete na categoria Infanto-juvenil, faixa verde, peso médio.

Na Suíça

Gabriel Amorim, aluno do último período do curso de Medicina do Centro Universitário Multivix Vitória, embarca nesta quarta-feira (21), para a Suíça, rumo ao Congresso da Associação Internacional de Educação na Formação das Profissões em Saúde. 

INAUGURAÇÃO

Denise e Daniella Freixo
Denise e Daniella Freixo: na inauguração da Zona Abissal na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

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