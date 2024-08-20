Veja quem circulou pelo festival Movimento Cidade em Vila Velha

O festival Movimento Cidade, carinhosamente chamado de MC, consolidou seu lugar como um grande festival de artes integradas do Espírito Santo com mais uma edição de sucesso de público e crítica, neste final de semana, no Parque da Prainha, em Vila Velha. O festival reuniu nomes como Marina Sena, Silva, Criolo, Tasha e Tracie, Don L, Tuyo, Vandal de Verdade, Kaê Guajajara, Boogarins, Alaídenegão, Banda Eddie e muitas outras atrações em dois palcos – o Petrobras e o CarangoNAV. Foram cerca de 30 mil pessoas nos três dias, segundo a organização, curtindo, além dos shows, mostras de cinema e intervenções artísticas.