Outubro Rosa celebra 15 anos com abertura da loja da campanha em Vitória

Produtos da loja do Outubro Rosa 2023 Crédito: Mônica Zorzanelli

No próximo dia 28, às 10 horas, a Afecc abrirá as portas da Loja Outubro Rosa 2024, no 2º Piso do Shopping Vitória, próxima à Samsung. A loja estará pronta para receber o capixaba e comemorar os 15 anos do movimento no Espírito Santo.

O horário de funcionamento será o mesmo do mall, com as equipes seguindo o slogan do movimento deste ano “Conhecimento que protege. Cuidado que faz viver”.

O espaço onde funcionará a loja foi cedido pelo Shopping, os móveis e peças decorativas emprestados pelas empresas parceiras Stampa e Império Móveis, e a ambientação como cortesia de Zildinha Helal.

O carro chefe dos produtos será, como nos anos anteriores, a Camisa Outubro Rosa. Este ano, tanto a estampa da camisa quanto a pintura artística da loja são de autoria da aquarelista Luiza Roos, feita exclusivamente para o movimento.

A presidente da Afecc e coordenadora do Outubro Rosa no ES, Marilucia Dalla, informa que, além da camisa, diversos outros produtos estarão na loja aguardando a contribuição das pessoas interessadas em ajudar os projetos sociais desenvolvidos pela Afecc em prol dos pacientes do SUS em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita.