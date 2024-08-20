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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Outubro Rosa celebra 15 anos com abertura da loja da campanha em Vitória

Publicado em
20 ago 2024 às 11:28
Produtos da loja do Outubro Rosa 2023
Produtos da loja do Outubro Rosa 2023 Crédito: Mônica Zorzanelli
No próximo dia 28, às 10 horas, a Afecc abrirá as portas da Loja Outubro Rosa 2024, no 2º Piso do Shopping Vitória, próxima à Samsung. A loja estará pronta para receber o capixaba e comemorar os 15 anos do movimento no Espírito Santo.
O horário de funcionamento será o mesmo do mall, com as equipes seguindo o slogan do movimento deste ano “Conhecimento que protege. Cuidado que faz viver”.
O espaço onde funcionará a loja foi cedido pelo Shopping, os móveis e peças decorativas emprestados pelas empresas parceiras Stampa e Império Móveis, e a ambientação como cortesia de Zildinha Helal.
O carro chefe dos produtos será, como nos anos anteriores, a Camisa Outubro Rosa. Este ano, tanto a estampa da camisa quanto a pintura artística da loja são de autoria da aquarelista Luiza Roos, feita exclusivamente para o movimento.
A presidente da Afecc e coordenadora do Outubro Rosa no ES, Marilucia Dalla, informa que, além da camisa, diversos outros produtos estarão na loja aguardando a contribuição das pessoas interessadas em ajudar os projetos sociais desenvolvidos pela Afecc em prol dos pacientes do SUS em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita.
“Na nossa loja, a pessoa não compra o produto. Ela doa o valor indicado e leva o produto para casa, já que o valor arrecadado será utilizado na manutenção dos nossos projetos sociais”, reforça Marilucia.

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