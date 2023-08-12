Outubro Rosa 2023: loja da campanha abre as portas em Vitória

O movimento Outubro Rosa,
que visa a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, está chegando. O start será dado no próximo dia 22 de agosto, a abertura da loja da campanha promovida pela Afecc, no Shopping Vitória. O espaço, no 1º Piso do Shopping Vitória, ao lado da Natura, comercializa as camisas e produtos alusivos à campanha de 2023 com o tema “Comece por você. Continue pelos que você ama”. A artista plástica paulista Ciccy Halpern
assina a criação da camiseta deste ano. Cada produto adquirido na loja contribui para o apoio aos pacientes do SUS em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita. A loja ficará aberta até o dia 31 de outubro. No próximo dia 23, das 10h às 12h, eu, Renata Rasseli,
estarei na loja recebendo amigos e amigos que abraçam a campanha.