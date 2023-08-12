Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Outubro Rosa 2023: loja da campanha abre as portas em Vitória

Publicado em
12 ago 2023 às 03:00
Renata Rasseli
Renata Rasseli foi madrinha da Loja do Outubro Rosa em 2022 e abraça novamente a campanha de 2023 Crédito: Mônica Zorzanelli
O movimento Outubro Rosa, que visa a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, está chegando. O start será dado no próximo dia 22 de agosto, a abertura da loja da campanha promovida pela Afecc, no Shopping Vitória.   O espaço, no 1º Piso do Shopping Vitória, ao lado da Natura, comercializa as camisas e produtos alusivos à campanha de 2023 com o tema “Comece por você. Continue pelos que você ama”.  A artista plástica paulista Ciccy Halpern assina a criação da camiseta deste ano.  Cada produto adquirido na loja contribui para o apoio aos pacientes do SUS em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita. A loja ficará aberta até o dia 31 de outubro. No próximo dia 23, das 10h às 12h, eu, Renata Rasseli, estarei na loja recebendo amigos e amigos que abraçam a campanha.

COQUETEL

Bianca Sandri, Thaissa Gomes, Dra Lorena Perim e Donatella Piras Coser
Bianca Sandri, Thaissa Gomes, a anfitriã Lorena Perim e Donatella Piras Coser: encontro sobre novidades em tratamentos faciais e corporais, na Enseada do Suá  Crédito: Divulgação

EM ARACRUZ

Reinauguração da loja All Sol, em Aracruz, da empresária Sônia Cuzzuol que está ladeada por Patrícia Majone e Kamila Alborghet
Patrícia Majone, a anfitriã Sônia Cuzzuol e Kamila Alborghet: na reinauguração da All Sol, em Aracruz Crédito: Divulgação

ENCONTRO

Ricardo Silveira e Fernando Zucolotto receberam cerimonialistas para inaugurar o espaço noivas do salão. Na foto, eles estão com os modelos vestidos de noivos
Ricardo Silveira e Fernando Zucolotto receberam cerimonialistas para apresentar o espaço da dupla, na Praia do Canto. Na foto, eles estão com os modelos vestidos de noivos Crédito: Divulgação

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Festa de Aniversário Outubro rosa solidariedade
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança