Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Documentário desvenda história de moradores das montanhas do ES

Publicado em
10 ago 2023 às 03:00
Documentário
Documentário "Montanhas Contemporâneas Capixabas” de Ronaldo Barbosa e Diego Locatelli Crédito: Divulgação
O documentário "Montanhas Contemporâneas Capixabas", com direção de Ronaldo Barbosa e Diego Locatelli, será lançado no próximo dia 18, no Bistrô Saldanha - Casa do Turismo Capixaba, em Vitória. Explorando as belas paisagens das regiões das montanhas capixabas como pano de fundo, o documentário conta a história de figuras curiosas da região. O filme destaca as jornadas pessoais e profissionais dessas personalidades "que passam despercebidas", revelando suas contribuições para diversas áreas, como arte, ciência, família, economia e negócios.

BAILE

a diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados no ES, Érica Neves; e a presidente da OAB Cariacica, Kelly Andrade; e o advogado Aylton Dadalto, no Baile da OAB Cariacica
a diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados no ES, Érica Neves; e a presidente da OAB Cariacica, Kelly Andrade; e o advogado Aylton Dadalto: no Baile da OAB Cariacica Crédito: Divulgação

Dia do Advogado

Alice Cardoso será homenageada nesta quinta-feira (10) na sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado, na Assembleia Legislativa do ES.

Feira de Artesanato no ES

 Maria Mathias é a responsável por mais uma vez trazer à Vitória o melhor do artesanato nacional e internacional para as terras capixabas. A Feira Internacional de Artesanato e Decoração (FEINCARTES) já está em sua 19ª edição em Vitória e acontece de 11 a 20 de agosto no estacionamento externo do Shopping Vitória.

Dia dos Pais

Michele Carasso coordena a campanha Rock com Meu, que vai contar com 11 pontos de música e 05 pontos de diversão para pais e filhos neste final de semana, na Praia do Canto. 

Aniversariantes do mês

Valdecir Torezani convida para almoço em comemoração aos aniversariantes do mês da Imobiliária Universal, nesta quinta-feira (10, na Fazenda Miguel. 

ANIVERSÁRIO

DIA DO ADVOGADO

Os advogados Juliano Ribeiro, Leonardo Ribeiro, Everton Castro, Émerson Araújo, Manuela Diniz, Patricia Diogo, Cecília Machado, Nádia Batista e Camila Teixeira, da Ribeiro Advocacia, comemoram o Dia do Advogado.
Os advogados Juliano Ribeiro, Leonardo Ribeiro, Everton Castro, Émerson Araújo, Manuela Diniz, Patricia Diogo, Cecília Machado, Nádia Batista e Camila Teixeira, da Ribeiro Advocacia, comemoram o Dia do Advogado Crédito: Divulgação

Veja Também

Pedra Azul ganha novas pousadas de luxo no inverno 2023

Alunos do Vale Música do ES participam de turnê em homenagem a Rita Lee

Francisco Carvalho e Jaque Devens recebem amigos na Pedra Azul

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades espírito santo Famosos Pedra Azul
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança