Documentário desvenda história de moradores das montanhas do ES

O documentário "Montanhas Contemporâneas Capixabas", com direção de Ronaldo Barbosa e Diego Locatelli, será lançado no próximo dia 18, no Bistrô Saldanha - Casa do Turismo Capixaba, em Vitória. Explorando as belas paisagens das regiões das montanhas capixabas como pano de fundo, o documentário conta a história de figuras curiosas da região. O filme destaca as jornadas pessoais e profissionais dessas personalidades "que passam despercebidas", revelando suas contribuições para diversas áreas, como arte, ciência, família, economia e negócios.