Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Francisco Carvalho e Jaque Devens recebem amigos na Pedra Azul

Publicado em
07 ago 2023 às 03:00
Jaque Devens e Francisco Carvalho
Jaque Devens e Francisco Carvalho: os anfitriões deste sábado (05), em Pedra Azul Crédito: Cacá Lima

"Vilalpinenses" em Pedra Azul

Jaque Devens e Francisco Carvalho receberam amigos e vizinhos do Condomínio Vila Alpina, onde moram em Vitória, para um open house da residência de montanhas do casal, em Pedra Azul. A festa, neste sábado (05), começou com um churrasco e foi até à noite  ao som do DJ Bunny e da banda Back to the Past, que animou os convidados com clássicos do anos 80 e 90. A belíssima  decoração foi assinada pela anfitriã Jaque Devens. O catering foi de Buiú Churrascos e Empório Turk Zoo. Veja as fotos de Cacá Lima.

JANTAR 

Pedro Kucht, Cynthia Kucht, Juarez Campos e Fernando Campos
Pedro Kucht, Cynthia Kucht, Juarez Campos e Fernando Campos: celebrando os 30 anos do Restaurante Oriundi, um dos mais tradicionais do Espírito Santo Crédito: Eduardo Caliman

ANIVERSARIO

Lorena Croce e Joelmo Costa
A aniversariante Lorena Croce e Joelmo Costa: celebrando idade nova em final de semana na Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul Crédito: Divulgação

Mec Show 2023

A Associação dos Empresários da Serra (Ases) marcará presença na Mec Show deste ano. O objetivo é, segundo o presidente da Ases, Giuliano de Castro, mostrar ao público presente na feira o papel da Ases na Serra e como a instituição pode agregar valor às empresas como uma entidade que representa a classe empresarial. A feira da inovação industrial do setor metalmecânico será entre os dias 8 e 10 deste mês, das 15h às 21h, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Lulu Santos vem aí

Lulu Santos está de volta, cinco anos após sua última apresentação em Vitória. O cantor traz a sua turnê “Barítono – Nós somos feitos um pro outro”, no dia 14 de novembro, para o Espaço Patrick Ribeiro. Os ingressos começarão ser vendidos na próxima terça-feira, dia 08, no site www.blueticket.com.br e na bilheteria física da casa de shows.

