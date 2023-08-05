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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Leilão arrecada fundos para crianças assistidas pelo Instituto Tkare

Publicado em
05 ago 2023 às 03:00
Embaixadoras do Instituto Tkare
A presidente do Instituto Tkare, Celina Lievore e as embaixadoras da entidade Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi um sucesso o leilão beneficente em prol do Instituto Tkare, que ajuda no combate da subnutrição infantil no Estado, nesta quinta-feira (03), na Allcar, em Vila Velha. Ao todo, cerca de 30 produtos e serviços, entre joias, procedimentos estéticos, estadias em hotéis e pousadas, vinhos raros foram arrematados, somando R$ 45.789,50. Com essa arrecadação, a entidade vai cuidar produção do primeiro lote da sopa nutritiva, criada pelo instituto, com nutrientes necessários para a alimentação das crianças em situação de extrema pobreza, atendidas na creche Mãe Shirley, no bairro Barramares, em Vila Velha. Lá, são atendidas cerca de 200 crianças.
A presidente e fundadora do Instituto é a empresária Celina Lievori. As embaixadoras do projeto são Eduarda Buaiz, Brunella Bumachar, Janaína Gurgel, Brunella Faustini, Danielle Quintanilha, Chrisciana Mello, Ana Paula França, Andrea Zamborlini, Loreny Sofiatti,  Jacqueline Couto e Ludmila Ronchi.
A noite contou ainda com uma apresentação inspiradora sobre carreira e sucesso do empresário Rogério Salume e um coquetel assinado pelo chef Assis Teixeira, do Domus Italica. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli. 
Ana Lúcia Lima, Celina Lievori e Rogério Salume
Ana Lúcia Wernesback Lima, Celina Lievori e o palestrante da noite Rogério Salume Crédito: Mônica Zorzanelli
Hidirlene e Fransciele Duszeiko (
A leiloeira Hidirlene Duszeiko e Fransciele Duszeiko Crédito: Monica Zorzanelli
Brunella Bumachar e Geisha Sily
Brunella Bumachar e Geisha Sily Crédito: Monica Zorzanelli
Ana Paula França, Eduarda Buaiz e Maria Alice Lievori
Ana Paula França, Eduarda Buaiz e Maria Alice Lievori Crédito: Mônica Zorzanelli
Dani Sarkis e Chrisciana Melo
Dani Sarkis e Chrisciana Mello Crédito: Mônica Zorzanelli
Lara Brotas e Dani Brotto
Lara Brotas e Dani Brotto Crédito: Mônica Zorzanelli
Rodrigo Antunes e Stephany Pim
Rodrigo Antunes e Stephany Pim Crédito: Mônica Zorzanelli
Andrea Zamborline e Ianiá Fontes
Andrea Zamborlini e Ianiá Fontes Crédito: Mônica Zorzanelli

Leilão beneficente do Instituto Tkare

Rockestra para pais e estudantes

O diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Mário Broetto, informa que a escola realiza na terça-feira (08), às 16h e às 19h30, apresentações do espetáculo Rockestra, executado pela Camerata Sesi, com participação das cantoras Dona Fran, Tati Celeste e Laís Rocha, regência do maestro Tiago Padim, direção artística de Marcelo Lages e direção técnica de Billy Marreiro. A primeira sessão será destinada aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio, em comemoração ao Dia do Estudante. Já a segunda, exclusiva para os pais, celebrará o dia deles. Os eventos acontecem no Teatro Pignaton e são, de acordo com Marcelo, uma mistura do clássico com o moderno.

Revista jurídica

Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de A. Nery, ícones do Direito Nacional, estarão juntos pela primeira vez em Vitória, em evento da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado. O encontro, para lançamento de revista, acontecerá no próximo dia 24, às 9h30, no auditório da PGE, mediado pelo advogado e Procurador Alexandre Dalla Bernardina, orientado pelos professores no seu Doutorado em Direito das Sucessões na PUC-SP.

Dia dos Pais

A Fragrance Maison, loja conceito em perfumaria de luxo, está investindo em novas tecnologias para atender melhor ao cliente. Para reforçar este conceito, será realizada uma live na próxima segunda-feira (07), às 19h, que contará com a apresentação de Gabi Manganeli. Na oportunidade, será possível adquirir os produtos da marca sem sair do evento virtual.

Mercado imobiliário

A renomada empresa canadense Colliers, líder global em serviços e investimentos imobiliários, está apostando no crescimento do setor imobiliário no Espírito Santo. Para representar regionalmente a Colliers no Estado, a empresa selecionou as sócias da InVix Imóveis: Patrícia Pontes, Katia Valiati e Priscila Rozindo. A CEO da Colliers no Brasil, Paula Casarini, esteve presente durante a visita e identificou áreas de alto potencial de crescimento, especialmente nas frentes industrial e logística. Com esses novos projetos de desenvolvimento imobiliário, a InVix está comprometida em impulsionar o desenvolvimento econômico da região capixaba.
Acompanhe a coluna no Instagram @renatarasseli

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