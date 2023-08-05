Leilão arrecada fundos para crianças assistidas pelo Instituto Tkare

O diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Mário Broetto, informa que a escola realiza na terça-feira (08), às 16h e às 19h30, apresentações do espetáculo Rockestra, executado pela Camerata Sesi, com participação das cantoras Dona Fran, Tati Celeste e Laís Rocha, regência do maestro Tiago Padim, direção artística de Marcelo Lages e direção técnica de Billy Marreiro. A primeira sessão será destinada aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio, em comemoração ao Dia do Estudante. Já a segunda, exclusiva para os pais, celebrará o dia deles. Os eventos acontecem no Teatro Pignaton e são, de acordo com Marcelo, uma mistura do clássico com o moderno.