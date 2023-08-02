Quem prestigiou o show de Pedro Mariano, filho de Elis Regina, em Vitória

Uma noite de celebração da MPB em formato sinfônico: assim foi o concerto da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira com o cantor Pedro Mariano, realizado na sexta-feira (28), no Teatro da Ufes. Com regência do maestro Tiago Padim, o espetáculo “Pra Todo Mundo Cantar” emocionou o público ao apresentar arranjos orquestrais para canções de Belchior, Lulu Santos, Ivan Lins e Djavan, entre outros compositores gravados por Pedro Mariano ao longo de sua carreira. Filho de Elis Regina e Cesar Camargo Mariano, o cantor deu um show de simpatia, recebeu os fãs após o espetáculo e disse que espera voltar em breve ao Espírito Santo. O concerto contou também com as participações dos cantores capixabas Liege Milhioli, Luiza Dutra e Marcus Paulo. Confira os registros do fotógrafo Edu Hargreaves.