Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Quem prestigiou o show de Pedro Mariano, filho de Elis Regina, em Vitória

Publicado em
02 ago 2023 às 03:00
Vitor Buaiz e Lourdinha Lordello Buaiz com Pedro Mariano e a filha do cantor, Rafaela
Vitor Buaiz e Lourdinha Lordello Buaiz com Pedro Mariano e a filha do cantor, Rafaela Crédito: Edu Hargreaves

 Pedro Mariano em Vitória

Uma noite de celebração da MPB em formato sinfônico: assim foi o concerto da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira com o cantor Pedro Mariano, realizado na sexta-feira (28), no Teatro da Ufes. Com regência do maestro Tiago Padim, o espetáculo “Pra Todo Mundo Cantar” emocionou o público ao apresentar arranjos orquestrais para canções de Belchior, Lulu Santos, Ivan Lins e Djavan, entre outros compositores gravados por Pedro Mariano ao longo de sua carreira. Filho de Elis Regina e Cesar Camargo Mariano, o cantor deu um show de simpatia, recebeu os fãs após o espetáculo e disse que espera voltar em breve ao Espírito Santo. O concerto contou também com as participações dos cantores capixabas Liege Milhioli, Luiza Dutra e Marcus Paulo. Confira os registros do fotógrafo Edu Hargreaves.

INAUGURAÇÃO

ENCONTRO

Lane Santos, Carminha Ribeiro, Daniela Andrade e Carlos Marianelli
Lane Santos, Carminha Ribeiro, Daniela Andrade e Carlos Marianelli:  profissionais de arquitetura e design no espaço gourmet da Compose Crédito: Cloves Louzada

Nova loja

O Shopping Vitória recebe esta semana a a primeira loja da adidas Original do Espírito Santo, pelas mãos de Arthur Campos e Saulo Zanon. A label reflete toda a personalidade, conceito e influência da marca alemã das 3 listras. Um coquetel para convidados irá marcar a abertura, com som assinado pela DJ Jess Benevides, fã da marca.

Processo criativo

Os professores de Jornalismo da FAESA, Zanete Dadalto e Felipe Dall’Orto, vão contar os bastidores e o processo criativo da produção do videoclipe da música “Todas Elas”, da Beth MC. O bate-papo é nesta sexta (04) e sábado (05), no Crias.Lab, evento voltado para o setor audiovisual que acontece na quadra da MUG, em Vila Velha. Os dois, que participaram da produção orientando os alunos de Comunicação, vão debater os novos formatos do mercado audiovisual e as tendências do setor.

Aniversário

Zilma Bauer se prepara comemora os 27 anos da marca Ervas Naturais com festa no dia 21 de agosto, em Vila Velha.

Corpo & Morada

A arquiteta Ximene Villar assina o ambiente Loft ‘Corpo & Morada’, tema da Casacor ES 2023. O conceito central é promover uma conexão harmoniosa entre o ser humano e seu espaço de habitação. A edição deste ano será no Clube Ítalo-Brasileiro. 

Happy hour

A dermatologista Ana Flávia Lemos vai participar de um happy hour com designers, arquitetos e decoradores que são parceiros do point décor na Tessaro Home & Garden. Convidada pela proprietária da loja, Tatiana Andrade, Dra Ana Flávia dará dicas de como preparar a pele para o verão. O evento será na quinta-feira (10), às 16h30.

