Vera Holtz emociona plateia do ES com espetáculo "Ficções"

A atriz Vera Holtz foi super aplaudida pela plateia capixaba durante a temporada de "Ficções", nos dias 14,15 e 16 de julho, no Teatro da Ufes. O espetáculo, que abriu a 12ª Edição do Circuito Banestes de Teatro, é um monólogo inspirado no best seller ‘Sapiens’, de Yuval Noah Harari. Com mais de 23 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, o livro Sapiens – uma breve história da humanidade, do professor e filósofo Yuval Noah Harari, foi o ponto de partida para o espetáculo Ficções, idealizado pelo produtor Felipe Heráclito Lima e escrito e encenado por Rodrigo Portella. Publicado em 2014, o livro de Harari afirma que o grande diferencial do homem em relação às outras espécies é sua capacidade de inventar, de criar ficções, de imaginar coisas coletivamente e, com isso, tornar possível a cooperação de milhões de pessoas – o que envolve praticamente tudo ao nosso redor: o conceito de nação, leis, religiões, sistemas políticos, empresas etc. Mas também o fato de que, apesar de sermos mais poderosos que nossos ancestrais, não somos mais felizes que esses.