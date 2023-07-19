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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Vera Holtz emociona plateia do ES com espetáculo "Ficções"

Publicado em
19 jul 2023 às 03:00
Josiane, Beatriz, Tasso Lugon, a atriz Vera Holtz, Frederico Puppi e Tasso Lugon Filho
Josiane, Beatriz, Tasso Lugon, a atriz Vera Holtz, Frederico Puppi e Tasso Lugon Filho Crédito: Mônica Zorzanelli

"Ficções" em Vix

A atriz Vera Holtz foi super aplaudida pela plateia capixaba durante a temporada de "Ficções", nos dias 14,15 e 16 de julho, no Teatro da Ufes. O espetáculo, que abriu a 12ª Edição do Circuito Banestes de Teatro, é um monólogo inspirado no best seller ‘Sapiens’, de Yuval Noah Harari. Com mais de 23 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, o livro Sapiens – uma breve história da humanidade, do professor e filósofo Yuval Noah Harari, foi o ponto de partida para o espetáculo Ficções, idealizado pelo produtor Felipe Heráclito Lima e escrito e encenado por Rodrigo Portella. Publicado em 2014, o livro de Harari afirma que o grande diferencial do homem em relação às outras espécies é sua capacidade de inventar, de criar ficções, de imaginar coisas coletivamente e, com isso, tornar possível a cooperação de milhões de pessoas – o que envolve praticamente tudo ao nosso redor: o conceito de nação, leis, religiões, sistemas políticos, empresas etc. Mas também o fato de que, apesar de sermos mais poderosos que nossos ancestrais, não somos mais felizes que esses.

EM PARIS

A psicanalista Debora Guerra e o advogado Wiler Coelho levaram suas filhas, Helena e Isadora, para Paris, onde as meninas estiveram pertinho da Torre Eiffel pela primeira vez
A psicanalista Debora Guerra e o advogado Wiler Coelho levaram suas filhas, Helena e Isadora, para Paris, onde as meninas estiveram pertinho da Torre Eiffel pela primeira vez Crédito: Divulgação

NA PRAIA DO CANTO

Antonio Capeli, Lorena Correa e Sabrina Capeli
O casal Sabrina e Antonio Capeli recebeu Lorena Correa no coquetel que marcou o lançamento da nova identidade visual de sua loja de acessórios Red Diamond, na Aleixo Netto, Praia do Canto Crédito: Wanderson Lopes

Prêmio da Música Capixaba

O público tem até o dia 21, sexta-feira, para votar em seus semifinalistas favoritos nas 24 categorias do Prêmio da Música Capixaba. Os vencedores da premiação serão conhecidos no dia 26 de setembro, em cerimônia no Teatro da Ufes.

Contra a flacidez

A apresentadora Xuxa Meneghel destacou, recentemente, em um podcast que participou, que fez o tratamento com o Morpheus. “É um procedimento minimamente invasivo e não deixa nenhuma cicatriz. Além disso, pode ser aplicado na região do rosto para tratar cicatrizes de acne, na papada sob o queixo, mas também em áreas maiores do corpo, como celulite nas coxas, pernas e glúteos e tratamento da flacidez abdominal pós-parto ou pós-cirurgia bariátrica”, explica o cirurgião plástico, Ariosto Santos.

Novo podcast

Samba Crioulo, Sué, Renan Fraga e DJ Lion animam a pista de dança do lançamento do podcast PodMandar, das empresárias Cinara Rocha e Bruna Brum. O evento acontece no dia 4 de agosto, às 20h, em Vila Velha.

NO PARANÁ

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