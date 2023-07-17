Maurício Torezani e Mariana Dantas dizem sim-sim em Vitória; veja fotos

Estão abertas as inscrições para o Pitching Musical do Formemus 2023. Essa é uma apresentação para curadores e players do mercado, vindo de várias regiões do país. E, a partir do dia 20 de julho, jovens entre 15 e 25 anos protagonistas na periferia da Grande Vitória ou no interior do Estado poderão se inscrever para participar da conferência, que é uma das maiores do País, através da ação Conexão Periferia & Interior. Essa é uma forma de democratizar o acesso à cultura e às oportunidades dentro da indústria musical, dando espaço para vozes e talentos de diferentes contextos socioeconômicos e geográficos.