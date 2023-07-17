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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Maurício Torezani e Mariana Dantas dizem sim-sim em Vitória; veja fotos

Publicado em
17 jul 2023 às 03:00
Mariana Dantas e Mauricio Torezani
Mariana Dantas e Mauricio Torezani: sim-sim neste sábado (15), na Basílica de Santo Antônio e festa no Le Buffet Master Crédito: Divulgação
Sob as bênçãos dos pais Lucia Helena de Oliveira Silva e José Guilherme Dantas Silva e Aparecida Zamprogno Torezani e Marco Aurélio Caiado Fraga, Mariana Dantas e Maurício Torezani disseram sim-sim neste sábado (15), no Santuário Basílica de Santo Antônio. Depois de mais de 10 anos de namoro, o casal querido de RR recebeu as famílias e amigos para celebrar a união com festão no Le Buffet Master. A decoração belíssima foi assinada pela Flor&Cia e Thiago Teté e banda agitaram a pista com hits do sertanejo e axé. A cerimonialista foi Viviane Mello. 
José Guilherme Dantas Silva, Lucia Helena de Oliveira Silva, Mariana Dantas e Mauricio Torezani e Aparecida Zamprogno
José Guilherme Dantas Silva, Lucia Helena de Oliveira Silva, os noivos Mariana Dantas e Mauricio Torezani e Aparecida Zamprogno Crédito: Divulgação
Renata RasseliOtamar Rogério e Cecília Zon
Otamar Rogério e Cecília Zon Crédito: Renata Rasseli
Ricardo e Lilian Rabinovitch
Ricardo e Lilian Rabinovitch Crédito: Renata Rasseli
Vera Saleme e César Colnago
Vera Saleme e César Colnago Crédito: Renata Rasseli
Valdecir e Geise Torezani
Valdecir e Geise Torezani Crédito: Renata Rasseli
Maita Mota, Darlene Gaudio, Aparecida Zamprogno e Cecília Zon
Maita Mota, Darlene Gaudio, Aparecida Zamprogno e Cecília Zon Crédito: Renata Rasseli
André Hees, Ricardo Rabinovitch, Valdecir Torezani, Thomas Scopel, Gabriel Scopel e César Colnago
André Hees, Ricardo Rabinovitch, Valdecir Torezani, Thomas Scopel, Gabriel Scopel e César Colnago Crédito: Renata Rasseli
Roberto de Sá Cunha e Andréia Tolentino
Roberto de Sá Cunha e Andréia Tolentino Crédito: Renata Rasseli
Josiane Garcia e José Pedro Zamborlini
Josiane Garcia e José Pedro Zamborlini Crédito: Renata Rasseli
Ana Clark e Solange Lube
Ana Clark e Solange Lube Crédito: Renata Rasseli
Joca Pedrosa e Aparecida Zamprogno
Joca Pedrosa e Aparecida Zamprogno Crédito: Renata Rasseli

Casamento de Mariana Dantas e Mauricio Torezani

Moda na Aleixo

Nesta quinta-feira (20), Renata França apresenta em primeira mão o preview da aguardada coleção primavera-verão da Twenty Four Seven. Terá a apresentação das novidades e dicas da consultora de imagem Roberta Bourguignon. Com uma paleta colorida composta por tons de pêssego, vermelho tomate, pink, melancia e verde menta, a coleção mantém o conceito da grife, apresentando sofisticação e versatilidade para qualquer ocasião.

Supertramp em Vix

A banda europeia Super Tramp Experience desembarca no Espaço Patrick Ribeiro na quinta-feira (20), às 21h, para um show histórico, que homenageia uma das maiores bandas de rock do mundo, a Supertramp. Essa é a primeira vez dos músicos no Brasil e, também, em Vitória. Considerado o melhor tributo ao Supertramp do mundo, a Super Tramp Experience tem a benção do próprio Roger Hodgson, o criador dos clássicos “Dreamer”, “Give a Little Bit”, “Goodbye Stranger” e “Breakfast in America”. Por sinal, todos esses hits estão confirmados no espetáculo. Imperdível!

Inovação na Acaps

A Acaps Trade Show, maior convenção e feira de negócios do varejo capixaba, já tem a primeira palestra magna definida. Camila Farani, empreendedora, investidora e educadora, sobe ao palco principal do evento no dia 26 de setembro, às 14h30, para falar sobre “A inovação como forma de alavancar a sua empresa”.

Formemus 2023

Estão abertas as inscrições para o Pitching Musical do Formemus 2023. Essa é uma apresentação para curadores e players do mercado, vindo de várias regiões do país. E, a partir do dia 20 de julho, jovens entre 15 e 25 anos protagonistas na periferia da Grande Vitória ou no interior do Estado poderão se inscrever para participar da conferência, que é uma das maiores do País, através da ação Conexão Periferia & Interior. Essa é uma forma de democratizar o acesso à cultura e às oportunidades dentro da indústria musical, dando espaço para vozes e talentos de diferentes contextos socioeconômicos e geográficos.

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