Maurício Torezani e Mariana Dantas dizem sim-sim em Vitória; veja fotos

A banda europeia Super Tramp Experience desembarca no Espaço Patrick Ribeiro na quinta-feira (20), às 21h, para um show histórico, que homenageia uma das maiores bandas de rock do mundo, a Supertramp. Essa é a primeira vez dos músicos no Brasil e, também, em Vitória. Considerado o melhor tributo ao Supertramp do mundo, a Super Tramp Experience tem a benção do próprio Roger Hodgson, o criador dos clássicos “Dreamer”, “Give a Little Bit”, “Goodbye Stranger” e “Breakfast in America”. Por sinal, todos esses hits estão confirmados no espetáculo. Imperdível!