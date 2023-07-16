Leilão beneficente do instituto Tkare vai ajudar crianças de Vila Velha

O Festival da Baleia, que marca o início da temporada de observação de baleias-jubarte em Vitória, já se tornou uma tradição. Com início marcado para às 16h deste domingo (16), na Praia da Guarderia, o evento traz uma programação cultural diversificada para toda a família, com shows musicais e atividades educativas. O festival é uma realização do Instituto O Canal, através do projeto Amigos da Jubarte e tem promoção da TV Gazeta.