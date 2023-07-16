Leilão beneficente do instituto Tkare vai ajudar crianças de Vila Velha

O leilão beneficente em prol do Instituto Tkare, que ajuda no combate da subnutrição infantil no Estado,
promete movimentar a sociedade capixaba. Quase 30 produtos e serviços, passando por joias, procedimentos estéticos, estadias em hotéis e pousadas, vinhos raros e um até um carro de luxo serão leiloados no próximo dia 3 de agosto, às 19h, na loja Allcar, em Vila Velha. O evento contará ainda com uma apresentação do empresário Rogério Salume.
O objetivo do leilão é arrecadar fundos para a produção do primeiro lote da sopa nutritiva, criada pelo instituto, com nutrientes necessários para a alimentação das crianças em situação de extrema pobreza, atendidas na creche Mãe Shirley, localizada em uma região conhecida como Cidade de Deus, no bairro Barramares, em Vila Velha. Lá, são atendidas cerca de 150 crianças.
A presidente fundadora do Instituto é a Celina Lievori. As embaixadoras do projeto são Eduarda Buaiz, Brunella Bumachar, Janaína Gurgel, Brunella Faustini, Danielle Quintanilha, Chrisciana Mello, Ana Paula França, Andrea Zamborlini, Loreny Sofiatti; Jacqueline Couto e Ludmila Ronchi.