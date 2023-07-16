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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Leilão beneficente do instituto Tkare vai ajudar crianças de Vila Velha

Publicado em
16 jul 2023 às 03:00
Creche Mãe Shirley,
Creche Mãe Shirley Crédito: Instituto tkare/divulgação
O leilão beneficente em prol do Instituto Tkare, que ajuda no combate da subnutrição infantil no Estado, promete movimentar a sociedade capixaba. Quase 30 produtos e serviços, passando por joias, procedimentos estéticos, estadias em hotéis e pousadas, vinhos raros e um até um carro de luxo serão leiloados no próximo dia 3 de agosto, às 19h, na loja Allcar, em Vila Velha. O evento contará ainda com uma apresentação do empresário Rogério Salume. 
O objetivo do leilão é arrecadar fundos para a produção do primeiro lote da sopa nutritiva, criada pelo instituto,  com nutrientes necessários para a alimentação das crianças em situação de extrema pobreza, atendidas na creche Mãe Shirley, localizada em uma região conhecida como Cidade de Deus, no bairro Barramares, em Vila Velha. Lá, são atendidas cerca de 150 crianças.
A presidente fundadora do Instituto é a Celina Lievori. As embaixadoras do projeto são Eduarda Buaiz, Brunella Bumachar, Janaína Gurgel, Brunella Faustini, Danielle Quintanilha,  Chrisciana Mello,  Ana Paula França,  Andrea Zamborlini, Loreny Sofiatti; Jacqueline Couto e Ludmila Ronchi.

FESTA

O sócio da Lotes CBL, Arnaldo Pagani com sua esposa Juliana Ferrari, no jantar de comemoração dos 15 anos da empresa atuando mercado imobiliário capixaba
O sócio da Lotes CBL, Arnaldo Pagani e suaJuliana Ferrari: no jantar de comemoração dos 15 anos da empresa do mercado imobiliário capixaba Crédito: Marlon Vianna

Em Sampa

A arquiteta e artista plástica Vivian Chiabay participa da Casacor SP neste fim de semana e confere os 73 ambientes projetados pelos mais renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas do mercado. 

Estudo sobre Covid

A pneumologista Jessica Polese que participou de estudo na Universidade Federal do Espírito Santo sobre a Covid, junto a outros pesquisadores teve o artigo “Função pulmonar e capacidade de exercício seis meses após a alta hospitalar de pacientes com COVID-19 grave”, publicado pela The Brazilian Journal of Infectious Diseases – publicação oficial da Sociedade Brasileira de Doenças Infecciosas (SBI).

FESTA JULINA

A cirurgiã - dentista Marlei Bonella ao lado do marido Rogerio e o filho no Arraiá Luxo que aconteceu no último dia 9, na Casa Rosalina, em Vila Velha.
Marlei Bonella, Rogério e o filho: no Arraiá Luxo, na Casa Rosalina, em Vila Velha Crédito: Equipe Cloves Louzada

Festival da baleia em Vitória

O Festival da Baleia, que marca o início da temporada de observação de baleias-jubarte em Vitória, já se tornou uma tradição. Com início marcado para às 16h deste domingo (16), na Praia da Guarderia, o evento traz uma programação cultural diversificada para toda a família, com shows musicais e atividades educativas. O festival é uma realização do Instituto O Canal, através do projeto Amigos da Jubarte e tem promoção da TV Gazeta.

No gelo

O tempo esfriou no Boulevard Shopping Vila Velha! É que, até o dia 31 de agosto, o mall recebe Diversão no Gelo, uma pista de patinação de 160m² feita de gelo natural. Com toda segurança necessária, o espaço conta com instrutores que dão dicas de equilíbrio e até de movimentos aos patinadores iniciantes.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

PARABÉNS PRA VOCÊ!

O aniversariante José Augusto Almeida e Ivana Machado
O aniversariante José Augusto Almeida e Ivana Machado: celebrando a vida! Crédito: Cloves Louzada

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