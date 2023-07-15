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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Galeria do ES abre duas novas mostras de artistas de São Paulo

Publicado em
15 jul 2023 às 03:00
Thais Hilal e Wagner Malta Tavares
Thais Hilal e Wagner Malta Tavares: na abertura da exposição "Diário de Viagem" Crédito: Débora Benaim

Arte

Thais Hilal recebeu nesta terça-feira (11), na sua OÁ Galeria, para a abertura das .exposições "Diário de Viagem", de Wagner Malta Tavares (SP), e "Sobre Livros", do artista Reynaldo Candia (SP).  O artista Wagner Malta Tavares aproveitou sua passagem por Vitória para falar sobre a exposição Diário de Viagem a uma turma do curso de Artes da Ufes, em visita à galeria.  Suas obras são uma mistura de técnicas e suportes variados, incluindo fotografia, monotipia e escultura. O evento marcou ainda a inauguração do Projeto Mezanino, com o artista Reynaldo Candia. Nesse espaço, Reynaldo rearticula livros por meio de cortes sucessivos, criando novas formas e narrativas surpreendentes. Veja quem passou por lá na galeria de Débora Benaim.

WINE DINNER

No Maranhão

Mônica Porto vai marcar presença na Convenção de Contabilidade do Maranhão. A Contadora e CEO da Neocount, foi confirmada como palestrante e desembarca em São Luiz para prestigiar o evento.

No Rio

Com o objetivo de trazer mais novidades para a sociedade capixaba, o cirurgião plástico Ariosto Santos, acompanhado de sua esposa Shirley e seus filhos Ariosto Neto e Arthur Santos, participa da 42ª Jornada Carioca de Cirurgia Plástica que acontece entre os dias 2 e 5 de agosto.

Em São Paulo

Depois de uma semana intensa de trabalho em torno da sua nova coleção cápsula da ATITÚ, que será lançada em breve com a Miss Universo Espírito Santo 2023 Anna Beatriz estrelando a campanha, a empresária Júlia Loyola desembarca neste sábado em São Paulo para comemorar seu aniversário de 26 anos. Ela fica hospedada no luxuoso Palácio Tangará onde também fará uma sessão de fotos suas usando, claro, as peças da nova coleção, com fotógrafo e maquiador queridinhos de famosas.

Congresso da Advocacia

O advogado criminalista Flávio Fabiano irá fazer parte da moderação do II Congresso da Advocacia Criminal Capixaba, promovido pela OAB-ES. O evento será realizado nos dias 20, 21 e 22 de julho na Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e reúne as principais autoridades da área criminal do Estado para a troca de experiências e fortalecimento da classe.

RODA DE CONVERSA

EM SAMPA

Januária Barros e Márcia Gabriella Mule
Januária Barros e Márcia Gabriella Mule:  imersão voltada para o mundo dos negócios, em São Paulo. O encontro foi comandado por Marcus Marques, um renomado empreendedor e mentor de sucesso. Crédito: Divulgação

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