Galeria do ES abre duas novas mostras de artistas de São Paulo

Thais Hilal recebeu nesta terça-feira (11), na sua OÁ Galeria, para a abertura das .exposições "Diário de Viagem", de Wagner Malta Tavares (SP), e "Sobre Livros", do artista Reynaldo Candia (SP). O artista Wagner Malta Tavares aproveitou sua passagem por Vitória para falar sobre a exposição Diário de Viagem a uma turma do curso de Artes da Ufes, em visita à galeria. Suas obras são uma mistura de técnicas e suportes variados, incluindo fotografia, monotipia e escultura. O evento marcou ainda a inauguração do Projeto Mezanino, com o artista Reynaldo Candia. Nesse espaço, Reynaldo rearticula livros por meio de cortes sucessivos, criando novas formas e narrativas surpreendentes. Veja quem passou por lá na galeria de Débora Benaim.