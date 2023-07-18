Diogo Nogueira apresenta "MPB é samba, Samba é MPB" em Vitória; fotos

O cantor Diogo Nogueira lotou o Espaço Patrick Ribeiro neste sábado (15), com o show inédito, MPB É SAMBA, SAMBA É MPB. Além de novas leituras para os sucessos “Pé na Areia”, “Alma Boêmia”, Clareou” e “Sou Eu”, Diogo trouxe o samba de roda da Bahia para o palco, além de músicas do cancioneiro popular brasileiro. O cantor presenteou o público com a diversidade dos estilos musicais e sonoridades brasileiras. Diogo fez homenagens a mestres da música com novos arranjos: “Espelho” (João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro), “O Meu Lugar” (Arlindo Cruz e Mauro Diniz), “Primavera” (Cassiano e Silvio Rochael), “Andança” (Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós e Edmundo Souto) e “Aquele Abraço” (Gilberto Gil), entre outras. Além do set list, um outro ponto forte do evento foi a dança. O espetáculo contou com a participação inédita do balé da companhia de Leandro Azevedo – ator, dançarino, coreógrafo e professor. Além de já ter composto a equipe de dança que representou o Brasil nas Olimpíadas de 2008, ele foi tricampeão do quadro “Super Dança dos Famosos”, ao lado de Paolla Oliveira. Veja as fotos de Cloves Louzada.