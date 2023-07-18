Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Diogo Nogueira apresenta "MPB é samba, Samba é MPB" em Vitória; fotos

18 jul 2023 às 03:00
Diogo Nogueira cantou seus sucessos no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Viva o samba!

O cantor Diogo Nogueira lotou o Espaço Patrick Ribeiro neste sábado (15), com o show inédito, MPB É SAMBA, SAMBA É MPB. Além de novas leituras para os sucessos “Pé na Areia”, “Alma Boêmia”, Clareou” e “Sou Eu”, Diogo trouxe o samba de roda da Bahia para o palco, além de músicas do cancioneiro popular brasileiro. O cantor presenteou o público com a diversidade dos estilos musicais e sonoridades brasileiras. Diogo fez homenagens a mestres da música com novos arranjos: “Espelho” (João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro), “O Meu Lugar” (Arlindo Cruz e Mauro Diniz), “Primavera” (Cassiano e Silvio Rochael), “Andança” (Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós e Edmundo Souto) e “Aquele Abraço” (Gilberto Gil), entre outras. Além do set list, um outro ponto forte do evento foi a dança. O espetáculo contou com a participação inédita do balé da companhia de Leandro Azevedo – ator, dançarino, coreógrafo e professor. Além de já ter composto a equipe de dança que representou o Brasil nas Olimpíadas de 2008, ele foi tricampeão do quadro “Super Dança dos Famosos”, ao lado de Paolla Oliveira. Veja as fotos de Cloves Louzada.

EM LINHARES

a chef Flávia Sperandio recebeu as influencers digitais Kamila Alborgheti e Samanta Teixeira, e a jornalista Eliana Gorritti
Em seu segundo evento Mulheres Conectam o Mundo, a chef Flávia Sperandio recebeu as influencers digitais Kamila Alborgheti e Samanta Teixeira, e a jornalista Eliana Gorritti, em Linhares Crédito: Patricia Majone

No ES e no RJ

 Em dois anos de atuação, a Inspira – empresa especializada no desenvolvimento de conceitos para o mercado imobiliário -, de Paula e Bruna Rody, comemora o marco de ter assinado projetos para empreendimentos que, juntos, somam VGV de mais de R$ 1 bilhão. E a atuação vai além dos limites do Espírito Santo: a dupla foi responsável por desenvolver o conceito de um empreendimento que acaba de ser lançado no exclusivo bairro Humaitá, no Rio de Janeiro. A convenção de vendas do First Humaitá, realizada recentemente, foi um sucesso, com destaque para o trabalho da Inspira.

ENCONTRO

Leo Bahia e Gustavo Rodrigues entregam o catálogo da exposição
O galerista Léoo Bahia e o artista Gustavo Rodrigues, de Belo Horizonte,  entregaram o catálogo da exposição "Gostoso" a  youtuber e arte educadora Rita Von Hunty, em sua palestra “LGBTfobia e Direitos Humanos”, em Vitória Crédito: Divulgação

NEGÓCIOS

Fábio Dalvi (presidente da Acaps) Pretinha e Ricardo Mota (presidente da Rede Multishow) e Renata e Davi Santos (Gerente Geral de negócios da Rede Gazeta)
Fábio Dalvi (presidente da Acaps) Pretinha e Ricardo Mota (presidente da Rede Multishow) e Renata e Davi Santos (Gerente Geral de negócios da Rede Gazeta): na 2ª Feira de Negócios do Grupo Multishow, em Aracruz Crédito: Divulgação

