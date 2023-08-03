Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Mônica Martelli apresenta comédia “Minha Vida em Marte" em Vitória

Publicado em
03 ago 2023 às 03:00
Mônica Martelli recebe alta após quatro dias internada
Mônica Martelli vai apresentar espetáculo no dia 26 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro  Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
A atriz Mônica Martelli apresenta a comédia “Minha Vida em Marte”, que já levou mais de 300 mil espectadores ao teatro, no dia 26 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro. A peça conta a história da personagem Fernanda casada há oito anos e em crise no casamento. Durante o espetáculo, Fernanda tenta  encontrar saídas para as intolerâncias diárias que a rotina traz, a falta de libido, o acúmulo de mágoas e as expectativas frustradas. “A personagem luta contra o medo da separação, o medo da solidão, o medo de ressignificar sua vida e, claro, o medo de se separar com 45 anos numa sociedade machista onde a mulher não tem permissão para envelhecer”, explica Mônica.

SHOW

O cantor Tstinha mostrou a que veio no último sábado, no NaVista. Ele entoou todo seu axé no aquecimento para o Vital ao lado de André Lélis e Rafael Barreto
O cantor Tstinha entre André Lélis e Rafael Barreto: no show de  aquecimento para o Vital 2023, no Na Vista, neste sábado (29) Crédito: Divulgação

NA DISNEY

Leonora Esperandio e a coordenadora da Tia Penha Tours, Camila Queiroz, na comemoração de 100 anos da Disney Company, no Magic Kingdom.
Leonora Esperandio e a coordenadora da Tia Penha Tours, Camila Queiroz, na comemoração de 100 anos da Disney Company, no Magic Kingdom Crédito: Divulgação

Aniversário "in love"

Lorena Croce e Joelmo Costa vão passar o final de semana na Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul. Vão celebrar a idade nova de Lorena, aniversariante do próximo dia 9. Parabéns, dear! 

Aniversário com rock

Carol Veiga vai celebrar seu aniversário, no próximo dia 17, com happy hour,  no Motor Rockers Pub, na Praia do Canto. 

Partiu, Rio!

Andy Bonella e Dudu Altoé, da TwinsPR, viajam para a capital carioca neste fim de semana a convite de duas marcas de peso. A dupla de relações públicas vai conhecer a sede da Reserva, o famoso Ninho do Pica-pau, em Botafogo, e também vai festejar os 10 anos do T.T. Burger, em uma mega festa que promete agitar a Zona Sul do Rio de Janeiro.

CN recebe

Carolina Neves recebe o artista plástico Fernando Burjato, representado pela  Particular.art.br, para exposição de suas principais obras de arte, nesta quinta-feira (03), no ateliê da designer de joias, na Praia do Canto. 

CONEXÕES

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Os pais Daniel Ruy e Mariana Suete Guimarães Ruy receberam no cerimonial Vila Pindô para comemorar os 6 anos do filho Joaquim
Os pais Daniel Ruy e Mariana Suete Guimarães Ruy receberam no cerimonial Vila Pindô para comemorar os 6 anos do filho Joaquim. O tema escolhido pelo aniversariante foi o herói 'The Flash'. Também na foto, o irmão caçula Miguel. Crédito: Maycon Wesley 

Veja Também

Repórter do Fantástico brilha no lançamento da Residência da Rede Gazeta

Quem prestigiou o show de Pedro Mariano, filho de Elis Regina, em Vitória

André Mannato e Lorena Cardoso dizem sim-sim na Pedra Azul

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança