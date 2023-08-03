Mônica Martelli apresenta comédia “Minha Vida em Marte" em Vitória

A atriz Mônica Martelli apresenta a comédia “Minha Vida em Marte”, que já levou mais de 300 mil espectadores ao teatro, no dia 26 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro. A peça conta a história da personagem Fernanda casada há oito anos e em crise no casamento. Durante o espetáculo, Fernanda tenta encontrar saídas para as intolerâncias diárias que a rotina traz, a falta de libido, o acúmulo de mágoas e as expectativas frustradas. “A personagem luta contra o medo da separação, o medo da solidão, o medo de ressignificar sua vida e, claro, o medo de se separar com 45 anos numa sociedade machista onde a mulher não tem permissão para envelhecer”, explica Mônica.