Repórter do Fantástico brilha no lançamento da Residência da Rede Gazeta

"O começo de uma matéria é tudo. O mais importante. Reproduz o que se quer mostrar. Sou obcecado por inícios. Sempre falo: na cobertura de Direitos Humanos, não dá para você violar direitos, você tem que respeitá-los e protegê-los", destacou Estevan.

O curso de Residência é coordenado pelo jornalista e gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, e tem o patrocínio da Ambiental Serra, ArcelorMittal, Cesan e Vale. Estudantes de quaisquer cursos superiores formados a partir de dezembro de 2021, ou que estejam no último período da graduação podem se candidatar a uma das 10 vagas do programa por aqui.