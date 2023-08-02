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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Repórter do Fantástico brilha no lançamento da Residência da Rede Gazeta

Publicado em
02 ago 2023 às 10:48
Bruno Dalvi, Eduardo Fachetti, Estevan Muniz, Geraldo Nascimento e Elaine Silva
Bruno Dalvi, Eduardo Fachetti, Estevan Muniz, Geraldo Nascimento e Elaine Silva: no lançamento do 26º Curso de Residência em Jornalismo Crédito: Arthur Louzada
O repórter especial do Fantástico Estevan Muniz lotou o auditório da Rede Gazeta, na manhã desta terça-feira (01), para o lançamento do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Documentarista independente e dedicado à cobertura de temas relacionados aos direitos humanos, Estevan deu uma verdadeira aula sobre notícia, narrativa e sensibilidade no exercício da profissão.
"O começo de uma matéria é tudo. O mais importante. Reproduz o que se quer mostrar. Sou obcecado por inícios. Sempre falo: na cobertura de Direitos Humanos, não dá para você violar direitos, você tem que respeitá-los e protegê-los", destacou Estevan.
O curso de Residência é coordenado pelo jornalista e gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, e tem o patrocínio da Ambiental Serra, ArcelorMittal, Cesan e Vale. Estudantes de quaisquer cursos superiores formados a partir de dezembro de 2021, ou que estejam no último período da graduação podem se candidatar a uma das 10 vagas do programa por aqui.
Confira abaixo alguns cliques de quem prestigiou o evento.

Lançamento do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta

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