Repórter do Fantástico abre inscrições para 26° Curso de Residência da Gazeta

Jornalista Estevan Muniz, repórter especial do Fantástico Crédito: Divulgação

Está tudo pronto para o lançamento de mais uma edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta! Eu, Renata Rasseli, que fui da turma-piloto do projeto, em 1997, conto em primeira mão que jornalista Estevan Muniz, repórter especial do Fantástico, é o convidado para a palestra de lançamento da 26ª edição da Residência, no próximo dia 1º de agosto.

Um dos grandes talentos da nova geração de repórteres da TV Globo, Estevan foi quem revelou, em junho, uma grande rede de disseminação de ódio e crimes como tortura e estupro contra adolescentes através do aplicativo Discord. Ele estreou na Globo como integrante do time do "Profissão Repórter" e, nos últimos anos, dedicou-se a grandes reportagens ligadas a temas como direitos humanos e cidadania.

A palestra dele, em Vitória, é uma oportunidade de o público conhecer mais dos bastidores das reportagens, das grandes entrevistas e, claro, também fazer perguntas ao nosso convidado.

O Curso de Residência em Jornalismo é um programa que oferece a 10 estudantes ou recém-formados de quaisquer cursos superiores, ou técnicos em Rádio e TV ou Audiovisual, uma experiência imersiva no dia a dia dos veículos da Rede Gazeta. Os residentes aprendem, na prática, como é a rotina em A Gazeta, TV Gazeta, Rádio CBN Vitória, Estúdio Gazeta, além de outras áreas da empresa.