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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Rede Gazeta celebra a formatura do 25° Curso de Residência em Jornalismo

Publicado em
26 nov 2022 às 02:30

Parabéns, formandos!

Mais uma turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta se formou, na última quarta-feira (23), na sede da empresa. E eu, Renata Rssseli, que fui aluna da turma-piloto do programa, tive a felicidade de conduzir a cerimônia de bodas de prata do projeto: são 25 anos formando jovens profissionais na vivência do jornalismo e do entretenimento em todas as plataformas. Neste ano o curso contou com novidades como experimentação audiovisual e introdução à inovação, com apoio do hub Base27. "Temos uma questão maior no jornalismo: a forma como trabalhamos. O propósito, a verdade. E espero que tenhamos conseguido passar isso pra vocês", pontuou o diretor-geral, Marcello Moraes, na abertura do evento. Além dele, os representantes das empresas patrocinadoras - João Bosco Reis da Silva, gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucional da ArcelorMittal; Elaine Vieira, ex-residente e analista de Relacionamento com a Imprensa da Vale; e Brenda Nascimento, coordenadora de Comunicação da Suzano - também parabenizaram os formandos. Foram três meses de aulas, palestras e imersão nas rotinas dos veículos da Rede Gazeta: A Gazeta, TV Gazeta, CBN Vitória, g1 ES, HZ, além do laboratório de branded content, nosso Estúdio Gazeta. A turma, coordenada pelo gerente de Comunicação Institucional da empresa, Eduardo Fachetti, com edição da jornalista Andréia Pegoretti, produziu quase 250 conteúdos, entre notícias, vídeos, entradas ao vivo e publicações para redes sociais. A Residência termina, mas um novo caminho começa agora para esses 10 novos jornalistas. Sucesso a todos!

FUTEBOL

Débora Veronez, Patrick Ribeiro e o filho Benjamin receberam o craque Zico em noite de palestra e autógrafos no Espaço Patrick Ribeiro
Débora Veronez, Patrick Ribeiro e o filho Benjamin receberam o craque Zico em noite de palestra e autógrafos no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Edu Hargreaves

Skinkare

Dra Judith Ottoni vai receber amigos, clientes e parceirospara o lançamento da linha de skincare em parceira com a Farmaderm,  nesta quinta-feira (01º), na Enseada do Suá. 

Preview

Lara Brotas e Sandra Matias convidam para o preview da exposição das Séries MBac - Clube do Colecionador 2022, com a presença do advogado e colecionador carioca Álvaro Piquet, na terça-feira (29),às 18h30, na galeria Matias Brotas. O convidado vai falar sobre sua experiência no colecionismo de arte contemporânea. Será uma conversa intimista sobre sua jornada como colecionador, sua relação próxima aos artistas e sua percepção da arte como investimento. 

COQUETEL

Gilmar Pereira, Sergio Paulo Rabello e Fabio Lopes
Gilmar Pereira, Sergio Paulo Rabello e Fabio Lopes: pré-lançamento do Orchids Bungalows Resort & Spa Crédito: Cloves Louzada

No Catar

A líder em móveis urbanos Metalco, empresa representada pelo Grupo Vix Prime no ES, comandada pelo CEO do Grupo Vix Prime, Amado Pereira Costa está com vários trabalhos espalhados por cidades do Brasil, além de importantes participações em projetos para as cidades sedes da Copa do Mundo da FIFA de 2022, no Catar.

Infidelidade não descaracteriza união estável

Mesmo que lealdade e fidelidade sejam valores importantes entre casais, o rompimento do acordo por uma das partes não impede o reconhecimento de união estável. A advogada Flavia Brandão, especialista em Direito das Famílias e Sucessões, explica: "Em termos legais, a deslealdade ou infidelidade não implicariam necessariamente no fim de um vínculo conjugal ou convivencial, por ser uma decisão muito particular de cada casal. A Justiça não decide o reconhecimento ou não de uma união estável com base neste ponto. Para a sua caracterização, há de ser comprovado que o período de convivência se deu principalmente com o objetivo comum de constituição de família. Portanto, a discussão da conduta pessoal não impede de forma alguma o reconhecimento da união”.

Em terras capixabas

Rita Tristão recebe convidadas especiais de fora do Estado na CASACOR ES, as arquitetas Luana Campos de Maringá (PR) e Cleide Bezerra de Natal (RN), influenciadoras do mundo décor. Elas foram convidadas pelo arquiteto Renzo Cerqueira, que assina a Cozinha da mostra, e ficam no ES de 25 a 27 de novembro, onde conferem todas as novidades em arquitetura, design de interiores e paisagismo da mostra capixaba e um pouquinho de nosso Estado.

COPA DO MUNDO

Cris Rocha, Fernanda Prates e Ingrid Castro
Cris Rocha, Fernanda Prates e Ingrid Castro: em tarde de festa em clima de Copa do Mundo Crédito: Vitor Carvalho

Alta perfomance

Tem novidade para os atletas capixabas ou quem gosta de praticar exercícios de alta performance. É que o casal Roberta e Marcio Mello, da farmácia de manipulação Pharmapele Vila Velha, traz para o Estado o último lançamento da marca nacional, o Power Training, um suplemento pré-treino no sabor abacaxi que depois de muitos estudos, traz uma composição completa para quem quer elevar o nível do treino. A fórmula, que é zero açúcar, zero glúten, zero lactose, zero calorias, traz em sua composição elementos que vão desde a cafeína como taurina, vitamina C, E, Zinco, Arginina, Beta Alanina, e muito mais, com o objetivo de trazer melhora no desempenho esportivo, favorecer o ganho de massa muscular, intensificar a potência física e mental, retardar a fadiga e acelerar a recuperação após o exercício.

MÚSICA E DECORAÇÃO

Juliana Vervloet, Rita Tristão, Mariana Volker, Roberta Toledo, Manu Delbon e Robson Arruda
Juliana Vervloet, Rita Tristão, Mariana Volker, Roberta Toledo, Manu DelbonI e Robson Arruda: em noite de música na CasaCor ES Crédito: Thuany Louzada

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