Rede Gazeta celebra a formatura do 25° Curso de Residência em Jornalismo

Mais uma turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta se formou, na última quarta-feira (23), na sede da empresa. E eu, Renata Rssseli, que fui aluna da turma-piloto do programa, tive a felicidade de conduzir a cerimônia de bodas de prata do projeto: são 25 anos formando jovens profissionais na vivência do jornalismo e do entretenimento em todas as plataformas. Neste ano o curso contou com novidades como experimentação audiovisual e introdução à inovação, com apoio do hub Base27. "Temos uma questão maior no jornalismo: a forma como trabalhamos. O propósito, a verdade. E espero que tenhamos conseguido passar isso pra vocês", pontuou o diretor-geral, Marcello Moraes, na abertura do evento. Além dele, os representantes das empresas patrocinadoras - João Bosco Reis da Silva, gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucional da ArcelorMittal; Elaine Vieira, ex-residente e analista de Relacionamento com a Imprensa da Vale; e Brenda Nascimento, coordenadora de Comunicação da Suzano - também parabenizaram os formandos. Foram três meses de aulas, palestras e imersão nas rotinas dos veículos da Rede Gazeta: A Gazeta, TV Gazeta, CBN Vitória, g1 ES, HZ, além do laboratório de branded content, nosso Estúdio Gazeta. A turma, coordenada pelo gerente de Comunicação Institucional da empresa, Eduardo Fachetti, com edição da jornalista Andréia Pegoretti, produziu quase 250 conteúdos, entre notícias, vídeos, entradas ao vivo e publicações para redes sociais. A Residência termina, mas um novo caminho começa agora para esses 10 novos jornalistas. Sucesso a todos!