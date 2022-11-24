Anginha Buaiz apresenta o show "CantArte" em Vitória; veja fotos

Querida de RR, Anginha Buaiz é uma multiartista. Gosta de escrever, cantar, desenhar e criar. Sua estreia nos palcos foi na sexta-feira (18), quando apresentou o show "CantArte", no 244/Club, na Praia do Canto, ao lado dos músicos Roger Bezerra, Fábio Calazans, Douglas Vidal e Edu Szajnbrum. Para a preparação, Anginha contou com a apoio da professora Alza Alves. O repertório do show incluiu Caetano Veloso, Rita Lee, Joyce Moreno, Dorival Caymmi, Vinicius de Moraes, Luiz Melodia, João Bosco, Assis Valente, Burt Howard, Buck Ram, Joyce Cândido e Marcela Bellas. O figurino ficou a cargo da dupla Elian Ramile e Margareth Zamprogno. Confira quem prestigiou a noite musical na galeria de Mônica Zorzanelli.