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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Anginha Buaiz apresenta o show "CantArte" em Vitória; veja fotos

Publicado em
24 nov 2022 às 02:30
Anginha Buaiz e banda
A cantora Anginha Buaiz e os músicos Roger Bezerra, Fábio Calazans, Douglas Vidal e Edu Szajnbrum: noite de "CantArte", no 244/Club, na Praia do Canto Crédito: Monica Zorzanelli

Arte, canto e encanto

Querida de RR, Anginha Buaiz é uma multiartista. Gosta de escrever, cantar, desenhar e criar. Sua estreia nos palcos foi na sexta-feira (18), quando apresentou o show "CantArte", no 244/Club, na Praia do Canto, ao lado dos músicos Roger Bezerra, Fábio Calazans, Douglas Vidal e Edu Szajnbrum. Para a preparação, Anginha contou com a apoio da professora Alza Alves. O repertório do show incluiu Caetano Veloso, Rita Lee, Joyce Moreno, Dorival Caymmi, Vinicius de Moraes, Luiz Melodia, João Bosco, Assis Valente, Burt Howard, Buck Ram, Joyce Cândido e Marcela Bellas. O figurino ficou a cargo da dupla Elian Ramile e Margareth Zamprogno. Confira quem prestigiou a noite musical na galeria de Mônica Zorzanelli.

Capixaba na Casa Vogue

Neste ano, a arquiteta capixaba Vivian Coser, especialista em rochas naturais, realizará a palestra “Biofilia e sustentabilidade a partir do uso de rochas naturais brasileiras, do edifício ao mobiliário”, na 8ª edição da Casa Vogue Experience 2022, que acontece até  27 de novembro, em São Paulo. A arquiteta mostrará o seu trabalho a convite do Centrorochas e da Vitória Stone Fair, especificamente na sexta-feira, 25, às 11h30. A 8ª edição acontece em uma residência de 764 m² erguida nos anos 1950, na Rua Groenlândia, 1478, bairro Jardim América. O Centrorochas também será representado pelo gestor de projetos, Rogério Ribeiro, e pela assessora de comunicação, Karina Porto Firme. A CEO da Milanez e Milaneze, Flávia Milaneze, também participará do evento.

Concerto de aniversário

Sob a regência do maestro Sanny Souza, o Coro Vox Vitória celebra seus 8 anos de existência com um Concerto de Aniversário no domingo (27). O grupo, que tem 20 integrantes, apresenta-se a partir das 10 horas na histórica Igreja São Gonçalo, Cidade Alta, no Centro de Vitória. Autônomo, eclético e versátil, o coral apresentará um repertório que vai do compositor alemão Melndelsson e do americano Lauridsen a Dorival Caymi, Almir Sater, Baden Powel e outros. O coro, que já se apresentou com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, a Camerata SESI-ES, e a Orquestra Sinfônica da FAMES (OSFA), vai celebrar seu 8º aniversário cantando.

Bichectomia Day

A especialista em harmonização orofacial, Larissa Lima, promove o evento Bichectomia Day, nesta sexta-feira (25), focado no procedimento que vem se tornado o queridinho do momento pela rápida recuperação e resultados super naturais que garante um rosto mais fino. As inscrições estão abertas nas redes sociais da Clínica Aurea.

Celebrando!

Comandada pela dermatologista Alessandra de Melo, a Inova Clinic completa 6 anos de existência. Para celebrar, a médica e sua equipe receberá pacientes e amigos a partir das 13h, na próxima quarta-feira (30), em jardim da Penha.

LANÇAMENTO

Rita Garajau e Luciana Dalla
Rita Garajau e Luciana Dalla: em tarde de lançamento da linha "Tableware Trousseau", em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

ANIVERSÁRIO

Raigna Vasconcellos, Luciana Guerra, Fernanda Prates e Cris Rocha
Raigna Vasconcellos, a aniversariante Luciana Guerra, Fernanda Prates e Cris Rocha: parabéns pra você!  Crédito: Adriano Gaiba

Degustação de vinho

O Grupo Henkell Freixenet convida para apresentação dos principais rótulos, na terça-feira (29), no Iate Clube do Espírito Santo. O diretor executivo Fabiano Ruiz marcará presença. 

Mais compras nesta Black Friday

Este ano, 79% dos consumidores pretendem fazer compras na Black Friday, um aumento de 22 pontos percentuais em comparação ao ano passado, segundo pesquisa CNDL/SPC Brasil. No Estado, os itens mais procurados serão roupas, calçados, eletrodomésticos, eletrônicos, cosméticos/perfumes e artigos para casa e celular, nesta ordem, de acordo com o presidente da CDL Vitória, Rogério Abranches Alcantara, que ressalta que, em média, os consumidores têm a intenção de adquirir três produtos e gastar cerca de R$ 1.000 com as compras.

Carros de luxo

Pelo sétimo ano consecutivo, a Mercedes-Benz foi nomeada uma das 10 melhores marcas do mundo, na 8º posição, que ocupa desde 2018, pela consultoria de marcas americana Interbrand. A marca de luxo é a única do setor automobilístico a ocupar o TOP 10 da Best Global Brands. Bernardo Chieppe, representante da marca no Espírito Santo, conta que a marca está iniciando um novo modelo de negócios aqui no estado, voltado exclusivamente para o luxo, focando nas necessidades e pedidos de clientes. De acordo com o gestor, o padrão MAR2020 eleva a experiência da marca Mercedes-Benz em atendimento ao cliente.“Essa conquista é resultado de uma transição bem sucedida.Estamos reformando o nosso Showroom na Reta da Penha. Todos os novos elementos irão, como identidade corporativa, arquitetura de marca e instalações irão traduzir, com precisão, os valores que associamos aos nossos produtos. Essa nova era da Mercedes-Benz está totalmente alinhada com a tecnologia, moda, música, cinema e esportes.”, disse.

INAUGURAÇÃO

Dra. Nathalia Volpi e Dra. Renata Melo
Nathalia Volpi e  Renata Melo: no coquetel de inauguração da nova sede da clínica Naked, em Vitória. Crédito: Cloves Louzada

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