Anginha Buaiz apresenta o show "CantArte" em Vitória; veja fotos

Pelo sétimo ano consecutivo, a Mercedes-Benz foi nomeada uma das 10 melhores marcas do mundo, na 8º posição, que ocupa desde 2018, pela consultoria de marcas americana Interbrand. A marca de luxo é a única do setor automobilístico a ocupar o TOP 10 da Best Global Brands. Bernardo Chieppe, representante da marca no Espírito Santo, conta que a marca está iniciando um novo modelo de negócios aqui no estado, voltado exclusivamente para o luxo, focando nas necessidades e pedidos de clientes. De acordo com o gestor, o padrão MAR2020 eleva a experiência da marca Mercedes-Benz em atendimento ao cliente.“Essa conquista é resultado de uma transição bem sucedida.Estamos reformando o nosso Showroom na Reta da Penha. Todos os novos elementos irão, como identidade corporativa, arquitetura de marca e instalações irão traduzir, com precisão, os valores que associamos aos nossos produtos. Essa nova era da Mercedes-Benz está totalmente alinhada com a tecnologia, moda, música, cinema e esportes.”, disse.