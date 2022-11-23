Veja quem prestigiou o Marien Calixte Jazz Music Festival em Vila Velha

Hamilton de Holanda, que venceu o Grammy Latino 2022, na categoria Melhor Álbum Instrumental, encerrou o Marien Calixte Jazz Music Festival no domingo incendiando o público: o bandolinista desceu do palco para tocar bem juntinho da galera. Ainda nos dois dias do maior festival de música instrumental do estado rolou muita música incrível com nomes como Nômade Orquestra, Joabe Reis, Quarteto Zuri, Wanderson Lopez Ensemble, Alexandre Borges Quinteto, Pedro de Alcântara convidando Bebê Kramer e Pablo Vares. Confira nas fotos de Cláudio Postay quem passou pelo evento.