Veja quem prestigiou o Marien Calixte Jazz Music Festival em Vila Velha

O badalado perfil do instagram @thesummerhunter colocou Vitória no “circuito nacional” de cannoli, sobremesa de origem italiana que tem conquistado corações e paladares em todo o Brasil. O feito é resultado do trabalho da equipe de Marcelo Fontana em sua Tanti Affetti, que há seis meses trouxe um novo conceito de padaria e confeitaria para o Espírito Santo. A Tanti Affetti se destaca como referência para quem já ama ou quer provar a iguaria junto com estabelecimentos de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Ponto para a confeitaria capixaba.