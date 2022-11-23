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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o Marien Calixte Jazz Music Festival em Vila Velha

Publicado em
23 nov 2022 às 02:15
Virginia Casagrande, Hamilton de Holanda e Renato Casagrande
A primeira-dama Virginia Casagrande, Hamilton de Holanda e o governador Renato Casagrande: no 3º Marien Calixte Jazz Music Festival Crédito: Claudio Postay

Jazz no parque

Hamilton de Holanda, que venceu o Grammy Latino 2022, na categoria Melhor Álbum Instrumental,  encerrou o Marien Calixte Jazz Music Festival no domingo incendiando o público: o bandolinista desceu do palco para tocar bem juntinho da galera. Ainda nos dois dias do maior festival de música instrumental do estado rolou muita música incrível com nomes como Nômade Orquestra, Joabe Reis, Quarteto Zuri, Wanderson Lopez Ensemble, Alexandre Borges Quinteto, Pedro de Alcântara convidando Bebê Kramer e Pablo Vares. Confira nas fotos de Cláudio Postay quem passou pelo evento.

ANIVERSÁRIO

Flavia Abaurre, Letícia Abaurre e Hélvia Abaurre
Flavia Abaurre, a aniversariante Letícia Abaurre e Hélvia Abaurre:  noite de parabéns pra você em família Crédito: Divulgação

Bazar do Asilo

Será nesta quarta-feira (23) e quinta-feira (24), no Centro da Praia Shopping, o Bazar Beneficente do Asilo dos Idosos de Vitória. O bazar contará com artigos de Natal, decoração, banho, mesa e cozinha. Vamos ajudar! 

Vitória no “Circuito dos Cannolis”

O badalado perfil do instagram @thesummerhunter colocou Vitória no “circuito nacional” de cannoli, sobremesa de origem italiana que tem conquistado corações e paladares em todo o Brasil. O feito é resultado do trabalho da equipe de Marcelo Fontana em sua Tanti Affetti, que há seis meses trouxe um novo conceito de padaria e confeitaria para o Espírito Santo. A Tanti Affetti se destaca como referência para quem já ama ou quer provar a iguaria junto com estabelecimentos de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Ponto para a confeitaria capixaba.

ArteSanto

Sônia Iamonde prepara os últimos detalhes da tradicional feira de artesanato que acontece em Vitória. A ArteSanto acontece entre os dias 25 de novembro e 04 de dezembro na Praça do Papa. Uma das novidades é um espaço onde serão realizadas oficinas de artesanato voltadas tanto para o público visitante como para os próprios artesãos expositores. A entrada é franca e solidária. O visitante terá que levar um quilo de alimento não perecível para ser doado a instituições capixabas.

Concerto de primavera

A maestra Alice Nascimento, do Instituto Todos os Cantos, está a mil por hora por conta do novo espetáculo da Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (Femes) que sobe ao palco do Centro Cultural Sesc Glória nesta quarta. O “Concerto de Primavera” foi feito em comemoração ao Dia do Músico e em homenagem à Cecília de Roma, santa da igreja católica que tem o maior número de basílicas na “cidade eterna”, Roma. Todos convidados.

MODA

Julia Abikair, Melyssa Viana e Rakel Perry
 Julia Abikair, a personal shopper Melyssa Viana e Rackel Perry:  bate-papo sobre estilo e formas criativas para montar looks no dia a dia, promovido pela Intimissimi e Luiza Barcelos, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

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