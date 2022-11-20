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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Pedra Azul Summit tem nova edição confirmada para outubro de 2023

Publicado em
20 nov 2022 às 08:09
Luiz Claudio Allemand, Wagner Chieppe, Decio Chieppe, Alvaro Duboc, Léo de Castro e Renan Chieppe
Luiz Claudio Allemand, Wagner Chieppe, Decio Chieppe, Alvaro Duboc, Léo de Castro e Renan Chieppe Crédito: Arthur e Cloves Louzada
 Pedra Azul Summit da Rede Gazeta, que reuniu os maiores líderes políticos e empresariais, neste final de semana, na região de montanhas do EStem nova edição confirmada para os dias 27, 28 e 29 de outubro de 2023. A edição, que debateu os desafios para o próximo ano após as eleições de 2022, encerrou neste domingo (20). 
No sábado (19), o maior encontro de lideranças capixabas contou com o debate "Panorama Econômico", com os economistas Mansueto Almeida e Ana Paula Vescovi e o ex-governador do ES, Paulo Hartung. Em seguida, o jornalista e colunista Abdo Filho conduziu o painel "Os desafios do ESG nos negócios", com o professor Pedro Lins e o diretor-geral de finanças da Rede Globo, Manuel Belmar. 
O final de semana de networking e conteúdo terminou em grande estilo com um churrasco e show de Ivan Lins e Toquinho. Veja os melhores momentos do encontro na galeria de Arthur e Cloves Louzada.
Cris Samorini e Bruno Campagnoli
Cris Samorini e Bruno Campagnoli Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Luiz Carlos Paier, Fernando Ronchi, Karla Toríbio Pimenta e Gustavo Peixoto
Luiz Carlos Paier, Fernando Ronchi, Karla Toríbio Pimenta e Gustavo Peixoto Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Pedro Lins, Manuel Belmar e Abdo Filho
Pedro Lins, Manuel Belmar e Abdo Filho Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Ivan Lins, Joanna Ferrari, Malu e Rimaldo Sá
Ivan Lins, Joanna Ferrari, Malu e Rimaldo Sá Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Renan Chieppe e Kaumer Chieppe
Renan Chieppe e Kaumer Chieppe Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Manuel Belmar, Café Lindenberg e Evair de Melo
Manuel Belmar, Café Lindenberg e Evair de Melo Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Café Lindenberg e Paulo Hartung
Café Lindenberg e Paulo Hartung Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Américo Neto e Américo Buaiz Filho
Américo Neto e Américo Buaiz Filho Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Léo de Castro
Munir Abud e Léo de Castro Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Pedra Azul Summit 2022
Adriana Barcellos e Harley Almenara Crédito: Arthur e Cloves Louzada

Encerramento do Pedra Azul Summit 2022

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