Pedra Azul Summit tem nova edição confirmada para outubro de 2023

No sábado (19), o maior encontro de lideranças capixabas contou com o debate "Panorama Econômico", com os economistas Mansueto Almeida e Ana Paula Vescovi e o ex-governador do ES, Paulo Hartung. Em seguida, o jornalista e colunista Abdo Filho conduziu o painel "Os desafios do ESG nos negócios", com o professor Pedro Lins e o diretor-geral de finanças da Rede Globo, Manuel Belmar.