Pedra Azul Summit tem nova edição confirmada para outubro de 2023

O Pedra Azul Summit da Rede Gazeta
, que reuniu os maiores líderes políticos e empresariais, neste final de semana, na região de montanhas do ES,
tem nova edição confirmada para os dias 27, 28 e 29 de outubro de 2023. A edição, que debateu os desafios para o próximo ano após as eleições de 2022, encerrou neste domingo (20).
No sábado (19), o maior encontro de lideranças capixabas contou com o debate "Panorama Econômico", com os economistas Mansueto Almeida e Ana Paula Vescovi e o ex-governador do ES, Paulo Hartung. Em seguida, o jornalista e colunista Abdo Filho conduziu o painel "Os desafios do ESG nos negócios", com o professor Pedro Lins e o diretor-geral de finanças da Rede Globo, Manuel Belmar.
O final de semana de networking e conteúdo terminou em grande estilo com um churrasco e show de Ivan Lins e Toquinho. Veja os melhores momentos do encontro na galeria de Arthur e Cloves Louzada.