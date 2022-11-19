Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Renan Chieppe é homenageado no Pedra Azul Summit da Rede Gazeta

Publicado em
19 nov 2022 às 12:15
Café Lindenberg e Renan Chieppe
Café Lindenberg e Renan Chieppe: homenagem no Pedra Azul Summit 2022 Crédito: Cloves Louzada
Presidente da Águia Branca, um dos maiores grupos de transporte e logística do país, Renan Chieppe foi homenageado no Pedra Azul Summit 2022, na manhã deste sábado (19). Recebeu das mãos do presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, uma obra do chargista de A Gazeta, Amarildo.  A Águia Branca é uma das realizadoras do evento, que reúne lideranças políticas e empresariais neste final de semana, na Pousada Pedra Azul, para discutir o futuro do Brasil e do ES, no pós-eleição 2022. 
Há mais de 40 anos na empresa e ocupando a presidência desde 2019, Renan Chieppe deixa o posto no fim de 2022 em um processo de sucessão já planejada, mas continuará como vice-presidente da Divisão de Passageiros. Quem assume a presidência do grupo é Kaumer Chieppe. 
Café Lindenberg e Renan Chieppe
Café Lindenberg e Renan Chieppe Crédito: Cloves Louzada

Veja Também

Veja fotos do "Fim de Expediente" no Pedra Azul Summit da Rede Gazeta

Veja quem prestigiou a abertura do Pedra Azul Summit da Rede Gazeta

"Fim de Expediente" da "CBN" volta a Pedra Azul nesta semana

A Gazeta integra o

Saiba mais
Pedra Azul Rede Gazeta Pedra Azul Summit 2022
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança