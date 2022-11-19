Renan Chieppe é homenageado no Pedra Azul Summit da Rede Gazeta

Presidente da Águia Branca, um dos maiores grupos de transporte e logística do país, Renan Chieppe
foi homenageado no Pedra Azul Summit 2022,
na manhã deste sábado (19). Recebeu das mãos do presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg,
uma obra do chargista de A Gazeta, Amarildo. A Águia Branca é uma das realizadoras do evento, que reúne lideranças políticas e empresariais neste final de semana, na Pousada Pedra Azul, para discutir o futuro do Brasil e do ES, no pós-eleição 2022.
Há mais de 40 anos na empresa e ocupando a presidência desde 2019, Renan Chieppe deixa o posto no fim de 2022 em um processo de sucessão já planejada, mas continuará como vice-presidente da Divisão de Passageiros. Quem assume a presidência do grupo é Kaumer Chieppe.