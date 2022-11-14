"Fim de Expediente" da "CBN" volta a Pedra Azul nesta semana

Depois de dois anos consecutivos visitando a Capital, durante a realização do Vitória Summit, desta vez Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina pegam a estrada rumo às montanhas capixabas para o retorno do Fim de Expediente a Pedra Azul.
O programa da Rede CBN mais uma vez faz parte da programação do encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta, o Pedra Azul Summit
. Os entrevistados do FDE serão os cantores de MPB Ivan Lins e Toquinho.
Os artistas serão atração no dia seguinte, sábado (19), durante o encerramento das agendas do evento. Dois grandes nomes da música brasileira, ambos se complementam musicalmente pela herança melódica baseada na Bossa Nova e prometem um show memorável.