Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

"Fim de Expediente" da "CBN" volta a Pedra Azul nesta semana

Publicado em
14 nov 2022 às 11:07
Programa Fim de Expediente
Programa Fim de Expediente Crédito: Divulgação
Depois de dois anos consecutivos visitando a Capital, durante a realização do Vitória Summit, desta vez Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina pegam a estrada rumo às montanhas capixabas para o retorno do Fim de Expediente a Pedra Azul.
O programa da Rede CBN mais uma vez faz parte da programação do encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta, o Pedra Azul Summit. Os entrevistados do FDE serão os cantores de MPB Ivan Lins e Toquinho.
Os artistas serão atração no dia seguinte, sábado (19), durante o encerramento das agendas do evento. Dois grandes nomes da música brasileira, ambos se complementam musicalmente pela herança melódica baseada na Bossa Nova e prometem um show memorável.

Veja Também

Natuza Nery comanda painel sobre política no Pedra Azul Summit

FOTOS: Vitória Summit 2021 encerra com Vanessa da Mata e Nelson Motta

FOTOS: Veja quem prestigiou a abertura do Vitória Summit 2021

A Gazeta integra o

Saiba mais
cbn vitoria Pedra Azul Rede Gazeta
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança