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Renata Rasseli

FOTOS: Vitória Summit 2021 encerra com Vanessa da Mata e Nelson Motta

O encontro de líderes empresariais e políticos da Rede Gazeta recebeu a cantora e o jornalista como convidado do programa "Fim de Expediente" nesta sexta-feira (26)

Públicado em 

27 nov 2021 às 10:37
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vitória Summit 2021
Dan Stulbach, Teco Medina, Nelson Motta e José Godoy: Fim de Expediente ao vivo de Vitória para todo o Brasil Crédito: Cloves Louzada
"Os comediantes, além de profissionais de saúde, são heróis da pandemia. No meio do caos, o Adnet e o Porchat nos fizeram rir um pouco", disse o jornalista e produtor musical Nelson Motta, no programa "Fim de Expediente", da Rádio CBN, transmitido ao vivo de Vitória para todo o Brasil, no encerramento do Vitória Summit 2021, promovido pela Rede Gazeta. 
Durante a pandemia, Motta lançou sua autobiografia com o nome "De cu pra lua", produziu um musical sobre o maestro Tom Jobim e planeja um filme ou série sobre Roberto Carlos. Esses e outros assuntos rechearam o papo leve e descontraído de 1h30 de duração de Nelson com Dan  Stulbach, Teco Medina e José Godoy. 
Após o fim do programa, a cantora Vanessa da Mata subiu ao palco e encantou os participantes cantando seus hits e canções de Tom Jobim. À medida que a plateia começou a cantar e dançar, a cantora desceu do palco e foi posar para fotos junto dos fãs. 
Confira a galeria de fotos de Cloves Louzada e um trechinho do show de Vanessa da Mata.
Vitória Summit 2021
Vanessa da Mata no Vitória Summit 2021 Crédito: Cloves Louzada

Vanessa da Mata e Fim de Expediente encerram Vitória Summit 2021

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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