FOTOS: Vitória Summit 2021 encerra com Vanessa da Mata e Nelson Motta

"Os comediantes, além de profissionais de saúde, são heróis da pandemia. No meio do caos, o Adnet e o Porchat nos fizeram rir um pouco", disse o jornalista e produtor musical Nelson Motta, no programa "Fim de Expediente", da Rádio CBN, transmitido ao vivo de Vitória para todo o Brasil, no encerramento do Vitória Summit 2021, promovido pela Rede Gazeta.
Durante a pandemia, Motta lançou sua autobiografia com o nome "De cu pra lua", produziu um musical sobre o maestro Tom Jobim e planeja um filme ou série sobre Roberto Carlos. Esses e outros assuntos rechearam o papo leve e descontraído de 1h30 de duração de Nelson com Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy.
Após o fim do programa, a cantora Vanessa da Mata subiu ao palco e encantou os participantes cantando seus hits e canções de Tom Jobim. À medida que a plateia começou a cantar e dançar, a cantora desceu do palco e foi posar para fotos junto dos fãs.
Confira a galeria de fotos de Cloves Louzada e um trechinho do show de Vanessa da Mata.