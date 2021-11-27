FOTOS: Vitória Summit 2021 encerra com Vanessa da Mata e Nelson Motta

Dan Stulbach, Teco Medina, Nelson Motta e José Godoy: Fim de Expediente ao vivo de Vitória para todo o Brasil

Durante a pandemia, Motta lançou sua autobiografia com o nome "De cu pra lua", produziu um musical sobre o maestro Tom Jobim e planeja um filme ou série sobre Roberto Carlos. Esses e outros assuntos rechearam o papo leve e descontraído de 1h30 de duração de Nelson com Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy.