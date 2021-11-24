FOTOS: Veja quem prestigiou a abertura do Vitória Summit 2021

A colunista de Política da Gazeta, Letícia Gonçalves; o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e a jornalista da GloboNews Eliane Cantanhêde: debate no Vitória Summit 2021 Crédito: Arthur Louzada

Para debater o futuro que começa a se desenhar com o cenário de retomada econômica e de eleições presidenciais em 2022, a Rede Gazeta reuniu os maiores líderes políticos e empresariais nesta quarta-feira (24) para a abertura do Vitória Summit 2021

A programação do primeiro contou com um painel sobre política e previsões para o próximo ano com a colunista de Política da Gazeta, Letícia Gonçalves e a jornalista da GloboNews Eliane Cantanhêde: seguido de um painel sobre economia com a participação do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung.

HOMENAGEM

O presidente do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasilm Benjamin Baptista Filho, Café Lindenberg e o CEO da ArcelorMittal, Jorge Oliveira: homenagem no Vitória Summit 2021 Crédito: Arthur Louzada

Durante o evento, o ex-presidente da ArcelorMittal Brasil, Benjamin Baptista Filho, foi homenageado pela Rede Gazeta com um quadro com uma caricatura dele feita pelo chargista Amarildo.

Baptista Filho deixou o comando da siderúrgica em 30 de setembro deste ano, após 38 anos de serviços prestados à companhia. Ele era CEO de Aços Planos América do Sul, cuja maior unidade de produção fica em Tubarão, no município da Serra. Atualmente, faz parte do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasil.

Veja quem prestigiou a abertura do Vitória Summit 2021

SOMOS CAPIXABAS

Mário Bonella e Paulo Hartung receberam a caixa Somos Capixabas Crédito: Arthur Louzada