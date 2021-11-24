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Renata Rasseli

FOTOS: Veja quem prestigiou a abertura do Vitória Summit 2021

O evento da Rede Gazeta reuniu líderes políticos e econômicos do ES para debater a retomada econômica e as eleições 2022

Públicado em 

24 nov 2021 às 19:37
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Letícia Gonçalves, Café Lindenberg e Eliane Cantanhêde
A colunista de Política da Gazeta, Letícia Gonçalves; o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e a jornalista da GloboNews Eliane Cantanhêde: debate no Vitória Summit 2021 Crédito: Arthur Louzada
Para debater o futuro que começa a se desenhar com o cenário de retomada econômica e de eleições presidenciais em 2022, a Rede Gazeta reuniu os maiores líderes políticos e empresariais nesta quarta-feira (24) para a abertura do Vitória Summit 2021
A programação do primeiro contou com um painel sobre política e previsões para o próximo ano com a colunista de Política da Gazeta, Letícia Gonçalves e a jornalista da GloboNews Eliane Cantanhêde: seguido de um painel sobre economia com a participação do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung. 
O evento contou ainda com o lançamento do Anuário Espírito Santo 2021 da Rede Gazeta.

HOMENAGEM

Benjamin Baptista Filho, Café Lindenberg e Jorge Oliveira
O presidente do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasilm Benjamin Baptista Filho, Café Lindenberg e o CEO da ArcelorMittal, Jorge Oliveira: homenagem no Vitória Summit 2021 Crédito: Arthur Louzada
Durante o evento, o  ex-presidente da ArcelorMittal Brasil, Benjamin Baptista Filho, foi homenageado pela Rede Gazeta com um quadro com uma caricatura dele feita pelo chargista Amarildo.
Baptista Filho deixou o comando da siderúrgica em 30 de setembro deste ano, após 38 anos de serviços prestados à companhia. Ele era CEO de Aços Planos América do Sul, cuja maior unidade de produção fica em Tubarão, no município da Serra. Atualmente, faz parte do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasil. 

Veja quem prestigiou a abertura do Vitória Summit 2021

SOMOS CAPIXABAS

Mário Bonella e Paulo Hartung
Mário Bonella e Paulo Hartung receberam a caixa Somos Capixabas  Crédito: Arthur Louzada
Sob o comando da dupla Paula Portella e Hudson Motta, a ArtheriaBox criou um presente para os palestrantes do Vitória Summit. Trata-se de uma caixa com a arte “Somos Capixabas” recheada de produtos made in ES.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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