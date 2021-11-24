Faça aqui o download do Anuário Espírito Santo 2021 da Rede Gazeta

A Rede Gazeta lançou, nesta quarta-feira (24), o Anuário Espírito Santo 2021. Neste ano, a edição propõe um intercâmbio de informações entre iniciativas públicas e privadas, a fim de discutir os processos de adaptação às demandas de um cenário econômico impactado pela pandemia.
Os interessados podem acessar o conteúdo, incluindo matérias especiais e dados econômicos sobre todos os municípios do ES, microrregiões e o Estado, na página do Anuário em A Gazeta. Além disso, a versão impressa também será enviada para os assinantes anuais do site e distribuída aos participantes durante o Painel Anuário, no Vitória Summit 2021, que começou nesta quarta-feira (24) e vai até sexta (26), no Hotel Senac Ilha do Boi. Uma versão em PDF também está disponível para download nesta página e pode ser compartilhada.
BAIXE AQUI O ANUÁRIO ESPÍRITO SANTO 2021 EM FORMATO PDF:
Arquivos & Anexos
Anuário Espírito Santo | Rede Gazeta
Publicação, lançada nesta quarta-feira (24), traz um raio-X do Estado, suas microrregiões e municípios
Tamanho do arquivo: 15mb