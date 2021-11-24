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Encontro de Líderes 2021

Filósofo e ex-padre Zeca de Mello faz palestra no Vitória Summit

Com o tema "Reaprender a aprender: desafios para pessoas e organizações", o evento será transmitido ao vivo nesta página, nesta quinta-feira (25)

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 18:08

Publicado em 

24 nov 2021 às 18:08
Filósofo, professor, doutor em Teologia e ex-padre, Zeca de Mello é o convidado para o painel "Reaprender a aprender: desafios para pessoas e organizações"  transmitido ao vivo nesta página, nesta quinta-feira (25), às 11h40. O evento faz parte da programação do Vitória Summit - Encontro de Líderes 2021, promovido pela Rede Gazeta, que é realizado de forma híbrida neste ano por causa da pandemia do coronavírus.
Com o objetivo de discutir perspectivas políticas e econômicas do Espírito Santo e do país, o Vitória Summit - Encontro de Líderes 2021 seguirá até esta sexta-feira (26) e terá a programação toda transmitida ao vivo em A Gazeta.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

QUINTA FEIRA, 25 DE NOVEMBRO
  • 8h30: Painel ES e MG: desafios e oportunidades para 2022 - Renato Casagrande, governador do ES; Romeu Zema, governador de MG; Teco Medina, economista e comentarista da CBN
  • 10h: Painel Como apostar em iniciativas inovadoras - Silvio Meira, cientista, professor e empreendedor; Raquel Cardamone, pesquisadora da Unicamp e especialista em Cidades Inteligentes
  • 11h40: Painel Reaprender a Aprender: desafios para pessoas e organizações - Zeca de Mello, filósofo, professor, doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e ex-padre
  • 12h40: Almoço
SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO
  • 18h30: Fim de Expediente - Teco Medina, Dan Stulbach e José Godoy entrevistam Nelson Motta
  • 20h30: Happy Hour - Show de Vanessa da Mata

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