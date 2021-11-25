Nelson Motta conta novidades sobre musical em homenagem a Tom Jobim

O jornalista Nelson Motta Crédito: Victor Hugo Cecatto

O jornalista, roteirista e produtor musical Nelson Motta chega a Vitória nesta sexta-feira (26), para participar do programa ‘Fim de Expediente’, da rádio CBN, que será transmitido diretamente do Hotel Senac Ilha do Boi, onde acontece o Vitória Summit 2021.

Comandado por Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy, o programa conversa sobre os fatos da semana com uma pegada mais informal, com a cara da sexta-feira. Nelson é o convidado da vez e promete compartilhar um pouco de sua história, do seu novo musical em homenagem à Tom Jobim (1927-1994).

"Esse musical é sobre a vida e obra do maestro. Tom Jobim. Estou muito feliz com essa oportunidade, é difícil escolher entre tantas músicas que podem entrar para o espetáculo de uma hora e meia. Eu quero apresentar todas as fases da música e da vida do Tom Jobim, com episódios cómicos e tristes. Tom era intensamente humano, além de um gênio musical”, revelou Motta, que é veterano quando o assunto é musicais

Motta carrega na bagagem outras três produções: ‘Elis, A Musical’, sobre a vida de Elis Regina (1945 - 1982); ‘Tim Maia: Vale tudo’, contando a vida e obra de Tim Maia (1942 -1998) e ‘O Frenético Dancin' Days’, sobre a história da famosa casa noturna dos anos 70.

“Não há segredo para fazer um musical, cada musical é uma história. Eu mesmo comecei há pouco tempo em musicais. É um trabalho muito complexo contar uma história de forma absurda. As coisas são ditas em forma de música, e ainda são dançadas. É uma linguagem de sonhos, o musical é o gênero da fantasia. Ainda é um mundo novo para mim, muito desafiador. Vamos com tudo no Tom Jobim”

Em relação a amizade do jornalista com o músico, Motta diz que Tom era um cara ‘sacana’, mas muito inteligente. Além disso, Nelson ressalta que a beleza do maestro chamava atenção com as mulheres da época. Segundo o autor, ‘o mais bonito da geração dele’.

“Embora a personalidade do Tom Jobim, que eu tive o privilégio de conviver bastante, fosse fascinante, ele era um homem lindo, o mais bonito da geração dele. As mulheres ficavam enlouquecidas, ainda mais com ele tocando aquele piano, cheio de charme. Ele era sacana, gostava de brincar com as coisas, era inteligentíssimo. Mas o mais importante de tudo isso era a música dele, a linguagem musical que ele inventou, todos os sucessos levados para o mundo. Isso é muito maior do que tudo dele”, afirmou Nelson ao trazer detalhes sobre o gênio da MPB.

A previsão do espetáculo musical é para o fim de 2022. Enquanto o show da vida do dono de "Garota de Ipanema” não chega, Nelson trabalha paralelo em um programa de entrevistas na Amazon Prime. E disse em primeira mão que sonha em ter a cantora Anitta e os cantores Gilberto Gil, Seu Jorge e Zeca Pagodinho em seu projeto.

“Além do musical do Tom Jobim, que é só para o final de 2022, estou gravando uma série de longas de entrevistas de uma hora, que começou com a Marisa Monte, depois teve o Caetano Veloso e vamos gravar mais quatro que vão entrar em breve. Eu adoraria entrevistar a Anitta, Seu Jorge, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, que neste último não seria uma entrevista, seria uma comédia”, brincou o jornalista

Vitória Summit 2021