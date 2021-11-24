Livros indígenas produzidos por professora do ES ganham destaque na Flip

Pprofessora Marina Miranda será destaque da Flipinha, evento destinado à literatura infanto-juvenil da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip Crédito: Alex Gouveia/Divulgação

A professora e escritora capixaba Marina Miranda é uma das atrações confirmadas da 19ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Marina é autora de livros infantis com narrativas voltadas para o universo indígena e que traz em suas obras conhecimentos da ancestralidade familiar, da convivência com os parentes e do trabalho com professores e crianças indígenas nas aldeias.

Neste ano, o evento terá formato virtual e acontecerá entre os dias 27 de novembro e 5 de dezembro. A autora vai integrar o evento Ciranda dos Autores da Flipinha, um programa educativo destinado aos jovens leitores.

A Flip abordará temas e literaturas originárias, que tratam de saberes e cultura de povos originários como indígenas e quilombolas. A programação vai dialogar com criadores, pensadores e conhecedores que têm se voltado para ancestralidades e demais modelos de organização social e visões diferentes do conhecimento.

Marina Miranda é professora na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e líder do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão na Formação de Professores Indígenas (Prolind/UFES). A professora é autora dos livros infantis Juá e o piraque-açu do mar e Aranã e a cacimba.

A professora descreve a necessidade da literatura mergulhar em outras culturas, em especial no universo infantil, para que haja uma troca de experiências. "Eu escrevo para e com crianças indígenas. Precisamos ter uma escuta atenta a essas histórias que são ricas em mitos, em cores e texturas, mas principalmente em sentido e significado. É preciso entender e passar para as crianças que vivem nas cidades, e a literatura é uma ferramenta para isso, que nosso modo de vida não é o único", pontua.

Os povos indígenas carregam outros modos de viver, o 'bem viver indígena', que são alternativas para se pensar a vida em comunidade. As crianças indígenas são verdadeiros portadores de ensinamentos do que é viver em comunidade e harmonia

O cotidiano das crianças indígenas é destaque nas obras da autora, as quais também trazem muito da vivência da própria autoria no lecionar na aldeia. "Muito do que vivi, das minhas memórias, eu levo para as histórias. É o caso de Aranã e a Cacimba, em que a protagonista, a pequena indígena Aranã, entra em um poço profundo. Minha memória é da minha mãe me colocando no balde e descer com a gente até o fundo para recolher a água. Embora a experiência de Aranã seja diferente, as imagens são as mesmas", recorda.

19ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty

A Flip nasceu para promover em Paraty uma experiência de encontro permeada pelo conceito mais amplo de literatura – a ficção, desse modo, divide espaço e nutre-se da arquitetura, do design, do jornalismo, do urbanismo, da ciência, da educação, enfim, de tudo que estiver em livro.

Quem desejar assistir à Flip, pode acessar o canal no YouTube: youtube.com/user/flipfestaliteraria ou pela TV por assinatura, no Canal Arte 1.

A participação da professora Marina será no dia 27 de novembro, às 14h30, e pode ser assistida no canal da Flip no Youtube. Também estarão presente no evento personalidades como Djamila Ribeiro e Adriana Calcanhoto. Veja a programação completa do evento:

Programação

27/11 - sábado



16h MESA 1: Nhe’éry Jerá (Abertura)



Com Carlos Papá e Cristine Takuá



18h MESA 2: Literatura e plantas



Com Stefano Mancuso e Evando Nascimento



Mediação: Prisca Agustoni



28/11 - domingo



16h MESA 3: Naturalismo e violência



Com Micheliny Verunschk e David Diop



Mediação: Milena Britto



18h MESA 4: Folhas e verbos



Com Véronique Tadjo e Edimilson de Almeida Pereira



Mediação: Joselia Aguiar

29/11 - segunda



18h MESA 5: Plantas e cura



Com João Paulo Lima Barreto e Monica Gagliano



Mediação: Mônica Nogueira



20h MESA 6: Em definição

30/11- terça

18h MESA 7: Zé Kleber: Micélios

Com Jorge Ferreira e Merlin Sheldrake

Mediação: Alice Worcman

20h MESA 8: Tecnobotânicas

Com K Allado-McDowell e Giselle Beiguelman

Mediação: Ronaldo Lemos

01/02 - quarta

18h MESA 9: Fios de palavras

Com Leonardo Froés, Júlia de Carvalho Hansen e Cecilia Vicuña

Mediação: Ludmila Lis

20h MESA 10: Utopia e distopia

Com Margaret Atwood e Antonio Nobre

Mediação: Anabela Mota Ribeiro

02/12 - quinta

18h MESA 11: Botânicas migrantes

Com Djaimilia Pereira de Almeida e Elif Shafak

Mediação: Mirna Queiroz

20h MESA 12: Políticas vegetais

Com Kim Stanley Robinson e Eliane Brum

Mediação: Lucia Sá

03/12 - sexta

18h MESA 13: Em definição

20h MESA 14: Vegetalize

Com Adriana Lisboa e Han Kang

Mediação: Guilherme Henrique

04/12 - sábado

16h MESA 15: Em definição

18h MESA 16: Em busca do jardim

Com Alice Walker e Conceição Evaristo

Mediação: Djamila Ribeiro

20h MESA 17: Ouvir o verde

Com Alejandro Zambra e Ana Martins Marques

Mediação: Rita Palmeira