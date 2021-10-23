Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em novembro

Cariacica promove feira de cultura, arte e gastronomia em novembro

Evento terá entrada gratuita e reunirá exposição de diversos produtos como flores, cafés, mel, artesanatos, embutidos, cachaças, queijos e outros
Emanuel Vargas da Silva

Emanuel Vargas da Silva

Publicado em 

23 out 2021 às 07:00

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 07:00

Feira “Cariacica: cultura, arte e sabores”
Feira “Cariacica: cultura, arte e sabores” Crédito: Divulgação
Quem não gosta de ter produtos da roça fresquinhos à mesa? Pois é bom se preparar, pois a Prefeitura de Cariacica reuniu produtores da cidade para venderem seus produtos na feira "Cariacica: cultura, arte e sabores". O evento acontece de 4 a 7 de novembro, no Trevo de Alto Lage, em frente ao prédio da administração municipal.
Cariacica promove feira de cultura, arte e gastronomia em novembro
O objetivo de valorizar as produções capixabas, especialmente as cariaciquenses. Assim, os visitantes poderão encontrar flores, cafés, mel, artesanatos, embutidos, cachaças, queijos e afins. Além disso, dá para experimentar as delícias da região na hora, na praça de alimentação que será montada no local, onde também serão realizadas apresentações culturais.
Já quem se interessar por flores e plantas, terá o Espaço Garden, que reunirá enfeites, arranjos, orquídeas, plantas, flores e afins. Em destaque, o Garden também contará com uma estufa para exposição de outras riquezas naturais do Espírito Santo. Além de apreciar, os visitantes poderão comprar opções para todos os gostos e finalidades.
“Nosso objetivo é que os capixabas conheçam e valorizem as inúmeras produções artísticas que contém 100% do nosso DNA, além dos produtos produzidos integralmente aqui no estado. A Feira irá proporcionar aos visitantes um encontro muito rico entre cultura, arte e sabores que representam nosso município", diz a Secretária de Cultura de Cariacica, Nina Santos
Por conta da pandemia de coronavírus, a entrada no evento será permitida somente com uso adequado de máscara e depois da aferição de temperatura. Estarão disponíveis também, entre os espaços da feira, estações para lavagem das mãos e álcool gel serão disponibilizadas e o número de visitantes será controlado para a manutenção do distanciamento social.
SERVIÇO
  • Feira “Cariacica: cultura, arte e sabores”
  • Quando: entre os dias 4 e 7 de novembro
  • Onde: Trevo de Alto Lage, em frente à Prefeitura Municipal de Cariacica
  • Entrada gratuita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Cultura Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados