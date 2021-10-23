Feira “Cariacica: cultura, arte e sabores” Crédito: Divulgação

Quem não gosta de ter produtos da roça fresquinhos à mesa? Pois é bom se preparar, pois a Prefeitura de Cariacica reuniu produtores da cidade para venderem seus produtos na feira "Cariacica: cultura, arte e sabores". O evento acontece de 4 a 7 de novembro, no Trevo de Alto Lage, em frente ao prédio da administração municipal.

Your browser does not support the audio element. Cariacica promove feira de cultura, arte e gastronomia em novembro

O objetivo de valorizar as produções capixabas, especialmente as cariaciquenses. Assim, os visitantes poderão encontrar flores, cafés, mel, artesanatos, embutidos, cachaças, queijos e afins. Além disso, dá para experimentar as delícias da região na hora, na praça de alimentação que será montada no local, onde também serão realizadas apresentações culturais.

Já quem se interessar por flores e plantas, terá o Espaço Garden, que reunirá enfeites, arranjos, orquídeas, plantas, flores e afins. Em destaque, o Garden também contará com uma estufa para exposição de outras riquezas naturais do Espírito Santo. Além de apreciar, os visitantes poderão comprar opções para todos os gostos e finalidades.

“Nosso objetivo é que os capixabas conheçam e valorizem as inúmeras produções artísticas que contém 100% do nosso DNA, além dos produtos produzidos integralmente aqui no estado. A Feira irá proporcionar aos visitantes um encontro muito rico entre cultura, arte e sabores que representam nosso município", diz a Secretária de Cultura de Cariacica, Nina Santos

Por conta da pandemia de coronavírus, a entrada no evento será permitida somente com uso adequado de máscara e depois da aferição de temperatura. Estarão disponíveis também, entre os espaços da feira, estações para lavagem das mãos e álcool gel serão disponibilizadas e o número de visitantes será controlado para a manutenção do distanciamento social.

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