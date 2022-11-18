Veja quem prestigiou a abertura do Pedra Azul Summit da Rede Gazeta

Depois de uma semana chuvosa em todo o Estado, o sol reapareceu exuberante na abertura do Pedra Azul Summit 2022
, na tarde desta sexta-feira, na Pousada Pedra Azul. O evento reúne as maiores lideranças políticas e empresariais do ES para discutir o futuro da política e economia do Estado e do Brasil, após as eleições de 2022.
Os convidados foram recebidos pelo presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, num almoço de boas-vindas no restaurante da pousada. Em seguida, o governador do ES, Renato Casagrande, e o governador de MG, Romeu Zema, participaram de um painel com medição da jornalista de A Gazeta, Letícia Gonçalves.