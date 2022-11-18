Veja quem prestigiou a abertura do Pedra Azul Summit da Rede Gazeta

O diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes, o governador do ES Renato Casagrande, e o presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg: na abertura do Pedra Azul Summit 2022

Os convidados foram recebidos pelo presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, num almoço de boas-vindas no restaurante da pousada. Em seguida, o governador do ES, Renato Casagrande, e o governador de MG, Romeu Zema, participaram de um painel com medição da jornalista de A Gazeta, Letícia Gonçalves.