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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a abertura do Pedra Azul Summit da Rede Gazeta

Publicado em
18 nov 2022 às 16:34
Marcello Moraes, Renato Casagrande e Café Lindenberg
O diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes, o governador do ES Renato Casagrande,  e o presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg: na abertura do Pedra Azul Summit 2022 Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Depois de uma semana chuvosa em todo o Estado, o sol reapareceu exuberante na abertura do Pedra Azul Summit 2022, na tarde desta sexta-feira, na Pousada Pedra Azul. O evento reúne as maiores lideranças políticas e empresariais do ES para discutir o futuro da política e economia do Estado e do Brasil, após as eleições de 2022. 
Renato Casagrande, Romeu Zema e Leticia Gonçalves
Renato Casagrande, Romeu Zema e Leticia Gonçalves Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Os convidados foram recebidos pelo presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, num almoço de boas-vindas no restaurante da pousada. Em seguida, o governador do ES, Renato Casagrande, e o governador de MG, Romeu Zema, participaram de um painel com medição da jornalista de A Gazeta, Letícia Gonçalves. 
Pedra Azul Summit 2022
Pedra Azul Summit 2022 Crédito: Fernando Madeira
Renan Chieppe e Nilton Chieppe
Renan Chieppe e Nilton Chieppe Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Décio Chieppe e Café Lindenberg
Décio Chieppe e Café Lindenberg Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Pedro Scarpi, Karla Toríbio Pimenta e Luiz Carlos Paier
Pedro Scarpi, Karla Toríbio Pimenta e Luiz Carlos Paier Crédito: Arthur e Cloves Louzada

De coleguinha para coleguinha

A jornalista da GloboNews Natuza Nery elogiou a coleguinha Letícia Gonçalves, colunista de Política de A Gazeta, para a plateia do Pedra Azul Summit, pela sua mediação do painel com os governadores Renato Casagrande e Romeu Zema. 

Ausência

Com Covid-19, o  vice-governador eleito do ES Ricardo Ferraço não pôde  compareceu ao Pedra Azul Summit. 

Abertura do Pedra Azul Summit 2022

PANORAMA POLÍTICO

Natuza Nery, João Gualberto Vasconcellos e Jairo Nicolau
A jornalista da GloboNews Natuza Nery, o cientista político  João Gualberto Vasconcellos e o especialista em sistemas eleitorais Jairo Nicolau Crédito: Arthur Louzada

BOM DIA ES EM PEDRA AZUL

Fabíola de Paula e Mário Bonella
Fabíola de Paula e Mário Bonella apresentaram o Bom Dia ES desta sexta-feira direto de Pedra Azul para a nossa TV Gazeta Crédito: Arthur e Cloves Louzada

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