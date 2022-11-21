Solange Lube ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Joel Jota, que foi atleta profissional de natação durante quase 20 anos, por quatro anos atuou como coordenador geral do Instituto Neymar e hoje é empresário na área de desenvolvimento humano com mais de três milhões de seguidores nas redes sociais, faz live nesta segunda (21) no Instagram @joeljota junto com o empresário Rogério Salume @rogeriosalume para falar do evento que vai ser realizado Vitória, em janeiro, e reunir os maiores nomes da atualidade para tratar do equilíbrio entre saúde, família e trabalho como elementos para alcançar a alta performance pessoal e profissional. As Três Bases vai reunir durante 12 horas um total de 10 especialistas, no dia 14 de janeiro, no Centro de Convenções de Vitória. A jornada da transformação pessoal e profissional é idealizada por Joel Jota e pelos empresários Marcus Buaiz, Rogério Salume e Marcelo Braga.