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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Solange Lube ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Publicado em
21 nov 2022 às 02:30
Solange Lube
Solange Lube ganhou festa de aniversário, nesta quinta-feira (17), no Restaurante Lareira Portuguesa Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Solange! 

Querida de RR, Solange Lube ganhou festa surpresa para comemorar aniversário nesta quinta-feira (17), no Lareira Portuguesa. Quem organizou a noite festiva foi o marido Sérgio Almenara. O encontro reuniu a família e amigos do casal. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

CASACOR ES

Perfomance pessoal e profissional

Joel Jota, que foi atleta profissional de natação durante quase 20 anos, por quatro anos atuou como coordenador geral do Instituto Neymar e hoje é empresário na área de desenvolvimento humano com mais de três milhões de seguidores nas redes sociais, faz live nesta segunda (21) no Instagram @joeljota junto com o empresário Rogério Salume @rogeriosalume para falar do evento que vai ser realizado Vitória, em janeiro, e reunir os maiores nomes da atualidade para tratar do equilíbrio entre saúde, família e trabalho como elementos para alcançar a alta performance pessoal e profissional. As Três Bases vai reunir durante 12 horas um total de 10 especialistas, no dia 14 de janeiro, no Centro de Convenções de Vitória. A jornada da transformação pessoal e profissional é idealizada por Joel Jota e pelos empresários Marcus Buaiz, Rogério Salume e Marcelo Braga. 

Clube Premium

No dia 30 de novembro, acontece a terceira edição do evento Clube Premium, promovido por Arthur Galvão e Licia Busatto, especialistas em posicionamento de marca para o mercado de alto padrão, no restaurante Barlavento. A ocasião irá reunir um seleto grupo de empresários e além do tradicional almoço temático, o evento trará um Highlight com a presença de Joana Barbosa, diretora de Relacionamento e Customer Experience da Grand Construtora e Kleverson Passos, um dos maiores nomes do segmento imobiliário de luxo e alto padrão do Estado, que irão compartilhar os bastidores das suas jornadas de sucesso.

Anuário Advocacia 2022

O advogado Sandro Câmara, do escritório Santos Câmara Advocacia, está entre os advogados mais admirados do anuário Análise Advocacia 2022. Este é o levantamento anual mais relevante do mercado jurídico brasileiro da atualidade, resultado de uma pesquisa detalhada realizada pela Análise Editorial, na qual clientes atestam sobre a qualidade do serviço prestado pelos indicados. 

Zico em Vix

Arthur Antunes Coimbra, o Zico, uma lenda viva do futebol brasileiro, desembarca em terras capixabas nesta segunda-feira (21)e participa de uma noite de autógrafos no Iate Clube do Espírito Santo (ICES). Para participar do evento, que começa às 18h, é necessário adquirir o livro A História de Todos os Gols de Zico, ele será o passaporte para participar do encontro. Além do autógrafo, também será possível fazer uma foto exclusiva com a lenda do futebol brasileiro.

Emprega + Mulheres

Nesta terça-feira (22), a advogada trabalhista Ana Luiza de Castro ministrará uma palestra virtual sobre a Lei Emprega + Mulheres, comentando efeitos positivos e negativos no setor econômico industrial, regulamentação, obrigatoriedades e liberalidades da lei. O evento é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), destinado a associadas, diretores, prepostos de sindicatos ou associações patronais do setor e seus prestadores de serviços de todo o Brasil.

Música e decoração

A cantora e compositora carioca Mariana Volker se apresenta na próxima quarta-feira (23), às 18h, na Sala de Música Natuzzi, na CasaCor, de Robson Arruda e as arquitetas Roberta Toledo, Juliana Vervloet Amaral e Manu Delboni. A artista tocará o repertório do seu novo álbum Impossível Dizer que Não Senti e sucessos da sua carreira.

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