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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Happy hour na CasaCor ES discute herança e negócios

Publicado em
22 nov 2022 às 02:30
Luciano Machado, Rodrigo Mazzei e Bruno de Pinho
Luciano Machado, Rodrigo Mazzei e Bruno de Pinho: em happy hour badalado em VV  Crédito: Mônica Zorzanelli

Happy hour e negócios

O escritório de advocacia Machado, Mazzei e Pinho promoveu um happy hour para clientes e parceiros na CasaCor 2022, no 38º BI em Vila Velha, na sexta-feira passada. Na ocasião, um dos sócios do escritório, Rodrigo Mazzei, fez uma apresentação com o tema “Arrumando a casa: planejamento sucessório”. Mazzei observou que uma trajetória de vida equilibrada deve considerar aspectos físicos, emocionais e jurídicos, alinhando as expectativas da família e de acionistas quanto ao futuro dos negócios e do patrimônio das empresas e da família. Por uma questão cultural dos latinos, observam os advogados, é comum no Brasil haver resistências a uma reflexão sobre a finitude e a necessidade de planejamento da sucessão, o que não acontece entre anglo-saxões, por exemplo, que são mais pragmáticos nesse assunto. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

EM PARIS

Lucas Reis, em viagem a Paris, com sua Isabella Mantovani Antunes, pediu a amada em casamento.
Lucas Reis E Isabella Mantovani Antunes:  pedido de casamento em Paris Crédito: Divulgação

Novas integrantes

A equipe multidisciplinar da clínica comandada pelo cirurgião plástico Fabricio Regiani, a Alever, ganhou dois reforços na área de saúde e bem-estar: as nutricionistas Fernanda Pignaton e Brenda Zuccolotto Giacomin, ambas pós-graduadas em Nutrição Esportiva, passam a atender no espaço, que fica na Praia do Canto.

Startup Experience BY ESX

Os sócios Augusto Sato e Bruno Medeiros marcam presença em um dos maiores eventos de startup e empreendedorismo promovido pelo Sebrae/ES, o Startup Experience BY ESX, que acontece no próximo dia 23, no Centro de Convenções de Vitória. A dupla à frente da MeuChope – startup de tecnologia cervejeira – irá apresentar seu sistema de válvulas de autosserviço no evento.

Open house

O  empresário Leonardo Freitas,  da Wine Group, abre as portas nesta terça-feira (22) dos novos restaurantes Casa Portuguesa e Tori, na Praia do Canto. A direção é do chef Hugo Grassi e a condução das cozinhas são dos chefs Diego Henrique e Eduardo Arreguy. 

MÚSICA

Juliana Vervloet, Bruno Leão, Roberta Toledo
Juliana Vervloet, Bruno Leão, Roberta Toledo: apresentação na Sala de Música Natuzzi, neste domingo (20), na CasaCor Crédito: Cloves Louzada

Ranking da advocacia

O Brum Kuster Marques e Fragoso Advogados está novamente entre os destaques do ranking no anuário "Análise Advocacia". O escritório comando por Ricardo Brum, Caio Kuster, Leonardo Marques e Pedro Fragoso é o terceiro mais admirado do Espírito Santo, na categoria Abrangente. Além da classificação do escritório, o advogado Leonardo Marques, mestre e especialista em Direito Tributário, também teve um destaque, sendo o 2º advogado mais admirado na categoria abrangente do Espírito Santo

Desapegue

Julia Bottecchia convida para o lançamento dos desapegos de Roberta Drummond em seu brechó localizado no Shopping Vitória. Um petit comitê irá ocorrer nesta quarta-feira (23), para marcar a novidade.

Nova diretoria

A CDL Jovem Vitória acaba de eleger a sua nova diretoria para a gestão 2023-2024. A presidência será ocupada, pela segunda vez consecutiva, por mulheres, com Christine Badke na liderança e Juliana Silveira como vice. Os demais diretores são André Cogo, Daiani Lavino, Junia Ferolla e Rodrigo Santiago. A posse acontece em 1º de janeiro do ano que vem. É mente jovem ajudando a desenvolver o empreendedorismo no Espírito Santo!

CONGRESSO

Ricardo Abelha, Eduardo Passamai, Luiz Fernando Vieira Gomes
Os cirurgiões capixabas Ricardo Abelha, Eduardo Passamai e Luiz Fernando Vieira Gomes: no  58º Congresso de Cirurgia Plástica, em Goiânia Crédito: Divulgação

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