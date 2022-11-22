Happy hour na CasaCor ES discute herança e negócios

O escritório de advocacia Machado, Mazzei e Pinho promoveu um happy hour para clientes e parceiros na CasaCor 2022, no 38º BI em Vila Velha, na sexta-feira passada. Na ocasião, um dos sócios do escritório, Rodrigo Mazzei, fez uma apresentação com o tema “Arrumando a casa: planejamento sucessório”. Mazzei observou que uma trajetória de vida equilibrada deve considerar aspectos físicos, emocionais e jurídicos, alinhando as expectativas da família e de acionistas quanto ao futuro dos negócios e do patrimônio das empresas e da família. Por uma questão cultural dos latinos, observam os advogados, é comum no Brasil haver resistências a uma reflexão sobre a finitude e a necessidade de planejamento da sucessão, o que não acontece entre anglo-saxões, por exemplo, que são mais pragmáticos nesse assunto. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.