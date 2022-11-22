Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a noite de autógrafos do craque Zico em Vitória

Publicado em
22 nov 2022 às 14:35
Zico, Fabiano Pereira e Karina Machado
Zico, Fabiano Pereira e Karina Machado Crédito: Divulgação/Alopes consultoria

Zico em Vitória

A nação rubro-negra e amantes do futebol se reuniram no Iate Clube do Espírito Santo nesta segunda-feira (21) para uma noite de autógrafos com Zico, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Ele lançou o livro "A História de Todos os Gols de Zico". O comodoro do Iate Clube, Fabiano Pereira,  e sua esposa, Karina Machado, posaram com o craque. Também passaram por lá o desembargador Raphael Câmara, o vereador de Vitória Leandro Piquet e os advogados Eduardo Sarlo e Felipe Finamore com suas respectivas famílias.

FÃ-CLUBE

O chef Ray Martins recebeu o craque Zico ontem no Tero Gastronomia, na Praia do Canto
O chef Ray Martins recebeu o craque Zico ontem no Tero Gastronomia, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

Veja Também

'Gabigol honra o manto e entende o que é o Flamengo', diz Zico no ES

"Neymar é a cereja do bolo na Seleção", diz Zico com fé que o hexa vem no Catar

Ídolo do Flamengo, Zico estará em Vitória para lançamento de livro

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Futebol
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança