Veja quem prestigiou a noite de autógrafos do craque Zico em Vitória

A nação rubro-negra e amantes do futebol se reuniram no Iate Clube do Espírito Santo nesta segunda-feira (21) para uma noite de autógrafos com Zico, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Ele lançou o livro "A História de Todos os Gols de Zico". O comodoro do Iate Clube, Fabiano Pereira, e sua esposa, Karina Machado, posaram com o craque. Também passaram por lá o desembargador Raphael Câmara, o vereador de Vitória Leandro Piquet e os advogados Eduardo Sarlo e Felipe Finamore com suas respectivas famílias.