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Momento com os fãs

Ídolo do Flamengo, Zico estará em Vitória para lançamento de livro

O livro “A História de todos os gols de Zico” será lançado no dia 08 de junho, quarta-feira, das 18h às 22h, no Shopping Vitória

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2022 às 18:29
Zico no Jogo das Estrelas
Zico estará em Vitória na próxima semana Crédito: Divulgação
O maior ídolo do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, chega à Vitória para o lançamento do livro, “A História de todos os gols de Zico”. No dia 08 de junho, quarta-feira, das 18h às 22h, ele estará no Shopping Vitória para uma noite de autógrafos e os fãs terão a oportunidade de estar pertinho do jogador. Será no 1º piso do empreendimento, em frente à Claro.
O valor do livro é de R$ 150,00 e as edições são limitadas! Somente quem adquirir o livro vai garantir o autógrafo do Galinho de Quintino. A compra antecipada pode ser feita pelo whatsapp (27) 99518-1110 ou pelo e-mail [email protected], em pix ou picpay. A retirada do livro é no dia do lançamento, mediante apresentação do comprovante da compra antecipada. 

O LIVRO

O livro “A História de todos os gols de Zico”, registrado pela tríade de rubro-negros Bruno Lucena, Marcelo Abinader e Mário Helvécio, descreve os incríveis números da carreira do “Galinho de Quintino”.
Das peladas de rua ao título de um dos maiores artilheiros da história do Brasil e um dos maiores símbolos do futebol mundial, o craque que marcou gerações tem sua carreira relembrada nessa obra que enumera os gols feitos na escolinha, no juvenil e no profissional, com datas, locais e adversários mencionados em ordem cronológica.
Convite para o lançamento do livro do Zico
Convite para o lançamento do livro do Zico Crédito: Divulgação
Cada capítulo é um ano da história da vida profissional do jogador e, para o deleite do leitor, além da relação de gols, os autores apresentam também, estatísticas, rankings, curiosidades e afins.
Com prefácios do jornalista e escritor Marcos Eduardo Neves, George Helal e do Maestro Junior, o livro tem imagens belíssimas e uma narrativa empolgante, capaz de nos transportar a campo ao descrever a destreza de Zico ao colocar a bola nas redes.
Toda essa habilidade é, sem dúvida, fruto, primeiro, do seu dom em jogar futebol com o objetivo sempre de marcar gol, a razão do jogo. Talento, técnica, determinação e obsessão pela perfeição conquistaram uma nação e mudaram, para melhor, o cenário futebolístico nacional e internacional. 

SERVIÇO

  • Data: 08/06 
  • Horário: 18h às 22h
  • Local: Shopping Vitória - 1º Piso, em frente à Claro 
  • Título: A história de todos os gols de Zico
  • Autores: Bruno Lucena, Mário Helvécio e Marcelo Abinader
  • Editora: Tinta Negra Bazar Editorial
  • Valor: R$ 150,00
  • Compra antecipada: por whatsapp (27) 99518-1110 ou pelo e-mail [email protected], em pix ou picpay.

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