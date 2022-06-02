Ídolo do Flamengo, Zico estará em Vitória para lançamento de livro

Zico estará em Vitória na próxima semana Crédito: Divulgação

O maior ídolo do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, chega à Vitória para o lançamento do livro, “A História de todos os gols de Zico”. No dia 08 de junho, quarta-feira, das 18h às 22h, ele estará no Shopping Vitória para uma noite de autógrafos e os fãs terão a oportunidade de estar pertinho do jogador. Será no 1º piso do empreendimento, em frente à Claro.

O valor do livro é de R$ 150,00 e as edições são limitadas! Somente quem adquirir o livro vai garantir o autógrafo do Galinho de Quintino. A compra antecipada pode ser feita pelo whatsapp (27) 99518-1110 ou pelo e-mail [email protected] , em pix ou picpay. A retirada do livro é no dia do lançamento, mediante apresentação do comprovante da compra antecipada.

O LIVRO

O livro “A História de todos os gols de Zico”, registrado pela tríade de rubro-negros Bruno Lucena, Marcelo Abinader e Mário Helvécio, descreve os incríveis números da carreira do “Galinho de Quintino”.

Das peladas de rua ao título de um dos maiores artilheiros da história do Brasil e um dos maiores símbolos do futebol mundial, o craque que marcou gerações tem sua carreira relembrada nessa obra que enumera os gols feitos na escolinha, no juvenil e no profissional, com datas, locais e adversários mencionados em ordem cronológica.

Convite para o lançamento do livro do Zico Crédito: Divulgação

Cada capítulo é um ano da história da vida profissional do jogador e, para o deleite do leitor, além da relação de gols, os autores apresentam também, estatísticas, rankings, curiosidades e afins.

Com prefácios do jornalista e escritor Marcos Eduardo Neves, George Helal e do Maestro Junior, o livro tem imagens belíssimas e uma narrativa empolgante, capaz de nos transportar a campo ao descrever a destreza de Zico ao colocar a bola nas redes.

Toda essa habilidade é, sem dúvida, fruto, primeiro, do seu dom em jogar futebol com o objetivo sempre de marcar gol, a razão do jogo. Talento, técnica, determinação e obsessão pela perfeição conquistaram uma nação e mudaram, para melhor, o cenário futebolístico nacional e internacional.

SERVIÇO