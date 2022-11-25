Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Confraria famosa do ES celebra o fim de 2022 com festa Animal Print

25 nov 2022 às 02:30

Bagaceira 2022

Foi um desfile de onças, zebra, girafa e pavão a festa da Bagaceira 2022, no sábado (19), na Aldeia Jacaraipe. A festa da confraria reuniu Ana Nascif, Lara Brotas, Carol Cavalcante, Rebeca Epichin, Kris Junqueira, Roberta Epichin, Carol Boaventura, Renata Cony, Suzane Emmerich, Dani Perim, Luciana Rasseli, Geciana Guarçoni, Flavia Cristina, Roberta Tápias e Leticia Abaurre, que há mais de 20 anos celebraram a amizade com alegria e estilo.  De lembrança, as confrades receberam um bracelete criado pela designer Andrea de Pinho inspirado numa onça. Veja as fotos de Marina Sanz.

PEDRA AZUL SUMMIT

Equipe Renova no Pedra Azul Summit da Rede Gazeta: Giselle Coelho, Gerente Institucional Regional do ES, Andre Giacini De Freitas, Diretor Presidente, e Marily Gallote, Gerente Corporativa de Comunicacão. Crédito: Divulgação

Lançamento de móveis e joias

A arquiteta Solana Marianelli apresenta a collab com a designer de joias Andrea de Pinho, a coleção ‘Pottery’, em um almoço para convidados na loja Stampa nesta sexta, dia 25 de novembro. Os convidados também vão conferir os lançamentos da Tidelli 22/23 com destaque para a Linha Carmel com cadeira, poltrona e banqueta desenhados para a marca de móveis pela arquiteta capixaba.

De Chico a Caetano

Luiz Paulo Vellozo Lucas sobe ao palco do 244/Club nesta sexta-feira (25) para apresentar repertório eclético, com sambas de Paulinho da Viola, canções de Chico Buarque e Caetano Veloso e até incursões na música internacional, com homenagens aos cubanos do "Buena Vista Social Club" e a nomes consagrados como Elton John e Simon & Garfunkel.

ENCONTRO

Viva o jazz!

O Finest Hour Quinteto encerra a temporada de shows “Rock Swings”, no sábado, 3 de dezembro, no 244/Club, na Praia do Canto. Durante a apresentação, o quinteto fará uma homenagem aos grandes incentivadores e difusores do jazz no ES: Afonso Abreu e Carlos Augusto Calmon. 

Artesanato alagoano

No restaurante assinado pela arquiteta e designer de interiores Alessandra Cohen, na Casacor ES, que será realizada até 18 de dezembro em Vila Velha, os suplás de palha e os porta-palitos de passarinho são feitos artesanalmente pelo Armazém Rosa, de Maceió, Alagoas. Funciona como uma loja de arte ecológica e uma espécie de curadoria, que adquire o material feito por comunidades da região e revende para todo o Brasil.

PRÊMIO

