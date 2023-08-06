Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Manguinhos Gourmet confirma 16ª edição com 14 participantes

06 ago 2023 às 03:00
Manguinhos, praia da Serra
Manguinhos, praia da Serra, sediará o 16º Manguinhos Gourmet
O Manguinhos Gourmet – famoso festival repleto de delícias gastronômicas à beira-mar, está de volta. Este ano o festival irá acontecer em dois finais de semana, 23 e 24 de setembro e 30 de setembro e 01 de outubro, no balneário de Manguinhos, na Serra.
Para a 16ª edição, o festival contará com a participação de 10 restaurantes e 4 cafeterias, totalizando 14 estabelecimentos que irão encantar o público com pratos deliciosos. Cada estabelecimento cria um prato exclusivo e inédito especialmente para o Manguinhos Gourmet. Há duas opções de prová-los: optando pela degustação, servida em porção reduzida, ou o prato completo, para compartilhar. A lista completa dos pratos e restaurantes participantes será divulgada em breve, assim como os valores e horários.
A tradicional jardineira também está confirmada como meio de transporte do público, que, a bordo do veículo, poderá ir fazendo o circuito, de restaurante em restaurante, provando de toda criatividade e sabor. Além de uma área kids para os pequenos se divertirem.
A realização do Manguinhos Gourmet fica por conta da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos e pela Associação de Moradores local. Já produção deste ano está a cargo do casal Erica Semião e Raimundo Nonato, já reconhecidos por sua expertise em grandes festivais gastronômicos como o Roda de Boteco e ES Restaurant Week.

INAUGURAÇÃO

Arthur Campos, Jess Benevides e Saulo Zanon
Arthur Campos, Jess Benevides e Saulo Zanon: na inauguração da primeira loja da Adidas Originals do Espírito Santo, no Shopping Vitória

Baile dos Pais

Será ao som de Graciella D' Ferraz e banda o Baile dos Pais, que vai acontecer no dia 11 de agosto, no Cerimonial Prime Hall, em Vitória. Para a festa, realizada pela Associação dos Oficiais Militares do ES, a artista está preparando um repertório para agradar a toda a família, com clássicos do rock à MPB.

Baile de Medicina

No próximo sábado (12) será o Baile de Gala da Medicina Multivix turma 25, no Steffen Centro de Eventos para 2.000. Atrações de peso irão agitar o concorrido baile, sendo elas a banda Evidance, Chiclete com Banana e o Dj Kvsh que fará seu primeiro show em uma formatura no Espírito Santo. Será uma apresentação única e exclusiva e que promete agitar o evento e os convidados. Toda produção é assinada por Vagner Loppes, da VL Boutique de Eventos.

NOVA COLEÇÃO

Hannah Cade Gazzinelli, Denise Cadete Gazzinelli Cruz, Marilza Barbosa, Jessica Prado e Kesia de Oliveira
A designer de joias Jessica Prado recebeu amigos e clientes para o lançamento de sua nova coleção, intitulada "Nuance", na Praia do Canto

Semana do Jurista

A diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados, Érica Neves, o advogado criminalista e especialista em criminologia, Dr. Flávio Fabiano, e o advogado criminalista Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho participam da III Semana do Jurista da Multivix Nova Venécia. Entre as palestras do evento estão: “A Efetiva Busca da Justiça e a Opinião Pública”, “O Direito Criminal e a Prova Digital” e “Empreendedorismo Jurídico”. As palestras serão na segunda-feira (07), às 19h, no auditório da faculdade.

Expo Condomínio

Pela 4ª vez, Tatiana Andrade, da Tessaro Home &Garden, é presença confirmada na Expo Condomínio Completo. O evento acontece nos dias 17 e 18 de agosto, das 14h às 22hs, no Centro de Convenções de Vila Velha.

INAUGURAÇÃO

Denise Spindola entre o nutricionista Fabrício Loureiro e o médico Felipe Hell,
Denise Spindola entre o nutricionista Fabrício Loureiro e o médico Felipe Hell: na inauguração do Spindola Estética Humanizada, primeiro instituto de estética humanizada

NA SERRA

Ao centro, ao lado do prefeito Sérgio Vidigal, está o presidente da Rede Assaí, Belmiro Gomes. O Assaí Serra é a primeira loja do grupo no ES e a de número 274 da rede, que está presente em 24 estados e no Distrito Federal.
Ao centro, ao lado do prefeito Sérgio Vidigal, está o presidente da Rede Assaí, Belmiro Gomes. O Assaí Serra é a primeira loja do grupo no ES e a de número 274 da rede, que está presente em 24 estados e no Distrito Federal

