Alunos do Vale Música do ES participam de turnê em homenagem a Rita Lee

Um grupo de 10 alunos do Projeto Vale Música Espírito Santo foi selecionado para participar do concerto da Nova Orquestra em homenagem à eterna rainha do rock brasileiro, Rita Lee.
A turnê “Alô! Alô! Marciano - Nova Orquestra toca Rita Lee” tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Os jovens capixabas Adão de Carvalho (clarinete), Murilo Belchior (violino), Daniel Silva (violoncelo), Elias Alves (violino), Alice Patrício (violino), Júlia Xavier (viola), Allefy Jeiel (trompa), Maju Euzebio (violino), Vitória Helmer (violino) e Marcely Santos (viola) vão subir ao palco juntamente com integrantes da Nova Orquestra e os alunos do Projeto Vale Música Belém (PA) e do Instituto Moinho Cultural (MS), que integram o Programa Vale Música.
A turnê “Alô! Alô! Marciano - Nova Orquestra toca Rita Lee” vai passar por quatro cidades, começando por Rio de Janeiro (RJ), dia 14 de agosto, com apresentação na Sala Cecília Meireles. Em seguida, irá para São Luís (MA), dia 16, no Teatro Arthur Azevedo, partindo depois para Marabá (PA), dia 18, no Carajás Centro de Convenções, e por último, Belém (PA), dia 21, no Theatro da Paz. O repertório terá versões orquestradas de hits de Rita Lee (1947-2023), como “Lança Perfume” e “Ovelha Negra”, sob a regência do maestro e diretor artístico da Nova Orquestra, Eder Paolozzi.