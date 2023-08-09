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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Alunos do Vale Música do ES participam de turnê em homenagem a Rita Lee

Publicado em
09 ago 2023 às 03:00
A cantora e compositora Rita Lee no lançamento de sua 1ª autobiografia, em 2016
A cantora e compositora Rita Lee  Crédito: Código19/Folhapress
Um grupo de 10 alunos do Projeto Vale Música Espírito Santo foi selecionado para participar do concerto da Nova Orquestra em homenagem à eterna rainha do rock brasileiro, Rita Lee. A turnê “Alô! Alô! Marciano - Nova Orquestra toca Rita Lee” tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Os jovens capixabas Adão de Carvalho (clarinete), Murilo Belchior (violino), Daniel Silva (violoncelo), Elias Alves (violino), Alice Patrício (violino), Júlia Xavier (viola), Allefy Jeiel (trompa), Maju Euzebio (violino), Vitória Helmer (violino) e Marcely Santos (viola) vão subir ao palco juntamente com integrantes da Nova Orquestra e os alunos do Projeto Vale Música Belém (PA) e do Instituto Moinho Cultural (MS), que integram o Programa Vale Música.
A turnê “Alô! Alô! Marciano - Nova Orquestra toca Rita Lee” vai passar por quatro cidades, começando por Rio de Janeiro (RJ), dia 14 de agosto, com apresentação na Sala Cecília Meireles. Em seguida, irá para São Luís (MA), dia 16, no Teatro Arthur Azevedo, partindo depois para Marabá (PA), dia 18, no Carajás Centro de Convenções, e por último, Belém (PA), dia 21, no Theatro da Paz. O repertório terá versões orquestradas de hits de Rita Lee (1947-2023), como “Lança Perfume” e “Ovelha Negra”, sob a regência do maestro e diretor artístico da Nova Orquestra, Eder Paolozzi.

CANOA HAVAIANA

NA PEDRA AZUL

Claudia Louzada e Laura Wie
Claudia Louzada e a palestrante Laura Wie, que falou sobre a vida de Coco Chanel no Inverno Vip, no Natureza Eco Lodge Crédito: Divulgação

Em Itaúnas

Kamilla Benjamin convida para a 6ª edição do Festival de Frutos do Mar, no próximo dia 19 de agosto, na Pousada Ka 347, em Itaúnas.

Happy hour

Luciana Gimenez, Dra. Ana Flávia Lemos e Dra. Renata Leite já confirmaram presença no happy hour da Tessaro. As especialistas na área de saúde e beleza vão bater um papo descontraído sobre os preparativos para o verão com designers, arquitetos, decoradores e parceiros do point décor. O evento acontece nesta quinta-feira, 10, às 16h30.

Elas na Acaps

A Acaps Trade Show 2023 será marcada por um encontro exclusivo para mulheres: o "Elas na Acaps", que acontece no dia 28 de setembro, último dia do evento, às 18h, no auditório master. Na programação, o painel “Liderança Feminina – o protagonismo da mulher nos negócios e na sociedade”, moderado pela comentarista da Rádio CBN Vitória, head de negócios e mentora de líderes, Andrea Salsa, e a palestra “Vida em equilíbrio – A importância da organização para a saúde e para o bem-estar”, que terá à frente a personal organizer e primeira-dama da Acaps, Flávia Nolasco.

Opening

O Grupo Lider inaugura, nesta quarta-feira (09), a Carlider, sua primeira loja de veículos seminovos multimarcas em Vitória. Localizada na avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, a Carlider dispõe de moderno showroom para oferecer experiência de compra diferenciada ao consumidor. A Carlider irá comercializar, na nova loja, carros de todos os segmentos, desde veículos de entrada até os de categoria premium. O anfitrião é  José Braz Neto, diretor do Grupo Lider. 

FESTA

Cinara Rocha, George Alves e Bruna Brum
Cinara Rocha, George Alves e Bruna Brum: no lançamento do poscast PodMandar. Crédito: Antônio e Caroline Fotografias

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