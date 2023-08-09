Alunos do Vale Música do ES participam de turnê em homenagem a Rita Lee

A Acaps Trade Show 2023 será marcada por um encontro exclusivo para mulheres: o "Elas na Acaps", que acontece no dia 28 de setembro, último dia do evento, às 18h, no auditório master. Na programação, o painel “Liderança Feminina – o protagonismo da mulher nos negócios e na sociedade”, moderado pela comentarista da Rádio CBN Vitória, head de negócios e mentora de líderes, Andrea Salsa, e a palestra “Vida em equilíbrio – A importância da organização para a saúde e para o bem-estar”, que terá à frente a personal organizer e primeira-dama da Acaps, Flávia Nolasco.