Pedra Azul ganha novas pousadas de luxo no inverno 2023

Pousada Quinta dos Manacás, em Pedra Azul Crédito: Alex Gouvea

Cida Gomes e Gustavo Vervloet, mãe e filho, abre as portas nesta sexta-feira (11), próximo ao tradicional restaurante de mesmo nome. Na próxima terça-feira (15), a Pousada e Cerimonial Itamaraty, do empresário Carlos Manato, apresentará o empreendimento para o mercado de festas e eventos e influenciadores, após a inauguração com o badalado casamento de A região de Pedra Azul, uma das mais famosas do Espírito Santo, acaba de ganhar duas novas pousadas de luxo. A Pousada Quinta dos Manacás, dos empresáriosmãe e filho, abre as portas nesta sexta-feira (11), próximo ao tradicional restaurante de mesmo nome. Na próxima terça-feira (15), a Pousada e Cerimonial Itamaraty, do empresário Capresentará o empreendimento para o mercado de festas e eventos e influenciadores, após a inauguração com o badalado casamento de André Mannato e Lorena Cardoso.

A Quinta dos Manacás conta com 8 bangalôs, todos com banheira de hidromassagem e varanda, e uma suíte premium, com piscina na varanda. O projeto é assinado pelo arquiteto Manoel Falcão, com quartos com decoração no estilo provençal. As diárias variam de R$ 1.640 a R$ 2.760.

Pousada Quinta dos Manacás

POUSADA E CERIMONIAL

Pousada e Cerimonial Itamaraty, em Pedra Azul Crédito: Caroline Bravim

A Pousada e Cerimonial Itamaraty conta com área total de 10 mil metros quadrados e 21 suítes. O investimento foi de R$ 14 milhões.

O projeto e decoração do local tem assinatura da arquiteta Hellen Rocha e traz uma linguagem clássica, com elementos contemporâneos, como ela mesma intitula, o “clássico contemporâneo”.

Além das suítes, o local conta com uma área de eventos com capacidade para receber até 350 pessoas. Há também um espaço para pequenos eventos, comportando até 120 pessoas. O empreendimento oferece instalações de lazer como piscina aquecida e sauna a vapor . O restaurante, cafeteria, brinquedoteca e spa já estão em fase de finalização das obras.