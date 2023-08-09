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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Pedra Azul ganha novas pousadas de luxo no inverno 2023

Publicado em
09 ago 2023 às 15:19
Pousada Quinta dos Manacás, em Pedra Azul
Pousada Quinta dos Manacás, em Pedra Azul Crédito: Alex Gouvea
A região de Pedra Azul, uma das mais famosas do Espírito Santo, acaba de ganhar duas novas pousadas de luxo. A Pousada Quinta dos Manacás, dos empresários Cida Gomes e Gustavo Vervloet, mãe e filho,  abre as portas nesta sexta-feira (11), próximo ao tradicional restaurante de mesmo nome. Na próxima terça-feira (15), a Pousada e Cerimonial Itamaraty, do empresário Carlos Manato, apresentará o empreendimento para o mercado de festas e eventos e influenciadores, após a inauguração com o badalado casamento de André Mannato e Lorena Cardoso. 
A Quinta dos Manacás conta com  8 bangalôs, todos com banheira de hidromassagem e varanda, e uma suíte premium, com piscina na varanda. O projeto é assinado pelo arquiteto Manoel Falcão, com quartos com decoração no estilo provençal.  As diárias variam de R$ 1.640 a R$ 2.760.

Pousada Quinta dos Manacás

POUSADA E CERIMONIAL

Pousada e Cerimonial Itamaraty
Pousada e Cerimonial Itamaraty, em Pedra Azul Crédito: Caroline Bravim
A Pousada e Cerimonial Itamaraty conta com área total de 10 mil metros quadrados e 21 suítes. O investimento foi de R$ 14 milhões. 
O projeto e decoração do local tem assinatura da arquiteta Hellen Rocha e  traz uma linguagem clássica, com elementos contemporâneos, como ela mesma intitula, o “clássico contemporâneo”.
Além das suítes, o local conta com uma área de eventos com capacidade para receber até 350 pessoas. Há também um espaço para pequenos eventos, comportando até 120 pessoas. O empreendimento oferece instalações de lazer como piscina aquecida e sauna a vapor . O restaurante, cafeteria, brinquedoteca e spa já estão em fase de finalização das obras.

Pousada e Cerimonial Itamaraty

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