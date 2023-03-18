Pedra Azul está no Top 10 dos destinos mais acolhedores do Brasil

Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, está com tudo. Tudo porque Pedra Azul entrou para o Top 10 de destinos acolhedores do Booking.com. A distrito ficou em sétimo lugar na 11ª edição do Traveller Review Awards 2023, promovido pelo portal.
O resultado é baseado em 240 milhões de avaliações verificadas de viajantes reais na Booking.com. O primeiro lugar ficou com Porto de Galinhas, em Pernambuco.
Pedra Azul já é um destino consolidado no turismo capixaba, com uma rede hoteleira forte e com empreendimentos de agroturismo, gastronomia e produção de cervejas artesanais. Para o secretário de Estado de Turismo, esta conquista é muito importante para o turismo no Espírito Santo.
“É com orgulho que recebemos esta mídia positiva. Isso mostra que o trabalho realizado pelo poder público em conjunto com a iniciativa privada e o trade tem dado muito certo”, comemorou o secretário.
“O poder público se empenha em promover capacitações, desenvolver as rotas, divulgar os circuitos e melhorar os acessos, para assim, mostrar cada vez mais a região de Pedra Azul. Esperamos crescer ainda mais neste ranking” completou.
O PRÊMIO
O Traveller Review Awards é um programa anual de valorização, no qual o site Booking.com reconhece a boa hospitalidade oferecida por seus parceiros, conforme demonstrado pelas notas de avaliação que os viajantes deixam após a estadia ou experiência. Os destinos devem ter pelo menos 50 acomodações elegíveis para concorrer. Mais de 220 países participam da pesquisa para premiação.
Além disso, a premiação também identificou os tipos de hospedagem preferidos dos hóspedes. Mesmo com mais de 30 tipos de acomodações diferentes disponíveis na plataforma, algumas propriedades conquistaram o coração dos viajantes. Pelo sexto ano consecutivo, os apartamentos foram os tipos de acomodação mais premiados nacionalmente (20.627 premiados), seguidos pelas casas de temporada (8.857).
A pesquisa encomendada pela Booking.com foi realizada com 1.206 entrevistados no Brasil. Ela foi feita on-line em julho de 2022.
OS VENCEDORES
- Porto de Galinhas (PE)
- Penedo (RJ)
- Monte verde (MG)
- Fernando de Noronha (PE)
- Lavras Novas (MG)
- Visconde de Mauá (RJ)
- Pedra Azul (ES)
- Serra do Cipó (MG)
- Pomerode (SC)
- Abraão (RJ)
*Com informações da Setur-ES