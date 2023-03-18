Pedra Azul está no Top 10 dos destinos mais acolhedores do Brasil

Pedra Azul fica em sétimo lugar em premiação nacional Crédito: Fernando Madeira

Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, está com tudo. Tudo porque Pedra Azul entrou para o Top 10 de destinos acolhedores do Booking.com. A distrito ficou em sétimo lugar na 11ª edição do Traveller Review Awards 2023, promovido pelo portal.

O resultado é baseado em 240 milhões de avaliações verificadas de viajantes reais na Booking.com. O primeiro lugar ficou com Porto de Galinhas, em Pernambuco.

Pedra Azul já é um destino consolidado no turismo capixaba, com uma rede hoteleira forte e com empreendimentos de agroturismo, gastronomia e produção de cervejas artesanais. Para o secretário de Estado de Turismo, esta conquista é muito importante para o turismo no Espírito Santo.

“É com orgulho que recebemos esta mídia positiva. Isso mostra que o trabalho realizado pelo poder público em conjunto com a iniciativa privada e o trade tem dado muito certo”, comemorou o secretário.

“O poder público se empenha em promover capacitações, desenvolver as rotas, divulgar os circuitos e melhorar os acessos, para assim, mostrar cada vez mais a região de Pedra Azul. Esperamos crescer ainda mais neste ranking” completou.

O PRÊMIO

O Traveller Review Awards é um programa anual de valorização, no qual o site Booking.com reconhece a boa hospitalidade oferecida por seus parceiros, conforme demonstrado pelas notas de avaliação que os viajantes deixam após a estadia ou experiência. Os destinos devem ter pelo menos 50 acomodações elegíveis para concorrer. Mais de 220 países participam da pesquisa para premiação.

Além disso, a premiação também identificou os tipos de hospedagem preferidos dos hóspedes. Mesmo com mais de 30 tipos de acomodações diferentes disponíveis na plataforma, algumas propriedades conquistaram o coração dos viajantes. Pelo sexto ano consecutivo, os apartamentos foram os tipos de acomodação mais premiados nacionalmente (20.627 premiados), seguidos pelas casas de temporada (8.857).

A pesquisa encomendada pela Booking.com foi realizada com 1.206 entrevistados no Brasil. Ela foi feita on-line em julho de 2022.

OS VENCEDORES

Porto de Galinhas (PE) Penedo (RJ)

Monte verde (MG)

Fernando de Noronha (PE)

Lavras Novas (MG)

Visconde de Mauá (RJ)

Pedra Azul (ES)

Serra do Cipó (MG)

Pomerode (SC)

Abraão (RJ)

