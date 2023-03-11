Que tal um passeio de barco pela Mãe-Bá, 2ª maior lagoa do ES?

Além de belas praias, que atraem milhares de turistas todo o verão, Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, também reserva opções de turismo em água doce. A lagoa Mãe-Bá, que fica a oito quilômetros da sede, tem atraído turistas para passeios ao longo da lagoa.
A aventura começa na comunidade com o mesmo nome da lagoa: Mãe-Bá. Num ritmo bem tranquilo, a embarcação, que leva 15 pessoas, vai desbravando o lugar – bem perto do mar e dividido apenas pela Rodovia do sol. A lagoa de águas esverdeadas é rodeada por áreas de matas. "Estamos na segunda maior lagoa do Espírito Santo. 70% dela está em Anchieta e o restante em Guarapari", conta Moisés Costa, servidor público e idealizador do projeto Mãos que fazem Mãe-Bá.
De olho no potencial turístico do local, o morador e empresário Oscar Cerutti aposta no crescimento da economia com empreendimentos. “Hoje temos um restaurante, um pesque-pague, uma área de acampamento e inauguramos recentemente uma pousada. Essa estrutura está apenas no início”, disse, em entrevista à repórter da TV Gazeta Sul, Bruna Hemerly.
PASSEIO DE BARCO
O capitão que comanda a embarcação (que percorre toda a extensão da lagoa) é Pedro Henrique Rodrigues. O próprio profissional construiu o barco. Ele afirma que não tinha a intenção de transformar um hobby em trabalho.
“De início, começou como brincadeira. Construí o barco para mim e, por incentivo de um amigo, resolvi fazê-lo para transportar o pessoal, pois a lagoa é muito bonita. Legalizei na Marinha e a habilitei para 15 pessoas, a fim de fomentar o turismo”, revelou Rodrigues.
As paradas podem ser combinadas e, segundo o capitão, a expectativa é que o número de passeios e o roteiro aumente em breve.
SERVIÇO:
- PONTO DE SAÍDA: Restaurante Deck Lagoa. Rua Diógenes Costa, Mãe-Bá, Anchieta
- HORÁRIO: somente com agendamento pelo telefone (27) 99657-4805
- INGRESSOS: R$ 50 por pessoa. O passeio tem duração de duas horas
- CAPACIDADE: até 15 pessoas, mas, com um grupo de oito participantes, o passeio já pode ser realizado