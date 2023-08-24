Veja quem prestigiou a abertura da Loja do Outubro Rosa 2023

A Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer - Afecc, que lidera o movimento Outubro Rosa no ES, abriu as portas da campanha nesta terça-feira (22), no Shopping Vitória. O tema deste ano é “Comece por você. Continue pelos que você ama”. O grande destaque da loja é a camisa Outubro Rosa, com estampa elaborada pela artista plástica paulista Ciccy Halpern, que doou seu trabalho para a Afecc. A loja é 100% solidária. Cada produto adquirido contribui para a divulgação da campanha e toda a renda é revertida em prol dos pacientes do SUS em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita. A loja fica aberta até o dia 31 de outubro. Nesta quarta-feira (23), eu, Renata Rasseli, recebi amigos que já abraçaram a campanha. Veja quem passou por lá e quando puder apareça!