Veja quem prestigiou a abertura da Loja do Outubro Rosa 2023

Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem. Estes foram alguns aspectos avaliados entre os funcionários pela consultoria global Great Place to Work (GPTW), que trouxe para o Espírito Santo, mais precisamente para Cachoeiro de Itapemirim, o título de Estado sede da melhor empresa para se trabalhar no Brasil na área da saúde. A colocação é da Unimed Sul Capixaba, que comemora o primeiro lugar no ranking nacional, no setor de saúde, principalmente por conta da dimensão ‘Orgulho’, a mais bem pontuada na pesquisa respondida pelos colaboradores.