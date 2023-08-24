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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a abertura da Loja do Outubro Rosa 2023

Publicado em
24 ago 2023 às 03:00
Solange Herkenhoff, Renata Rasseli e Gracinha Nader
Solange Herkenhoff, Renata Rasseli e Gracinha Nader: na Loja do Outubro Rosa no Shopping Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

O outubro é rosa!

A Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer - Afecc, que lidera o movimento Outubro Rosa  no ES, abriu as portas da campanha nesta terça-feira (22), no Shopping Vitória.  O tema deste ano é “Comece por você. Continue pelos que você ama”. O grande destaque da loja é a camisa Outubro Rosa, com estampa elaborada pela artista plástica paulista Ciccy Halpern, que  doou seu trabalho para a Afecc. A loja é 100% solidária. Cada produto adquirido contribui para a divulgação da campanha e toda a renda é revertida em prol dos pacientes do SUS em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita. A loja fica aberta até o dia 31 de outubro.  Nesta quarta-feira (23),  eu, Renata Rasseli, recebi amigos que já abraçaram a campanha. Veja quem passou por lá e quando puder apareça!

ANIVERSÁRIO

Rita da Luz, eu ,Tia Penha,Rita Tristão, Beatriz Oliveira Santos , Penha Nader , Rita Garajau, Luzia Toledo, Heliene Del Esposti, Diana Murad ,Heliane Duarte, Nelma Freire Maita Mota
Rita da Luz, Mônica Zorzanelli, Penha Nonato, Rita Tristão, Beatriz Oliveira Santos, Penha Daher, Rita Garajau, Luzia Toledo, Heliene Del Esposti, Diana Murad, Heliane Duarte, Nelma Freire e aniversariante Maita Mota: jantar surpresa para Maita Crédito: Mônica Zorzanelli

Sucesso

Bernardo Chieppe comemora neste mês de agosto os 28 anos da Vitória Motors Mercedes-Benz. Para o Diretor Comercial da marca, “nossos carros são ícones de tecnologia, segurança, conforto, eficiência e respeito ao meio ambiente, conceitos concretos que conferem o luxo e a modernidade tradicionais dos modelos Mercedes-Benz”. Atuando desde 1995, a Vitória Motors Mercedes-Benz foi a primeira concessionária do Espírito Santo especializada em comercializar veículos de luxo, trazendo ao estado o que há de mais moderno e sofisticado no mercado automobilístico mundial.

Luxo

Fernanda Prates recebe nesta quinta-feira (24) para mais uma edição da sua “Confraria Luxo Connect”. O evento reunirá 30 empresárias da ilha, no Piano Bar do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.

Nova loja

O casal de empresários Carol e Ricardo Lobato inaugura nesta quinta-feira  (24) o segundo ponto de vendas Cellairis, dessa vez no 1º piso do Shopping Vila Velha.  A Cellairis Brasil, a maior marca de acessórios para dispositivos móveis do mundo e uma das maiores do país. 

Reopening

Dani Barreto reinaugura sua Empório Life nesta quinta feira (24) com um super coquetel, na Celso Calmon, Praia do Canto. O catering será do Le Buffet e Barladrinks, som de Jess Benevides, decor de Camila Sarmento e RP de Kaiky Plaster.

Tecnologia e inclusão

Juliana Ferrari, doutora em Educação e diretora da Base27, vai ser mediadora de um dos painéis do 1º Fórum IOB Tech. Juliana vai conduzir o debate sobre “Educação: Tecnologia, Competências e Inclusão no Século XXI”. O fórum será no dia 20 de setembro, na UVV, e terá a renda revertida para os projetos de inclusão e diversidade do Instituto Oportunidade Brasil (IOB). O 1º Fórum IOB Tech é realizado pelo IOB e pela UVV em parceria com o Fundo Baobá, Base27 e ABRH-ES.

Nova eletiva

Henrique Romano e Hélio Pepe se uniram para trazer uma novidade para os alunos da Escola São Domingos: uma eletiva para os alunos do ensino médio, assinada pelo SGMP Advogados que abordará as aplicações práticas das diversas áreas do direito no cotidiano.

NA ÁFRICA

Cesinha Saade e Giuliano Martins
Cesinha Saade e Giuliano Martins: capixabas no cume do Kilimanjaro, o mais alto do continente africano, que fica na Tanzânia Crédito: Acervo Pessoal

Direito das Sucessões

O lançamento da "Revista de Direito Privado" reúne, nesta quinta-feira (24), a partir das 9h30, nomes como os dos livres-docentes Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de A. Nery. para tratar das inovações na temática de Direito das Sucessões. O evento acontece no auditório da Procuradoria-Geral do Estado, em Vitória, com mediação do advogado e procurador do Estado Alexandre Dalla Bernardina, orientado pelos referidos professores no seu Doutorado na PUC-SP.

Festival de inverno

Mardonio Castro está animado para a 1ª edição do Festival de Inverno Canela-Verde, que acontece entre os dias 24 e 27 de agosto e 31 de agosto e 03 de setembro, em Vila Velha. O sócio-proprietário do Outback Steakhouse de Vila Velha marca presença no evento, levando alguns clássicos da rede de restaurantes, em um cardápio preparado exclusivamente para o festival, com preços especiais. Entre os itens, estão a Billy Ribs, pedaços da famosa costela Ribs On The Barbie e a Bloom Petals, pétalas da icônica cebola gigante da casa.

Saúde

Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem. Estes foram alguns aspectos avaliados entre os funcionários pela consultoria global Great Place to Work (GPTW), que trouxe para o Espírito Santo, mais precisamente para Cachoeiro de Itapemirim, o título de Estado sede da melhor empresa para se trabalhar no Brasil na área da saúde. A colocação é da Unimed Sul Capixaba, que comemora o primeiro lugar no ranking nacional, no setor de saúde, principalmente por conta da dimensão ‘Orgulho’, a mais bem pontuada na pesquisa respondida pelos colaboradores.

Nova sócia

O Boteco Boa Praça Vitória apresenta sua nova sócia local, a jornalista e influenciadora Manu Caiado. A capixaba, que já mantinha um vínculo forte com a casa, chega trazendo novidades.

FESTIVAL

Léo Alves, criador do Movimento Cidade; Secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha; e Luisa Alves, sócia-diretora do Movimento Cidade: na abertura da edição 2023 do festival que lotou o Centro Cultural Carmélia, em Vitória.
Léo Alves, criador do Movimento Cidade; o secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha; e Luisa Costa, sócia-diretora do Movimento Cidade: na abertura da edição 2023 do festival que lotou o Centro Cultural Carmélia, em Vitória Crédito: Renan Olivetti

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