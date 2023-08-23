Veja quem conferiu o lançamento do documentário sobre montanhas do ES

Maely Coelho, presidente da MedSênior, comemora a participação do Mil, o Medicine Innovation Lab da empresa, no novo relatório da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei). O documento traz o mapa dos investimentos em inovação e dos incentivos fiscais no Brasil e apresenta cases de sucesso de companhias que participam da Lei do Bem e já colhem resultados positivos. O Mil, o hub de inovação da MedSênior, apoiou mais de 40 startups neste período. A empresa também investiu R$ 5 milhões em 34 projetos de inovação, além de fechar parcerias estratégicas com institutos de ciência e tecnologia, como o Instituto Eldorado, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD)e o Senai/Cimatec.