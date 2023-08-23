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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem conferiu o lançamento do documentário sobre montanhas do ES

Publicado em
23 ago 2023 às 03:00
Pedro Martins, Adriana Denadai, Ronaldo Barbosa e Fabrício Noronha
Pedro Martins, Adriana Denadai, Ronaldo Barbosa e Fabrício Noronha: no lançamento do documentário "Montanhas Contemporâneas Capixabas" Crédito: Gisellie Almeida

Made in ES

Foi prestigiado o lançamento do  documentário "Montanhas Contemporâneas Capixabas", com direção de Ronaldo Barbosa e Diego Locatelli, na sexta-feira (18), no Bistrô Saldanha - Casa do Turismo Capixaba, em Vitória. A obra explora as belas paisagens das regiões das montanhas capixabas e conta a história de figuras curiosas da região. O filme destaca as jornadas pessoais e profissionais dessas personalidades da região de diferentes áreas, como arte, ciência, família, economia e negócios. Veja as fotos!

OUTUBRO ROSA

Parabéns pra você!

Bia e Caio Perenzin convidam para o aniversário de 3 aninhos de Antônio, com o tema Piquenique, neste domingo (27), no Clube Álvares Cabral. 

In Concert

A banda Nobreu, o cantor Jackson Lima e o DJ Bombril comandam o Na Vista In Concert, neste sábado (26), às 20h. no Na Vista, Enseada do Suá. A realização é de Lulu Pretti e Fatto Entretenimento. 

Inovação

Maely Coelho, presidente da MedSênior, comemora a participação do Mil, o Medicine Innovation Lab da empresa, no novo relatório da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei). O documento traz o mapa dos investimentos em inovação e dos incentivos fiscais no Brasil e apresenta cases de sucesso de companhias que participam da Lei do Bem e já colhem resultados positivos. O Mil, o hub de inovação da MedSênior, apoiou mais de 40 startups neste período. A empresa também investiu R$ 5 milhões em 34 projetos de inovação, além de fechar parcerias estratégicas com institutos de ciência e tecnologia, como o Instituto Eldorado, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD)e o Senai/Cimatec.

Festa P&B

Mary Helal de Paula celebra seus 70 anos nesta quarta-feira (23), a partir das 19h, no Cerimonial Vilani, na Mata da Praia, em festão para 100 amigas. O traje será P&B. 

INAUGURAÇÃO

Christiano Canedo, Juliana Braz, Vivily e Celso Duarte
Christiano Canedo, Juliana Braz, Vivily e Celso Duarte: na inauguração da GW Lider, empresa do Grupo Lider responsável pelas vendas do GWM Haval H6 no Espírito Santo Crédito: Vitor Machado

MERCADO IMOBILIÁRIO

Bruna Rody, Cecilia Zon, Letícia Rody e Paula Rody na Convenção de Vendas do empreendimento Manami Ocean Living, que será construído na Península de Guaibura, em Guarapari
Bruna Rody, Cecilia Zon, Letícia Rody e Paula Rody: em convenção de vendas de novo empreendimento, que será construído na Península de Guaibura, em Guarapari Crédito: Divulgação

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