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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Catarina e Julio Riva celebram aniversário em clima de Hollywood; fotos

Publicado em
21 ago 2023 às 03:00
Julio Riva e Catarina Riva
Julio Riva (Elvis Presley) e Catarina Riva (Madonna): aniversário temático neste sábado (19), na Ilha do Frade Crédito: Cloves Louzada
Foi, literalmente, hollywoodiana, a festa de aniversário de Catarina Riva e Julio Riva, neste sábado (19), na Ilha do Frade, em Vitória. A dentista e o cirurgião plástico receberam a família e amigos em noite animada, por onde desfilaram grandes celebridades do cinema. De Madonna e Elvis Presley, o casal recebeu e dançou junto com Coringa, Sr. e Sra Smith, Zorro, Bonequinha de Luxo, Cisne Negro, Barbie, Noviça Rebelde ... As bandas T3 e Kinteto+ e a DJ Larissa Tantan ferveram a pista do festão, com bufê de Karla Brandão. Confira as fotos de Cloves Louzada.
Julio Riva e Catarina Riva e as filhas Sofia e Sarah
Julio Riva e Catarina Riva e as filhas Sofia (Marilin Monroe e Sarah (Wandinha) Crédito: Cloves Louzada
Karine e Alexandro Kimura; Jaque Devens e Francisco Carvalho
Karine e Alexandro Kimura; Jaque Devens e Francisco Carvalho Crédito: Cloves Louzada
Carla Lacerda e Jonas Giacomin
Carla Lacerda e Jonas Giacomin Crédito: Cloves Louzada
Jacqueline e Sandro Pretti
Jacqueline e Sandro Pretti Crédito: Cloves Louzada
Sérgio e Raigna Vasconcellos
Sérgio e Raigna Vasconcellos Crédito: Cloves Louzada
Cida Lamari, Brenda Gramilich e Fabiana Torezani
Cida Lamari, Brenda Gramilich e Fabiana Torezani Crédito: Cloves Louzada
Claudia Louzada, Marlon Vianna, Catarina Riva, Ivan Aguilar e Cris Pagotto
Claudia Louzada, Marlon Vianna, Catarina Riva, Ivan Aguilar e Cris Pagotto Crédito: Cloves Louzada
Julia Riva, Liliane e Glauco Zanetti, Catarina Riva
Julia Riva, Liliane e Glauco Zanetti, Catarina Riva Crédito: Cloves Louzada
Renata Rasseli e André Hees
Renata Rasseli e André Hees Crédito: Cloves Louzada
Bernardo Hermanny, e Camila Resende
Bernardo Hermanny, e Camila Resende  Crédito: Cloves Louzada
Tatiane Emmerich e Fernando Emmerich
Tatiane Emmerich e Fernando Emmerich Crédito: Cloves Louzada
Giane Giro e Sergio Teixeira
Giane Giro e Sergio Teixeira Crédito: Cloves Louzada
Karol Cavedo
Karol Cavedo Crédito: Cloves Louzada
Flavia Almeida
Flavia Almeida Crédito: Cloves Louzada

Aniversário de Catarina e Julio Riva

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