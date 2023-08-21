Catarina e Julio Riva celebram aniversário em clima de Hollywood; fotos

Foi, literalmente, hollywoodiana, a festa de aniversário de Catarina Riva e Julio Riva, neste sábado (19), na Ilha do Frade, em Vitória. A dentista e o cirurgião plástico receberam a família e amigos em noite animada, por onde desfilaram grandes celebridades do cinema. De Madonna e Elvis Presley, o casal recebeu e dançou junto com Coringa, Sr. e Sra Smith, Zorro, Bonequinha de Luxo, Cisne Negro, Barbie, Noviça Rebelde ... As bandas T3 e Kinteto+ e a DJ Larissa Tantan ferveram a pista do festão, com bufê de Karla Brandão. Confira as fotos de Cloves Louzada.