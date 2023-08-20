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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Rachel Perry inaugura loja de marca famosa italiana em Vitória

Publicado em
20 ago 2023 às 03:00
Renata Cani, Rackel Perry e Mel Vianna
Renata Cani, Rackel Perry e Mel Vianna Crédito: Divulgação

Made in Italy

Com todo o charme e glamour que uma marca italiana poderia ter, a Calzedônia desembarcou em Vitória já causando burburinho nessa quinta-feira, no Shopping Vitória. Ao som da DJ Larissa TanTan, decoração da Leny Decor, com carrinho de brigadeiros, espumantes e muitos quitutes, os empresários Rackel Perry e Orlando Caliman receberam convidados pra apresentar a nova coleção, que tem a apresentadora e atriz Sabrina Sato como garota-propaganda. Sinônimo de elegância e qualidade, a marca é autoridade em leggings, meias-calças, meias e moda praia, atendendo ao público feminino, masculino e infantil, com mais de 3 mil lojas em todo o mundo e, agora, abre a primeira unidade no Espírito Santo.  Veja fotos do coquetel de inauguração.

NA GRÉCIA

Roberta Drummond, CEO da Innovare, tirou uns dias de descanso para curtir a Grécia.
Roberta Drummond  tirou uns dias de descanso para curtir a Grécia Crédito: Divulgação

Diversidade, equidade e inclusão

A delegada Gracimeri Gaviorno, que foi chefe da Polícia Civil do ES, vai falar sobre equidade de gênero no Seminário online DEI, a convite do distrito do Rotary Club dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. O assunto tem ainda mais destaque no Agosto Lilás, o mês voltado à sensibilização sobre a proteção às mulheres. Especialmente neste mês, a delegada tem percorrido espaços públicos e empresas para falar sobre o tema.

Partiu, Sampa!

O Rafael Lima Advogados será o único escritório capixaba a patrocinar o 29º Seminário Internacional de Ciências Criminais do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), que será realizado entre os dias 23 e 25 de agosto, em São Paulo. O evento é o maior da América Latina sobre o tema e reunirá grandes nomes nacionais e internacionais, com palestras e painéis temáticos de temas atuais e relevantes no direito penal, direito processual penal, criminologia e outras áreas das ciências criminais. Todos os quatros sócios do escritório capixaba, que tem sedes no ES e RJ, vão embarcar para São Paulo: Rafael Lima, Lara Brahim, Mariah Sartório e Mariana Coelho.

Vem aí

Quem passa pela orla da Praia de Camburi tem admirado um estande da Nazca – ao lado do Hotel Aruan – que está um charme. O diretor da Nazca, Breno Peixoto comunica: está quase tudo pronto para o lançamento mais esperado do ano. Vem novo empreendimento em Vitória na Mata da Praia pelas mãos da Nazca e Construtora Abaurre.

COQUETEL

Tania Paste e Michelle Murta
Tania Paste e Michelle Murta: na tarde de moda de Renata França, na Praia do Canto Crédito: Arthur Louzada

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