Rachel Perry inaugura loja de marca famosa italiana em Vitória

Com todo o charme e glamour que uma marca italiana poderia ter, a Calzedônia desembarcou em Vitória já causando burburinho nessa quinta-feira, no Shopping Vitória. Ao som da DJ Larissa TanTan, decoração da Leny Decor, com carrinho de brigadeiros, espumantes e muitos quitutes, os empresários Rackel Perry e Orlando Caliman receberam convidados pra apresentar a nova coleção, que tem a apresentadora e atriz Sabrina Sato como garota-propaganda. Sinônimo de elegância e qualidade, a marca é autoridade em leggings, meias-calças, meias e moda praia, atendendo ao público feminino, masculino e infantil, com mais de 3 mil lojas em todo o mundo e, agora, abre a primeira unidade no Espírito Santo. Veja fotos do coquetel de inauguração.